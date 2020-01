La promotion de l’estime de soi à la source de la censure

Un mouvement de censure gagne du terrain depuis une génération. Les nouveaux censeurs s’opposent à l’enseignement de certains textes, à la publication de certains points de vue, à l’embauche de certains chercheurs ou même à la tenue de certaines conférences. Il n’aurait jamais progressé si une certaine philosophie de l’éducation n’avait assuré sa domination, dans les dernières années, à l’école comme dans la famille. Il s’agit de la philosophie de l’estime de soi.

Cette dernière a pénétré les institutions vouées à la socialisation et à la transmission. Elle repose sur l’idée que l’individu gagne à acquérir une forte estime de soi. Car elle serait garante de la réussite scolaire et professionnelle ; elle aiderait aussi à échapper à plusieurs maux sociaux.

L’estime de soi est devenue l’arme des censeurs lorsqu’ils cherchent à faire taire les individus qui tiennent de prétendus « discours offensants ». En effet, ces appels prétendent non seulement que certaines idées sont dangereuses pour la société, mais aussi que leur diffusion pourrait faire un tort irréparable à certaines catégories d’individus. Il s’agit de protéger les victimes de tous acabits de l’oppression blanche, de la domination patriarcale ou encore de la norme hétérosexuelle. Une étude américaine, publiée en 2014, contredit pourtant cette vision des choses

Dans The Triple Package, Amy Chua et Jed Rubenfeld ont recensé les huit groupes culturels qui réussissent le mieux aux États-Unis : les Libanais, les Iraniens, les Cubains, les Indiens (d’Asie), les Juifs, les Nigériens, les mormons, les Chinois.

Ce palmarès étonne pour deux raisons : d’abord, les WASP (White Anglo-Saxon Protestant) sont absents (à l’exception du groupe des mormons). Ensuite, plusieurs minorités visibles se démarquent par leur excellence. Selon les auteurs, certains groupes culturels récemment immigrés bénéficient d’un certain avantage tant qu’ils ne sont pas complètement assimilés à l’American way of life. Ces groupes présentent une synthèse singulière et paradoxale de trois caractéristiques : 1) ils possèdent, culturellement, un sentiment d’unicité, parfois de supériorité ; 2) ils vivent un sentiment d’insécurité vis-à-vis de leur place dans l’échelle sociale américaine ; 3) ils exercent une maîtrise d’eux-mêmes extraordinaire.

Le sentiment d’unicité tient au fait que ces groupes sont les descendants d’une communauté provenant d’une civilisation prestigieuse ou d’un peuple qui a réalisé des exploits remarquables ou qui se pense investi d’un rôle messianique dans l’histoire ; leur ascension sociale aux États-Unis a été précédée par une période d’humiliation et de difficultés, expérience qui a forgé un puissant sentiment de ne pas avoir la place méritée ; sur le plan familial, une forte discipline est imposée pour résoudre cette équation ; leurs enfants sont soumis à une forte pression pour réussir et être à la hauteur des épreuves subies par les parents et les grands-parents.

Cette combinaison de trois facteurs stimule ces groupes culturels pendant deux ou trois générations, avant qu’ils deviennent pleinement américanisés, acquis au slogan « have fun ».

Cette étude démolit plusieurs clichés qui circulent hélas aujourd’hui dans le discours public : le privilège blanc ; le « racisme inconscient » de la majorité ; l’importance de l’estime de soi pour réussir. Ce dernier point est crucial. Les parents de ces groupes culturels, loin de cultiver l’estime d’eux-mêmes de leurs enfants, exercent une forte pression. Comme on le sait, la culture américaine déconseille aux parents cette façon de faire, jugée trop punitive, pour « ne pas traumatiser les enfants ». Elle intime plutôt aux parents d’être amis avec ces derniers, et de les laisser vivre dans le présent.

À l’inverse, les parents appartenant à ces huit groupes refusent la complaisance. Ils privilégient la rigueur, en étant francs, quitte à bousculer l’enfant dans ses petites certitudes, notamment le fait qu’il est le centre du monde et que la vie qui l’attend va être facile. Pour se convaincre de cet argument, on peut penser à ces nombreux athlètes canadiens et québécois d’origine immigrante qui ont atteint récemment des sommets, au tennis, à la boxe, ou dans d’autres disciplines sportives. Les parents et les entraîneurs de ces athlètes ont mille fois plutôt qu’une envoyé le message suivant : « Tu peux faire mieux. »

Pour se développer, le cerveau doit être confronté à de l’adversité. S’il n’est jamais bousculé, il reste paresseux. Ce constat me rappelle mes années à la polyvalente, à la fin des années 1970. Certains professeurs étaient cassants, durs, baveux, s’amusant à nous dérouter. Cette verticalité assumée était fertile. Elle nous construisait.

L’estime de soi, loin de pousser tout le monde vers le haut, prépare une société fondée sur la médiocrité ; une société où on décerne un diplôme à la fin de la maternelle ou qui donne des trophées à tous les enfants à la fin d’un tournoi sportif ; une société qui oblige ses professeurs à s’incliner devant l’enfant-roi qui rouspète après avoir reçu un 60 % pour sa copie bâclée. Une société qui refuse de mettre la barre haut pour ne pas heurter les émotions de ses membres.

