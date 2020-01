Les fonctionnaires fédéraux sont sous-exploités et l’État doit agir

Juste avant Noël, le gouvernement du Canada me confirmait par lettre que je cessais d’être un employé de l’État. Quelques semaines plus tôt, j’avais renoncé — à 50 ans — à un emploi à vie, à un salaire de 120 000 $, à un mois de congé payé et à des régimes d’assurances et de pension parmi les meilleurs au pays. Je choisissais de tenter ma chance comme consultant indépendant en finances publiques dans les pays en développement. Est-ce que j’étais tombé sur la tête ?

J’ai lu la lettre, puis l’ai déposée sur la table pour songer à ce qui m’avait poussé à quitter mon emploi. Simple : j’étais devenu malheureux. Et cela crevait les yeux depuis déjà trop longtemps.

Pourtant, en presque 18 ans de service à Ottawa, j’avais connu des moments forts. J’avais conseillé de brillants ministres et hauts fonctionnaires, voyagé, appris à mieux connaître mon pays et ses gens, perfectionné mon anglais… La liste est longue d’expériences et de connaissances que mes fonctions m’ont apportées. Je serai toujours reconnaissant envers cette noble institution qu’est l’État canadien.

Jusqu’à l’aube de la quarantaine, ma carrière pointait vers le haut. Puis, différentes circonstances m’ont amené à occuper des postes où, pour faire court, je ne me sentais plus à ma place. Petit à petit, ma confiance en moi s’effritait et une lassitude s’installait. Je me voyais sous-exploité et mes forces mal alignées avec mes tâches. Mais avec 360 000 postes répartis dans des dizaines de ministères et d’organismes publics, j’ai fait le pari qu’il devait bien y en avoir un dans lequel je serais plus efficace et utile, donc plus heureux. Je me suis mis à utiliser mon réseau et à participer à de multiples concours pour tenter de trouver un travail mieux aligné avec mon profil, mais sans véritable succès. Je tournais en rond.

Effet pernicieux

Quand tu te lèves le matin avec le moral dans les talons et que tu ne vis que pour les week-ends ou les vacances, quelque chose ne va pas. Le pire était de ne pas voir quand la situation était pour s’améliorer, malgré mes efforts. Je réalisais aussi à quel point beaucoup de mes collègues étaient dans une situation comparable. J’aurais souhaité alors être appuyé par un quelconque service de placement interne. Une organisation souple et dynamique (et pourquoi pas payante), dont le mandat aurait été de mettre en contact le chercheur de défis avec le chercheur de talents, pour tendre vers ce que les économistes appellent « l’optimum de Pareto » : une allocation des ressources pour laquelle il n’existe aucune meilleure option possible pour les deux parties.

Hélas, un tel « optimisateur de talents » n’existe pas au sein de l’État. De plus, à l’heure actuelle, les gestionnaires ne sont pas incités à appuyer un employé qui, dans un réel effort d’optimisation, voudrait changer d’équipe. En général, cela est laissé à leur discrétion et ils le feront s’ils y voient un avantage pour eux ou leur équipe. Servir l’intérêt supérieur de l’État n’est pas un facteur systématiquement pris en compte.

Devant le peu d’appui offert à l’employé soucieux de donner un rendement à la hauteur de ses talents, la sécurité d’emploi et les excellentes conditions de travail du fédéral ont un effet pernicieux. Elles incitent les employés à demeurer dans des postes qui ne leur conviennent pas. En interne, on appelle ça : avoir les « menottes dorées ». L’employé reste alors dans un mariage de raison, où souvent il finit par se sentir démotivé et malheureux à exécuter des tâches qui ne l’amènent pas à exploiter son plein potentiel.

Le gestionnaire n’est pas plus incité à mettre un terme à une union sous-optimale, dans la mesure où il dispose de l’argent pour payer son employé, que le statu quo lui évite un conflit à gérer et que les tâches qu’on demande à son équipe sont malgré tout exécutées. Dans les faits, tout le monde est perdant avec un tel contrat qui ne répond plus aux besoins d’aujourd’hui. Bien sûr, l’intention de protéger les fonctionnaires contre des abus politiques était (et reste) pertinente, mais les temps ont changé et des améliorations sont plus que nécessaires.

Dans mon cas, je me voyais lentement glisser vers ce groupe d’employés sous-exploités et insatisfaits, et ce, bien malgré moi. J’étais horrifié. J’ai alors demandé un congé sans solde et suis allé travailler dans le privé. Pendant trois ans, j’y ai vécu une expérience extraordinaire, d’abord comme consultant à l’international, puis comme directeur de projet et ensuite, comme directeur principal. De retour au gouvernement, j’ai été rapidement confronté aux mêmes problèmes qu’avant. Je suis reparti, cette fois pour de bon.

Optimisation

À mes ex-collègues fonctionnaires heureux au travail, je leur dis bravo ! Aux autres, je veux leur rappeler que le salaire et la sécurité d’emploi sont certes importants, mais que le bonheur n’a pas de prix. Qui plus est, rester malheureux et attendre la retraite salvatrice peut s’avérer un piège : la maladie, la dépression, ou que sais-je s’invitent parfois au moment où on se croit enfin libéré de nos menottes dorées.

Résumons : l’employé a sa part de responsabilité, mais c’est à la fonction publique que revient le devoir d’optimiser l’allocation de ses ressources humaines pour en tirer le maximum de bénéfices pour les Canadiens. La sous-exploitation actuelle de talents est encore moins acceptable en cette période de rareté de la main-d’oeuvre et de déficit budgétaire.

De plus, l’effort d’optimisation doit inclure une modernisation du processus de dotation interne. C’est un secret de polichinelle : beaucoup de concours sont « organisés », c’est-à-dire qu’ils sont écrits pour un candidat en particulier. Tolérer pareil processus hypocrite est non seulement coûteux, mais il mine la confiance des employés envers le système et génère frustration et cynisme. Enfin, l’optimisation doit aussi passer par un changement de culture organisationnelle, où la prise de risques est encouragée plutôt qu’inhibée.

En 2020, nous avons besoin d’un État souple et moderne pour accompagner notre développement dans un monde où tout change à la vitesse grand V. Sans mesures concrètes pour optimiser l’allocation de ses effectifs, la fonction publique du Canada peinera à évoluer au rythme exigé par la société qu’elle doit servir. Elle doit prendre le risque du changement et de la transparence, et elle dispose de tous les moyens qu’il faut pour réussir ce pari.

Quant à moi, je reviens du Burkina Faso pour mon tout premier contrat de consultant indépendant. Satisfaits de mon travail, mes clients viennent de m’offrir un deuxième mandat. Je suis redevenu heureux ! Dommage qu’il ait fallu que je quitte la fonction publique pour en arriver là : nous avions tant investi l’un dans l’autre. Mais le bonheur n’a pas de prix.