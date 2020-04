S’interroger sur le monde après le confinement

Maintenant qu’on nous annonce une sortie potentielle du confinement, beaucoup s’interrogent sur notre monde de demain. Certains veulent rouvrir les commerces le plus rapidement possible, car de nombreuses personnes ont beaucoup perdu durant ce confinement. D’autres insistent pour dire qu’il ne faut pas revenir au monde d’hier. Pour eux, cet arrêt forcé est salutaire et va nous permettre de bâtir un monde plus social et durable. Et beaucoup désirent que la souffrance s’arrête au plus vite : souffrance face à la mort ou à l’anxiété, souffrance financière, malgré les aides, ou souffrance sociale, par manque de contacts.

Le sociologue Edgar Morin a bien raison d’affirmer qu’une crise génère trois scénarios différents, mais qu’il ne faut encourager que le troisième : le désir de retourner au monde d’avant, une fuite dans du « n’importe quoi » et l’émergence d’apprentissages véritables. Ces trois scénarios sont visibles aujourd’hui.

Afin de retourner au statu quo le plus rapidement possible, des compagnies d’aviation font pression actuellement pour réduire les réglementations antipollution, des partis politiques affirment qu’il faille abolir la taxe sur les produits pétroliers et l’agence de protection de l’environnement des États-Unis a annoncé qu’elle suspendait ses activités. La tendance générale aux acquisitions est aussi à la hausse : les plus grosses entreprises, qui peuvent mieux répondre aux demandes des gouvernements, absorbent les plus petites en difficulté. Actuellement, des entreprises géantes gagnent encore en pouvoir.

Mais il y a aussi du grand « n’importe quoi ». À la télévision, un révérend a invité ses fidèles à toucher leur écran afin de prétendument se guérir du virus. Dans les réseaux sociaux, on indique que la COVID-19 a été créée dans un laboratoire chinois afin de terroriser les populations et de les contrôler. Aux États-Unis, des manifestations ont été organisées pour protester contre le confinement, considéré comme un exemple de dirigisme communiste, ces manifestations étant encouragées par le président.

Mais en même temps, des leçons véritables ont émergé. L’une des grandes leçons de cette pandémie est d’avoir compris l’importance de la coopération internationale et que chaque nation se doit d’assurer une production adéquate de produits essentiels sur son territoire. De plus, l’importance de métiers plus humbles, en santé, en alimentation, en transport et dans de nombreux autres secteurs, a été démontrée. Tout cela va demander le développement de nouvelles politiques de coopération internationale et de production nationale ainsi que des améliorations dans les salaires et les conditions de travail de plusieurs employés.

L’importance de cette crise et ce qu’elle nous apprend vont exiger des principes différents en économie politique. De nombreux spécialistes affirment aujourd’hui que, pour dépasser les principes habituels en économie, notamment la politique du laisser-faire et la croyance en une main invisible prétendument redistributrice, il nous faut redécouvrir l’auteur à qui l’on attribue faussement ces notions, Adam Smith.

En effet, Adam Smith ne recherchait pas seulement la richesse financière des nations, comme on l’enseigne encore malheureusement dans nos écoles de gestion et nos facultés de sciences économiques. Il a affirmé qu’« il importe plus à un État de n’avoir rien à craindre qu’il ne lui importe d’être opulent ». Par ce principe, Smith indiquait qu’une nation doit diminuer sa richesse pour gagner une guerre, éviter une famine, contrer une épidémie et protéger sa population. Il dépassait aussi la politique du seul laisser-faire économique, car, au lieu d’accroître le bien-être de tous, cette politique accroît les inégalités et appauvrit les écosystèmes.

Il est donc faux qu’une société change automatiquement pour le mieux et pour tous après l’expérience d’une crise. Des études démontrent par exemple que nous avons très peu appris de la grande crise financière de 2007-2008. Dans les faits, les banques sont encore plus puissantes aujourd’hui, et cela risque de s’accentuer après le confinement. Il nous faut, aujourd’hui, redécouvrir des principes sains en économie politique, bien au-delà du laisser-faire habituel et d’une main invisible prétendument magique.

Au lieu d’un retour au statu quo ou d’une fuite dans le « n’importe quoi », il nous faut encourager le scénario de l’apprentissage véritable pour le bien-être de tous. C’est cet esprit éthique et progressiste qui a animé, dès sa naissance, l’économie politique.