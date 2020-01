M. Legault, que faites-vous lundi?

Monsieur le Premier Ministre,

Depuis le début de l’année, vous avez eu le temps de vous asseoir avec Jim Illich, le grand boss de GNL Québec, de vous rendre jusqu’en Suisse pour frayer avec le gratin de l’élite mondiale. Vous avez toujours le temps de rencontrer les premiers ministres des provinces canadiennes, même ceux qui ne nous portent guère dans leur coeur, et vous acceptez de vous soumettre à leurs conditions, de ne pas trop les gêner en parlant des changements climatiques.

Pour vos homologues des Premières Nations, par contre, vous manquez de temps [NDLR M. Legault s’est dit vendredi prêt à discuter dans le cadre d’une rencontre au printemps]. Vous avez manqué la première rencontre du 17 octobre dernier, à peine quelques jours après les excuses officielles que vous avez prononcées au nom de l’État québécois dans la foulée des conclusions accablantes de la commission Viens.

Votre excuse ? Je vous cite : « Imaginez si le premier ministre commence à négocier avec 30 groupes ! » M. Legault, je n’ai pas besoin d’imaginer. En décembre 1978, votre idole politique, René Lévesque, convie les représentants des Premières Nations à une grande rencontre de trois jours, le « premier rendez-vous depuis la paix de 1701 ». Non seulement le premier ministre est présent autour de la table, mais ses ministres, dont Bernard Landry, Camille Laurin et Jacques-Yvan Morin, se succèdent au micro, et le dialogue s’installe.

En lisant le verbatim de la rencontre, on comprend pourquoi vous et vos prédécesseurs préférez Davos aux Autochtones. Le dialogue est franc, houleux, il vire parfois au dialogue de sourds. Le gouvernement de l’époque est tout frais, alors que les Autochtones n’en sont pas à leur premier tour de piste. Comme le résume un représentant huron-wendat, Denis Picard, « il y a une grande différence entre entendre et écouter, et j’aimerais qu’on soit écoutés ».

Malgré tout, la méconnaissance est admise, les frustrations exprimées, l’histoire confrontée : des préliminaires douloureux, mais essentiels à la réconciliation. Pour dialoguer, M. Legault, il ne suffit pas de faire des promesses à tout vent. Il faut parfois laisser les autres vous donner la réplique.

Vous êtes le chef de notre État, le chef de ma nation. Les Autochtones qui vous donnent rendez-vous ne sont pas des « groupes » : ils sont les chefs de leurs nations respectives. Je veux croire à vos promesses, et je crois qu’ils veulent y croire aussi. Je veux vous voir saisir cette occasion historique de renouer avec le dialogue, de chef à chefs, de nation à nations, vous qui avez donné votre aval, cet automne, à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Mais quand je vois votre gouvernement à l’oeuvre, quand la protectrice du citoyen doit vous rappeler qu’il faut consulter les Autochtones lorsqu’on adopte une loi qui les concerne, quand ils apprennent par les journaux que c’est un collègue qui hérite des Affaires autochtones pendant une absence de la ministre, j’ai l’impression qu’on tourne en rond.

Le prochain rendez-vous aura lieu le lundi 27 janvier. Je serai autour de la table pour écouter nos frères et soeurs des Premières Nations. Et vous, où serez-vous ?