Penser le déconfinement à travers une pratique libre des espaces publics

Dans le cadre d’une discipline sanitaire de confinement jamais vécue en contexte québécois, l’expérience étrange et inédite de la file d’attente à l’extérieur des commerces devient de plus en plus fréquente pour plusieurs d’entre nous. Balisées parfois par des lignes rouges qui se retrouvent au sol, ces files d’attente, disposant de nous de façon méthodique et ordonnée, s’offrent désormais comme une des nouvelles contraintes à expérimenter pour réaliser un acte aussi banal que l’achat de biens de consommation.

La crise de la COVID-19 nous a notamment révélé que nous pouvions faire une expérience encore plus limitée que celle à laquelle nous sommes déjà confrontés en temps « normal » lorsque nous faisons des courses au supermarché.

À travers les mesures sanitaires et sécuritaires reconfigurant nos pratiques hebdomadaires de la fréquentation de ce type lieu, nous faisons ainsi l’expérience d’un espace radicalement réduit à ses dimensions utilitariste et fonctionnelle. Tous les petits gestes et rituels sociaux du quotidien, tels qu’un prosaïque et significatif échange de sourire, deviennent improbables et suspicieux. C’est en pratiquant, en habitant et en marchant librement les espaces publics que nous leur donnons une densité, une épaisseur, une résonance. Il demeure ainsi primordial de penser, alors que des mesures de déconfinement se mettent en place, les pertes engendrées par ces nouvelles limitations individuelles et collectives de la pratique des espaces publics de toutes sortes.

S’adonner à la pratique balisée et sanitaire du supermarché, se balader dans un parc en prenant soin de ne pas trop s’approcher de l’autre, utiliser les trottoirs à sens unique, arpenter des ruelles désertées, donner des cours à travers le prisme du télé-enseignement ne sont que quelques exemples témoignant de ces limitations qui traversent désormais les espaces publics. […]

En d’autres termes, l’espace public devient dynamique et vivant parce qu’il est pratiqué, éprouvé, vécu à travers l’expérience symbolique et concrète de la multitude des voix et des corps se rencontrant dans un chaos ordonné. Dans une perspective de déconfinement, il nous semble donc plus que souhaitable, pour construire les modalités d’un vivre-ensemble post-coronavirus, de laisser résonner au sein des espaces publics d’autres voix que celles qui émergent du discours sanitaire et sécuritaire. Bien entendu, cela ne consiste pas à faire taire les discours des microbiologistes, des immunologues, des mathématiciens-logiciens et des médecins, qui demeurent essentiels pour comprendre le comportement du virus et les mesures collectives et sanitaires à prendre pour mieux le maîtriser.

L’une des limites du discours sanitaire et sécuritaire est qu’il rend difficile d’imaginer d’autres dimensions de la vie humaine que celles liées à la survie et à la nécessité. Ainsi, toutes les formes d’expressions libres des individus et des collectivités sont contrôlées. Pensons notamment à la réouverture des écoles primaires dans les prochaines semaines qui imposera une réflexion à plusieurs niveaux.

D’un côté, les parents qui disposent de conditions économiques et psychologiques favorables pourront réfléchir quant aux risques liés à la décision de permettre ou non à leur progéniture de retourner à l’école. D’autre part, ils auront aussi à réfléchir sur l’école en tant qu’espace dans lequel les élèves se déplaceront et apprendront. L’école sera-t-elle unilatéralement à l’image de la file d’attente, balisée par des dispositifs sanitaires et disciplinaires, ou saura-t-elle être aussi un milieu de vie permettant l’épanouissement émotif, créatif, intellectuel et social des enfants ?

Le sociologue Michel de Certeau évoque à travers ses différents ouvrages le désir irrépressible des individus d’expérimenter des conduites de liberté. Tels des gestes de résistance, des petites ruses, des pratiques « buissonnières » qui se dressent devant la raison technicienne en la contournant, le pas posé à côté de la ligne rouge de la file d’attente nous fait sentir un peu plus vivant, nous permettant une réappropriation de l’espace public à notre façon.

Plus que jamais, dans un contexte de déconfinement qui invite à une réappropriation des espaces publics, nous aurons besoin notamment de la présence à la fois rassembleuse, transgressive et « buissonnière » de l’art et des artistes au détour de nos rencontres, rassemblements et marches.

N’aurions-nous pas intérêt collectivement à ce que les pratiques artistiques et citoyennes inventives se retrouvent au cœur des réflexions et des expressions d’un vivre-ensemble post-coronavirus ? À la manière de l’artiste Christo qui montre en cachant, dévoile en voilant, en recouvrant par d’imposants voiles des monuments architecturaux, ces pratiques pourraient continuer à enrichir notre regard et nos expériences au sein des espaces publics. Ainsi pourrait émerger ce que nous perdons à travers ce confinement, notamment la possibilité d’être atteint et transformé par la rencontre résonnante de l’Autre que fait advenir le partage du même espace. Ce n’est qu’à travers cette possibilité que nous permettrons collectivement à l’improbable de se produire.