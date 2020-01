M. Legault et la nationalisation de la laïcité

Depuis les années 1990, le débat sur la laïcité au Québec s’est déroulé principalement sur l’arrière-plan du droit. Les juristes, amplement sollicités, y furent donc très actifs, alors que son arbitrage en dernier recours était destiné aux tribunaux. Tout cela a subitement basculé avec François Legault et la CAQ.

Profitant en bonne partie d’une usure du débat et de la fatigue des citoyens, le premier ministre a opéré une mutation ingénieuse inspirée moins d’une profonde et sage réflexion que de l’instinct politique et du pragmatisme qui le caractérisent.

Cette mutation a consisté tout simplement à déplacer l’arène et l’enjeu du débat en l’arrimant, non plus au droit, mais aux mythes les plus puissants du Québec francophone. Le premier de ces mythes tient dans l’obligation qui incombe à tous les citoyens de combattre sans cesse pour la survie toujours incertaine d’une minorité culturelle fragile dans l’environnement continental. Le second porte le rêve d’un redressement collectif face au pouvoir envahissant du gouvernement fédéral, héritier de l’impérialisme britannique né avec la Conquête.

En vertu de cette opération, la laïcité est devenue une composante centrale de l’identité et de la culture nationale à protéger, au même titre que la langue — on pourrait même soutenir que, paradoxalement, elle a réinséré le religieux dans l’imaginaire national, mais en le subordonnant. La même opération a également inscrit la laïcité dans la noble tradition de nos luttes d’émancipation politique. Les nouveaux visages de l’impérialisme sont maintenant le multiculturalisme, la charte canadienne et la Cour suprême.

Ainsi reprogrammée, arrimée aux ressorts de l’imaginaire national, la laïcité de la CAQ peut désormais se nourrir de l’autorité et de l’emprise inhérentes aux mythes fondateurs, ces représentations et symboles collectifs sacralisés qui structurent et commandent la vie des nations en exprimant à la fois leurs rêves et leurs angoisses. Dans ce cas-ci toutefois, la stratégie repose sur deux fondements douteux. L’un procède d’une illusion, l’autre d’une manipulation.

Une majorité fragilisée

La nouvelle formule s’adresse surtout aux francophones et, en priorité parmi eux, aux électeurs des régions, là où survit une nostalgie de l’ancienne nation canadienne-française et où les assises du pluralisme sont les moins robustes. La CAQ, on l’aura remarqué, accorde peu d’attention aux minorités ethnoculturelles et à ce que devrait être leur place dans la nation québécoise. Centrée principalement sur la francophonie traditionnelle, elle y entretient le confort et la sécurité que confère le sentiment d’être majoritaire.

Or, ce sentiment est en partie illusoire. Certes, les citoyens dont le français est la langue maternelle sont toujours majoritaires dans l’ensemble du Québec. Mais on ne remarque pas assez que le vieux rapport majorité-minorités est en voie de se transformer substantiellement. En effet, sur l’île de Montréal, ce sont désormais les « minorités » qui sont majoritaires. Les immigrants de première et de seconde générations y représentent 59 % de la population, ce à quoi il faut ajouter les effectifs des minorités anciennes (juive, chinoise et autres).

En d’autres mots, aux figures de clivage déjà bien connues entre Montréal et les régions s’ajoute celle, croissante, de la démographie ethnoculturelle. Dans l’ensemble, cette fracture au sein de notre société est néfaste à divers égards. Le plus à craindre toutefois, c’est le maintien,surtout dans les régions, d’une vision erronée de la réalité ethnoculturelle du Québec, une vision qui tend à occulter la diversité de notre société, à obstruer la voie du pluralisme et à sous-estimer l’importance de l’intégration.

Manipulation de la démocratie

M. Legault et ses ministres ont aussi accrédité une conception erronée de la démocratie. C’est l’idée que la majorité au pouvoir dans un Parlement reproduit ou doit reproduire les aspirations de la majorité ethnoculturelle. Il découle de cet amalgame que tout ce qui est voté dans l’enceinte parlementaire devient légitime, quoi qu’en disent les chartes ou les tribunaux. Une majorité parlementaire serait ainsi autorisée à gouverner à sa guise.

La contradiction est pourtant criante. Le droit, celui qui est consigné dans les chartes et qui balise l’aire d’action d’un gouvernement sous la surveillance des tribunaux, émane précisément de la majorité parlementaire. Soustraire une loi à l’examen des tribunaux en faisant fi de la charte québécoise est un geste profondément antidémocratique.

En résumé, en plus d’ancrer la laïcité au coeur de l’imaginaire national en mobilisant ses ressorts les plus puissants, le procédé mis au point était clair, rassurant, apparemment très cohérent et simple. Il s’est donc avéré très efficace auprès d’une grande partie de la population et il est peut-être promis à un bel avenir politique, et plus précisément électoral. Mais qu’en est-il de notre avenir comme société ?

La loi 21 a été adoptée aux dépens du droit, dans le mépris des tribunaux, grâce à un rétrécissement de la nation, avec le soutien de la partie la plus homogène de la population et au prix d’une déviation de la démocratie. Quel sera, à court et à moyen terme, le coût à payer pour toutes ces contorsions ?