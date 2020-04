Soutenir les pays africains, une occasion pour le Canada

Dans les pays africains déjà lourdement affectés par des crises sociales et sanitaires causées par la pauvreté omniprésente pour une large majorité de la population, l’état de déliquescence des structures sanitaires et la faiblesse des moyens institutionnels de riposte, l’arrivée de la maladie à coronavirus (COVID-19) est un nouveau et coûteux fardeau. Les systèmes de santé ont déjà du mal à répondre aux maladies courantes avec des taux de morbidité très élevés, comme le paludisme ou la rougeole, ainsi que les maladies chroniques, comme le diabète et les accidents cardiovasculaires. Des conséquences apocalyptiques sont redoutées pour le continent africain face à la pandémie de la COVID-19.

L’hécatombe est prédite par le secrétaire général de l’ONU, qui annonce des millions de morts sur le continent « en l’absence d’une action coordonnée internationale et d’un investissement de 3000 milliards de dollars nécessaires pour éviter une propagation sans limites de l’épidémie ». Cette déclaration sur fond de catastrophisme, qui a révulsé bon nombre d’Africains, vient en écho à l’alarme donnée par le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la nécessité pour les gouvernements africains de se « réveiller face à la pandémie » et de prendre des mesures énergiques pour éviter des drames humains d’une ampleur sans précédent.

Mais que faire pour des pays où la survie quotidienne relève du miracle pour de larges proportions de la population tant urbaine que rurale ? Comment agir dans un contexte de sous-équipement sanitaire de certains pays de l’Afrique subsaharienne, qui ne comptent que 1 médecin pour 10 000 habitants contre 241 médecins pour 100 000 habitants au Canada ; sans compter les drames générés par les conflits, les calamités naturelles et les catastrophes liées au changement climatique ? Comment mettre en œuvre des mesures de confinement pour des populations majoritairement cantonnées dans une économie de débrouille qui les oblige à se déplacer quotidiennement pour assurer les besoins de base, notamment la nourriture, au point que dans l’imaginaire populaire, les populations font face au dilemme suivant : le coronavirus ou la famine.

Les prévisions sont très pessimistes, voire alarmistes pour l’Afrique face à la pandémie de la COVID-19. Le continent ne peut être laissé seul à son sort. C’est d’ailleurs dans ce contexte de crise généralisée que la solidarité internationale et des réponses coordonnées à l’échelle globale sont encore plus impératives.

Certes, les principaux pays donateurs sont eux-mêmes aux prises avec une crise qui appelle la mobilisation de moyens financiers colossaux. Cependant, comme le souligne avec justesse un éditorial du journal Le Monde, « vaincre la COVID-19 suppose d’aider l’Afrique ». Si les pays du Nord arrivent à endiguer la pandémie à l’intérieur de leurs frontières nationales et que les pays en développement continuent de se battre contre la COVID-19, le problème n’aura pas été réglé. D’après Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, « la maladie reviendra du Sud vers le Nord. Alors, c’est dans l’intérêt des pays du Nord de faire cet investissement massif en Afrique ».

Les États africains eux-mêmes doivent être conscients de leurs propres responsabilités et s’engager résolument dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en adoptant des réponses appropriées sur les plans sanitaire, économique, environnemental, politique et institutionnel. Le soutien international pourra ainsi apparaître comme un appoint à ces efforts faits au niveau national.

Le Canada a un rôle de premier plan à jouer dans cette coordination des efforts multilatéraux face à la COVID-19. Il a été l’un des premiers à débloquer un soutien financier malgré quelques réactions négatives de son opposition, notamment du Parti conservateur, pour qui l’aide aux pays étrangers pouvait attendre et qui pensait que le gouvernement Trudeau devrait concentrer ses efforts exclusivement et en priorité envers les Canadiens. Le Canada a toujours privilégié une approche multilatérale dans son aide au développement. Cette approche est encore plus indispensable à l’heure de la pandémie de la COVID-19 qui se joue allègrement des frontières.

Le gouvernement canadien a donné, au cours des dernières semaines, un aperçu de sa volonté de se montrer solidaire envers les pays en difficulté en versant, dès le 11 février 2020, 2 millions de dollars à l’OMS pour aider les pays vulnérables à se préparer et à réagir aux événements en lien avec la COVID-19. Le 11 mars 2020, le gouvernement canadien a annoncé une enveloppe budgétaire d’une cinquantaine de millions de dollars destinée à la lutte contre la COVID-19. Finalement, le 5 avril 2020, la ministre du Développement international annoncé un financement de 159,5 millions de dollars pour soutenir les efforts internationaux de lutte contre la pandémie de COVID-19. Ces apports permettraient aux pays bénéficiaires de faire face aux effets désastreux de la pandémie qui viennent amplifier les vulnérabilités déjà très criantes sur les plans économique, sanitaire, environnemental et social.

Sans prêcher pour une instrumentalisation de son soutien, le Canada trouve ici de belles occasions de marquer de précieux points dans sa quête d’un siège au conseil de sécurité de l’ONU, le vote de la majorité des pays africains lui étant indispensable.