Redémarrons le système de santé

Il est fascinant d’arpenter les corridors de nos hôpitaux en ces temps de pandémie. Pour la plupart, ils sont déserts. Notre système de santé est littéralement suspendu dans l’attente d’une arrivée massive de patients atteints de la COVID-19.

Le calme avant une tempête tant redoutée, mais que nous arriverons probablement à affronter en respectant notre capacité de soins. Bien que la préparation des résidences pour personnes âgées et des CHSLD soit tombée dans notre angle mort, tous les efforts déployés dans les hôpitaux n’auront pas été vains puisque nous devions prévoir le pire.

Une fois la première vague passée, nous devrons toutefois apprendre à vivre avec le coronavirus pendant un certain temps. Nous pouvons d’ailleurs nous inspirer du succès de l’Afrique qui a su composer avec l’Ebola pendant deux ans avant l’arrivée d’un vaccin efficace. Cet exploit est d’autant plus remarquable que l’Ebola avait un taux de mortalité moyen de 50 %.

Notre défi sera donc de reprendre progressivement nos activités en parallèle de la gestion de la pandémie. Puisque le coronavirus continuera de circuler dans la communauté, il faudra traiter des patients atteints de la COVID-19 tout en maintenant un accès équitable aux soins pour tous les autres, et ce, en évitant d’entretenir la chaîne de transmission.

Nous voyons trop souvent, ces jours-ci, des patients qui retardent leur visite à l’urgence pour des situations critiques de peur de contracter la COVID-19 à l’hôpital. Plusieurs autres développent des complications de maladies chroniques dont le suivi a été interrompu. Sans oublier les cancers que nous continuons de diagnostiquer et dont la prise en charge est retardée. Pensons un moment à ces patients qui souffrent dans l’attente et qui risquent malheureusement de devenir des victimes collatérales de la crise.

La relance doit être envisagée maintenant. Il faudra toutefois faire les choses différemment, car le spectre d’une nouvelle pandémie ne sera jamais bien loin.

Santé numérique

Vue initialement comme une simple alternative aux visites traditionnelles, la télémédecine a été largement adoptée pendant la crise et doit maintenant devenir la norme. Fini les heures interminables perdues dans les salles d’attente. La santé numérique offre des possibilités infinies tant pour le suivi des maladies chroniques que pour la psychothérapie ou le triage de patients requérant des soins urgents. Elle constitue enfin la solution tant attendue pour des soins plus accessibles et sur demande.

Flexibilité et délégation d’actes

Étant donné que les listes d’attente de chirurgies et de consultations risquent d’exploser dans les prochaines semaines, notre système de santé doit s’assurer plus que jamais d’offrir les bons soins aux bons moments et aux bons endroits. Il faut optimiser nos ressources, accroître les heures de services et assurer une mobilité du personnel vers les besoins les plus criants. Notre attention doit être désormais tournée vers les soins donnés dans la communauté plutôt qu’à l’hôpital.

Il est également essentiel d’accélérer la délégation d’actes et le transfert de tâches vers d’autres professionnels de la santé. Nous rêvons tous de pharmaciens autonomes dans le traitement de conditions mineures ou de physiothérapeutes qui évaluent les blessures musculo-squelettiques à l’urgence. Il faut continuer d’être créatif dans la recherche de solutions et profiter pleinement de l’expertise de chacun.

Limiter la transmission

Après avoir vu plusieurs foyers d’éclosion naître au sein même des établissements qui sont censés nous protéger, nous réalisons l’importance de mettre en place des zones délimitées et des équipes dédiées pour le traitement des patients atteints de la COVID-19. Ce concept de l’hôpital dans l’hôpital doit être maintenu et sera fort probablement au cœur de la conception des hôpitaux du futur.

Le dépistage systématique et régulier du personnel de la santé à l’aide de tests rapides est aussi une voie à explorer afin d’éviter que nous ne devenions, inconsciemment, des vecteurs de transmission de la maladie. Dans le même ordre d’idées, la recherche d’anticorps spécifiques pourrait être efficace pour identifier les professionnels ayant une immunité contre la COVID-19 et pouvant être déployés prioritairement au front.

La sécurité du personnel doit donc demeurer la priorité absolue. La menace d’une pénurie d’équipements de protection a malheureusement paralysé les équipes de soins qui ont craint pour leur santé et leur sécurité. Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 772 travailleurs de la santé ont contracté la COVID-19 au Québec depuis le début de la pandémie (8 avril 2020). Il faut en faire plus pour protéger nos « anges gardiens ». Le gouvernement doit dès maintenant mettre en place une forme de protectionnisme médical pour la production d’équipements et de médicaments afin d’assurer notre autonomie future.

Enfin, lorsque nous regardons le chemin parcouru depuis un mois, nous constatons avec fierté comment le système de santé québécois a été capable d’innover et de se mobiliser si rapidement. Nous avons certainement appris au coût de nombreuses vies humaines, mais nous avons surtout adopté de meilleures pratiques qui traceront la voie vers le futur. Même si la tempête est loin d’être terminée, il est temps de planifier la reprise de nos activités pour le bien-être de nos patients. Et quand nous reprendrons un jour un rythme de vie normal, il faudra poursuivre les efforts afin de se préparer pour la prochaine fois.