Pandémies et histoire des relations internationales

Source de tensions et de conflits, la propagation rapide de maladies épidémiques interpelle depuis longtemps les États. La légitimité de ces derniers repose en partie sur leur capacité à protéger les citoyens, car la santé est un bien public. Or, comme les pandémies traversent les frontières sans jamais s’arrêter aux douanes, les nations ne tardent pas à mobiliser leurs diplomates respectifs. Les difficiles épisodes que représentent les pandémies font aussi souffrir les relations qu’entretiennent certaines nations.

Au XIXe siècle, on montre régulièrement du doigt l’Empire ottoman comme source de différentes épidémies. Les accusations réciproques que se lancent actuellement la Chine et les États-Unis sont certainement un symptôme moderne de ce genre de tensions. Notons toutefois que ces situations engendrent aussi d’admirables efforts de collaboration qui visent à assurer la santé « dans la société universelle des hommes ».

À travers le prisme des événements récents, il apparaît particulièrement important de réfléchir à la place qu’occupent les pandémies dans l’histoire des relations internationales. La mondialisation des enjeux sanitaires accompagne les premières phases de la mondialisation au XIXe et au début du XXe siècle. Cette internationalisation de la santé publique suit de près le développement des moyens de transport, de communication et la croissance exponentielle des échanges commerciaux. La mise en place de ces réseaux accroît de manière significative la vitesse de propagation des maladies. L’aisance et la mobilité que garantissent aujourd’hui les transports aériens modernes finissent par dépasser la capacité d’intervention des autorités sanitaires.

Confrontés au danger accru que posent les pandémies dans le contexte naissant de la mondialisation, les États multiplient les initiatives internationales à partir du XIXe siècle. Ces efforts se concentrent sur la tenue de plusieurs conférences sanitaires. Elles sont au nombre de dix dans la seconde moitié du XIXe siècle et de deux dans le premier tiers du XXe. On élabore alors des règlements sanitaires touchant particulièrement les échanges maritimes. On discute de mesures d’hygiène de propreté et d’aération, mais surtout du principe de la quarantaine. Les diplomates soulignent l’impact des politiques d’isolement sur la propagation des maladies. C’est grâce à ces politiques qu’on s’explique la disparition de la peste de l’Empire ottoman. Certains résistent pourtant aux quarantaines, car elles entravent le commerce international ; une opinion que semble partager le président Trump.

La concertation des États, lors de ces conférences, voit naître le principe d’hygiène internationale et contribue à l’uniformisation des pratiques. La coopération s’étend dès lors, avec une augmentation croissante du nombre de pays participants à ces évènements. Le rôle réglementaire que joue aujourd’hui l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prend son origine dans ces conventions sanitaires internationales qui se multiplient à partir du XIXe siècle. Les tensions qui accompagnent la « diplomatie sanitaire » ne disparaissent pas pour autant. Au lendemain de la Grande Guerre, la France, par exemple, se sent menacée par l’influence grandissante de l’Organisation d’hygiène (OH) de la Société des Nations (SDN). Cette nouvelle organisation a le soutien du ministère de la Santé britannique et le financement de la puissante Fondation Rockefeller.

La naissance de cette organisation est signe d’une nouvelle mutation de la diplomatie sanitaire ; celle-ci finit par dépasser l’appareil diplomatique et mobilise de nouveaux agents publics et privés. Graduellement, et c’est la crainte qu’exprimait déjà la France à cette occasion, la question sanitaire échappe aux gouvernements et tombe entre les mains des experts et des organisations internationales comme l’OMS. Cette situation est la culmination d’un long processus et correspond au rôle diminué que jouent les États depuis déjà plusieurs décennies.

La période que nous vivons actuellement est exceptionnelle, car la propagation de la COVID-19 a brutalement remis en cause le bien-fondé de ce système. Nos diplomates ont repris du service, que ce soit au sujet des frontières ou au sujet de la négociation d’équipements médicaux. Coup suprême aux normes établies, le président Trump a récemment menacé de retirer le financement que procurent les États-Unis à l’OMS. Les mois qui suivent seront cruciaux : ils nous permettront d’évaluer si les changements en cours seront temporaires ou s’ils s’inscriront dans la durée.