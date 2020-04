Quel rôle pour l’OMS?

La pandémie actuelle de COVID-19 et l’annonce par le président Trump que les États-Unis pourraient reconsidérer leur niveau de financement à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) offrent une bonne occasion de réfléchir au rôle essentiel de l’OMS, et en particulier à sa contribution sur deux fronts.

Peu de gens connaissent le système humanitaire mondial répondant aux urgences, y compris les grappes sectorielles visant à améliorer la coordination mondiale dans divers secteurs entre l’ONU, les gouvernements, les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les ONG.

L’OMS est officiellement responsable au sein du système des Nations unies du « Global Health Cluster ». Le dernier forum annuel de ce mécanisme s’est tenu du 26 au 28 juin 2019 à Genève, en Suisse. Les 49 participants ont largement discuté de plusieurs sujets, notamment la compréhension de la façon dont les grappes s’alignent sur le Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire aux niveaux mondial, régional et national, l’application opérationnelle du lien humanitaire-développement et la révision de la stratégie élargie des grappes de santé 2017-2019 à 2020-2021.

L’OMS répond à l’Assemblée mondiale de la santé, qui devrait tenir sa 73e réunion les 17 au 21 mai à Genève. Elle agit en tant que développeur de normes mondiales et constructeur de capacités dans le domaine de la santé, et en tant que réponse rapide aux urgences humanitaires et autres définies dans son programme d’urgence sanitaire.

Vraisemblablement, son implication dans les situations d’urgence contribue à son rôle dans l’établissement de normes mondiales, et vice versa. Cependant, pour être pratique, lorsqu’une catastrophe soudaine ou lente se déclenche, comme une épidémie se transformant en pandémie, les ressources de l’OMS risquent-elles d’être trop éparpillées, empêchant l’OMS de bien jouer les rôles centraux que seule une institution mondiale peut jouer dans de telles circonstances ?

Un temps précieux perdu

La séquence d’événements liés à la COVID-19 en est un exemple.

Une mission commune OMS-Chine du 16 au 24 février a mis au jour un cas diagnostiqué clinique à Wuhan dès le 2 décembre. Certains médias affirment même que les premiers cas sont apparus deux semaines plus tôt, le 17 novembre 2019.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom, s’est rendu en Chine et a rencontré le président, Xi Jinping, vers le 28 janvier, soit environ 57 à 72 jours plus tard. La mission technique conjointe OMS-Chine s’est rendue en Chine fin février, environ trois semaines après la précédente. À ce moment-là, un total cumulé de 75 465 cas de COVID-19 avait été signalé en Chine.

Il semble que la Chine n’ait pas eu besoin de l’aide de l’OMS pour contenir son épidémie, car on dit qu’elle est désormais maîtrisée. Mais il est certain que le monde avait besoin de l’OMS pour connaître rapidement l’épidémie chinoise de COVID-19 et minimiser le risque qu’elle se transforme en pandémie, ce qu’elle a fait. Un temps précieux a apparemment été perdu dans les processus procéduraux alors que le nouveau virus se propageait dans le monde.

Une évaluation complète montrera comment la pandémie de COVID-19 a été réellement gérée en matière de surveillance, de coordination et de réponse, sur la base de critères de pertinence, d’efficience, d’efficacité, de ponctualité et d’impact.

Il est fort possible que l’OMS ne mérite pas beaucoup de blâme dans la tournure des événements, et que sa multiplicité de rôles et d’activités aux niveaux mondial, régional et national n’ait pas beaucoup interféré avec ses actions sur la COVID-19.

On ne sait pas dans quelle mesure l’OMS contrôlait la séquence des événements. Si ce n’était pas le cas, la pandémie actuelle indique que l’OMS n’avait pas vraiment à sa disposition tous les outils pour jouer efficacement et de manière indépendante son rôle mondial, au nom des 193 autres États.

Cela ne change pas tout le bon travail que fait l’OMS dans tant d’autres domaines. Mais de toute évidence, quelqu’un a laissé tomber la balle, car le manque d’action internationale précoce sur la COVID-19 peut maintenant être évalué en matière de décès, de maladie, de confinement, de restrictions de mouvement, de chocs sociaux, de fermeture d’entreprises et de chômage, de peur et de possible détérioration de la santé mentale.

Paradoxalement, l’essentiel de ces conséquences néfastes se concentre pour l’instant dans les pays disposant de toutes les capacités médicales et institutionnelles pour faire face aux épidémies si elles sont prises à temps.

Une réflexion sur le rôle clé de l’OMS dans les situations d’urgence, à savoir celui notamment d’empêcher les désastres dans le cadre d’un système d’action précoce plutôt que d’y répondre par la suite, devrait alimenter des réflexions similaires sur de nombreux autres organes des Nations unies.