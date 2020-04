Peut-on vraiment fermer les frontières au coronavirus?

« Si le virus n’est pas vaincu en Afrique, il ne fera que rebondir vers le reste du monde. »

Malgré la force et la véracité de cette phrase écrite dans une lettre d’opinion publiée le 25 mars dernier dans le Financial Times et écrite par Ahmed Abiy, le premier ministre éthiopien et lauréat du prix Nobel de la paix 2019, la faible diffusion de cette lettre dans les grands médias occidentaux ainsi que la couverture générale de la crise démontre que nous avons du mal à regarder la réalité telle qu’elle est.

Il n’est pas difficile de comprendre qu’un virus ne s’arrête pas à la frontière d’un pays. Si nous prenons un pas de recul, et sur un ton plutôt cynique, nous suivons actuellement dans les médias la progression du coronavirus dans le monde plus ou moins à la manière dont nous suivons le nombre de médailles d’or aux Jeux olympiques. « Tel pays est en avance », « tel pays prend du retard », « ce dernier réagit de telle manière », « les États-Unis sont en premier », etc. Attention, faire une analyse scientifique et quantitative de la propagation du virus par pays et des scénarios afin de voir si les stratégies de confinement employées permettent d’aplanir la fameuse courbe est indéniablement nécessaire. Et cela nous permet également d’évaluer l’ampleur de la crise mondiale et historique que nous traversons actuellement. Nous suivons d’ailleurs cela dans l’espoir de retrouver tôt ou tard une vie normale et regardons la manière dont les autres pays gèrent cela. Le problème est que cela renforce la perception que nous n’avons pas affaire à une crise transfrontalière.

Pour une solidarité transfrontalière

Tant et aussi longtemps qu’un pays sera affecté par le virus, que ce soit les États-Unis, dont on pouvait prévoir il y a quelques semaines déjà qu’ils deviendraient l’épicentre de la pandémie, ou que ce soit un pays africain, la capacité d’un pays à fonctionner normalement de nouveau dans un monde mondialisé et interconnecté est extrêmement réduite. Si les dirigeants de trois importantes organisations multilatérales — l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation mondiale du commerce — ont évoqué le risque d’une éventuelle crise alimentaire mondiale, c’est bien parce que la plupart des pays, notamment africains, occupent une place importante dans notre chaîne alimentaire mondiale. Il est donc extrêmement dommageable de continuer la gestion de la crise pays par pays, en premier lieu pour les pays moins équipés pour vivre cette crise sanitaire, mais aussi pour le monde entier. Comme l’écrit Ahmed Abiy, « la victoire momentanée d’un pays riche dans la lutte contre le virus au niveau national […] peut donner un semblant d’accomplissement. Mais nous savons tous que c’est un colmatage. Seule la victoire mondiale peut mettre un terme à cette pandémie ».

Étant donné que nous sommes loin à l’heure actuelle de penser mondialement la crise actuelle, la moindre des choses qui pourrait être faites serait de répondre à l’appel de Dakar, lancé récemment par Macky Sall, président du Sénégal, et qui demande une stratégie d’annulation de la dette de l’Afrique. Considérant que le service de la dette dépasse souvent le budget alloué à la Santé, le minimum que les dirigeants occidentaux pourraient faire, si ce n’est d’aider réellement ces pays, serait au moins de ne pas participer une fois de plus à les détruire.