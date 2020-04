Il fallait suspendre le calcul de la cote R

Dans son éditorial du 20 avril intitulé «Niveler par le bas», Brian Myles déplore la décision du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de suspendre le calcul de la cote R des étudiants des cégeps pour la session d’hiver 2020, y voyant un nivellement par le bas. Or, nous sommes plusieurs enseignantes et enseignants de cégep à soutenir au contraire cette décision.

En effet, depuis le début de la réflexion sur la reprise de la session, nous nous préoccupions de ce qu’il adviendrait de la fameuse cote R en ces temps troublés. Il est clair qu’il n’existe aucune solution idéale et que certains se sentiront lésés par la décision du MEES. Cela dit, en regardant l’ensemble de la situation, nous pensons qu’un maintien du calcul de la cote R aurait engendré plus d’inconvénients que d’avantages.

Mentionnons tout d’abord les possibilités accrues de tricherie, de plagiat et de fraude dans un contexte d’évaluations à distance. Compte tenu du cadre compétitif de l’entrée à l’université, où l’accès à certains programmes peut être une question de quelques dixièmes de points de plus, la tentation d’accéder à des sources externes ou de demander de l’aide peut devenir trop forte.

Par ailleurs, les disparités socio-économiques dans la population étudiante sont exacerbées dans la situation de crise que nous vivons en ce moment. Bien sûr, comme le souligne monsieur Myles, ces disparités existent aussi en temps normal, et cela n’empêche pas le calcul de la cote R. Sauf que maintenant, les règles du jeu ont changé. Les conditions d’apprentissage sont complètement différentes de celles auxquelles l’étudiant(e) pouvait s’attendre lorsqu’il ou elle a amorcé sa session. Celui ou celle qui a son propre ordi flambant neuf, qui a la meilleure connexion Internet sur le marché, qui n’a pas d’enfant à sa charge ou qui ne travaille pas dans les services essentiels pourrait beaucoup plus facilement augmenter sa cote R que celui ou celle qui partage un ordi poussif avec le reste de sa famille, qui n’a pas accès à Internet haute vitesse, qui s’occupe en même temps de ses enfants ou qui doit aller au boulot. Il semble donc injuste de tenir compte des notes obtenues dans ces circonstances.

Risque de distorsions

De plus, il ne faut pas s’illusionner sur la capacité actuelle de la cote R de « départager le bon grain de l’ivraie », comme le fait monsieur Myles. Les cotes R obtenues à la session d’hiver 2020 ne seraient de toute façon pas fiables. En effet, le modèle mathématique qui préside à leur calcul n’est pas conçu pour fonctionner dans un contexte comme celui que l’on connaît présentement : l’appliquer dans des groupes où il y a un mélange de notes chiffrées et d’abandons (incomplets) pourrait engendrer des distorsions, parfois même au détriment d’étudiants méritants. Par exemple, certaines personnes verraient certes leur cote R augmenter, mais moins que cette dernière ne l’aurait fait dans une situation normale. Sélectionner les étudiants au moyen de la cote R dans un contexte où certaines hypothèses nécessaires à son application ne sont pas vérifiées est tout simplement absurde.

Ajoutons enfin que l’idée de monsieur Myles de lier la valeur du diplôme au calcul de la cote R nous laisse pour le moins perplexes. Les enseignants et enseignantes ont tout le professionnalisme nécessaire pour s’assurer de l’atteinte des compétences sans se plier au monitorage fin permettant de distinguer un étudiant très très fort d’une étudiante excellentissime. Le diplôme atteste de l’atteinte finale des compétences alors que les notes, et par conséquent la cote R, donnent une idée de la position des étudiants et étudiantes les uns par rapport aux autres tout au long de leur parcours. D’ailleurs, la cote R n’est pas la seule clé pour entrer dans plusieurs programmes universitaires contingentés, dont les programmes de médecine ; de plus en plus, des entrevues et des tests permettent aux facultés de vérifier si les étudiants ont le potentiel recherché, potentiel qui va au-delà de la capacité à obtenir de bonnes notes.

Bien sûr, cela laisse une session de moins aux étudiants et aux étudiantes pour tenter d’améliorer leur cote R, mais dans les circonstances, cela nous semble un moindre mal. Sachant que ce risque d’injustices supplémentaires est maintenant levé, c’est avec soulagement que nous poursuivrons notre enseignement pour aider le plus grand nombre possible d’étudiants à atteindre les compétences visées dans leurs cours, au bout de cette session pas comme les autres.

*Ce texte est signé par près de 150 enseignantes et enseignants.

Réplique de l’éditorialiste

Nous sommes d’accord sur un point : il est clair qu’il n’existe pas de solution idéale pour valider la session d’hiver dans les cégeps. Je persiste à croire que la solution avancée par le Bureau de la coopération interuniversitaire était préférable à l’abandon pur et simple de la cote R pour l’hiver 2020. Il aurait suffi de la calculer avec et sans les résultats de l’hiver et de retenir le résultat le plus favorable à l’étudiant. Les injustices et disparités socio-économiques que vous décrivez sont malheureuses, mais leurs effets pervers auraient été contenus avec la méthode du Bureau. Enfin, je souhaite de tout cœur que nous nous attaquions aux dimensions systémiques de ces inégalités dans le futur. Cette mission dépasse celles des cégeps et nous appartient tous.

Brian Myles, directeur du Devoir