De la reconnaissance dans les soins

En temps normal, les infirmières et leurs collègues soignantes n’obtiennent que peu de reconnaissance de la part des institutions pour lesquelles elles exercent leur métier. Lorsque cette reconnaissance est présente, elle n’est généralement pas associée aux savoirs essentiels et aux compétences qu’elles possèdent, au travail qu’elles effectuent, mais plutôt à des initiatives prises par celles-ci qui se situent en dehors du registre de leurs activités. Elles obtiennent ainsi de la reconnaissance lorsqu’elles acceptent de faire des heures supplémentaires, lorsqu’elles consentent à transformer leur horaire ou lorsqu’elles exercent de nouvelles tâches administratives, par exemple.

Les infirmières et leurs collègues soignantes ont donc l’impression que cette reconnaissance n’advient que lorsque leurs agissements correspondent à ce qui accommode les gestionnaires. Elles se doivent donc d’être extrêmement critiques d’une reconnaissance qui, lorsqu’elle est présente, est souvent exprimée à des fins stratégiques, pour le bon fonctionnement de l’organisation — une reconnaissance que l’on pourrait qualifier d’idéologique. Elles savent également, notamment pour ce qui est des heures supplémentaires, que l’on mise bien souvent sur le sentiment de culpabilité pour qu’elles les acceptent, quand on ne fait pas directement référence à des sanctions.

Si l’on remercie abondamment nos « anges gardiens » dans la sphère publique, sur le terrain des infirmières, des infirmières auxiliaires et des préposées aux bénéficiaires sont pratiquement séquestrées dans certains CHSLD de la province, alors qu’on les empêche littéralement de quitter leur lieu de travail. Ces dernières sonnent l’alarme depuis des semaines relativement à la mise sous clef des équipements de protection individuelle (EPI) et à la distribution de ces derniers qui s’effectue au compte-gouttes. Notons qu’en CHSLD ces « anges gardiens » dont on ne se soucie guère n’avaient même pas le droit de porter de simples masques de procédure au début de la pandémie, et ce, malgré leurs demandes répétées et maintes tentatives d’exprimer leurs inquiétudes à cet égard. Un mois plus tard, un grand nombre d’entre elles ont été infectées et une préposée aux bénéficiaires est décédée de la COVID-19 — il est à prévoir qu’il y en aura d’autres.

Bénévoles et volontaires

Parallèlement, des milliers de bénévoles et de volontaires soignantes souhaitent ardemment, et ce depuis des semaines, aller prêter main-forte à leurs collègues épuisées dans nos résidences pour aînés et les CHSLD — mais en vain. Il apparaît que les médecins spécialistes, pour leur part, ont éprouvé beaucoup moins de difficulté à aller leur prêter main-forte. Le tapis rouge a même été déroulé pour Gaétan Barrette qui, après avoir mis à feu et à sang notre système de santé, s’en lave les mains et offre maintenant gracieusement ses loyaux services.

Nos « anges gardiens », nos « héros »… L’utilisation récurrente de ce registre sémantique pervers dans le discours permet de justifier des conditions dégradantes qui minent la capacité des infirmières et de leurs collègues soignantes à utiliser leur jugement clinique comme outil politique. Travailler dans des conditions difficiles, voire dangereuses, ce n’est pas héroïque, cela survient parce qu’il y a eu négligence administrative et que cette situation intenable dure depuis des années.

Ainsi, nous appelons les infirmières et leurs collègues soignantes à remettre en question les rapports de reconnaissance trompeurs qui perpétuent la dévalorisation des soins. Ces dernières apportent depuis toujours, non seulement en temps de pandémie, des soins qui sont essentiels à la vie et il est temps que leur travail ne soit plus tenu pour acquis. Nous croyons qu’elles ont droit à une reconnaissance qui ne serait plus exprimée qu’à des fins instrumentales, mais qui témoignerait de l’appréciation de leur travail au quotidien ainsi que des savoirs essentiels et des compétences qu’elles possèdent.

Au quotidien, les infirmières, les infirmières auxiliaires et les préposées aux bénéficiaires ont besoin que les institutions pour lesquelles elles travaillent soient à l’écoute de leurs besoins, notamment en ce qui concerne les équipements de protection individuelle (EPI). Elles veulent que l’on tienne compte de leur réalité, elles veulent être respectées et demandent à être incluses dans les processus décisionnels. Elles ont besoin que l’on reconnaisse leur droit à l’autodétermination en tant qu’êtres humains, que les institutions mettent fin une fois pour toutes aux pratiques coercitives qui depuis longtemps ont cours dans le système de la santé et qui se poursuivent avec l’arrêté ministériel qui vient de leur être imposé.

Elles ont besoin que leur autonomie soit reconnue et de pouvoir agir à la hauteur des connaissances qu’elles ont acquises, et ce, sans devoir se soumettre à l’autorité des médecins et aux stratégies d’interchangeabilité professionnelle élaborées par nos gouvernements dans un mépris total de leur expertise. Elles ont besoin que l’on reconnaisse les soins qu’elles donnent comme une activité essentielle à la vie, dans laquelle on doit investir du temps et des ressources. Enfin, elles ont besoin que l’on reconnaisse leur valeur sociale réelle, que l’on reconnaisse ce qu’elles font, ce qu’elles sont, et que l’on réalise tout leur potentiel, parce que non seulement elles ont la capacité de contribuer à résoudre cette pandémie, elles ont également la capacité de transformer notre système de santé.