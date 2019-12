Le cri du peuple

Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016, le mot « populisme » est sur toutes les lèvres. Loin d’être une nouveauté […], le terme est principalement associé, dans l’univers médiatique actuel, à des idéologies de droite ou d’extrême droite.

Utilisé la plupart du temps par des chroniqueurs pour disqualifier un mouvement, un parti ou une personnalité politique qui ferait référence au peuple afin de légitimer l’existence d’un programme politique jugé controversé puisqu’allant à l’encontre de l’idéologie néolibérale dominante, il menacerait pour cette raison la démocratie libérale telle que nous la connaissons […].

Il y a eu toutefois dans les dernières années l’émergence de partis politiques se revendiquant ouvertement d’un populisme de gauche, les exemples les plus cités étant Podemos en Espagne et La France insoumise dans l’Hexagone. De ce côté de l’Atlantique, Québec solidaire s’en revendiquerait aussi et a été critiqué dans des journaux québécois notamment pour cette raison.

Un moment à saisir

Si les populismes de droite prennent généralement source dans les mouvements fascistes du début du XXe siècle, le populisme dit de gauche aurait pour source les expériences politiques bolivariennes au Venezuela et en Bolivie et il se serait répandu en Europe occidentale et en Amérique du Nord à travers la diffusion des ouvrages d’Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe.

En valorisant ce type de populisme, ces deux philosophes proposent à la fois une critique, un dépassement et un renouvellement des forces de gauche. […] Nous pouvons résumer les idées qui soutiennent cette hypothèse populiste de gauche en cinq points :

1. La crise financière de 2008 a débouché sur une crise de l’hégémonie néolibérale, ce qui a permis une ouverture à un « moment populiste ».

2. La gauche socialiste orthodoxe, traditionnellement fondée sur l’opposition gauche / droite, n’arrive pas à saisir ce moment en raison, premièrement, de l’essentialisation de la classe sociale inhérente à son idéologie politique et, deuxièmement, de son incapacité à comprendre que la nouvelle domination s’effectue hors des processus de production économique.

3. Cette incapacité est redoublée par le fait que cette gauche traditionnelle s’est repositionnée au centre du spectre politique en acceptant nombre de prémisses de l’idéologie néolibérale. Ce faisant, elle s’est fondue dans une mouvance sociale-démocrate « post-politique » qui l’indifférencie des autres tendances de centre droit puisque devenue un simple réformisme économiciste. Bref, elle s’est d’elle-même neutralisée politiquement en adoptant une posture consensualiste.

4. Le politique étant par nature agonistique et non consensuel, il est nécessaire de ramener la distinction entre amis et adversaires politiques, ce qui implique de comprendre que la nouvelle rupture politique est dynamisée par la frontière entre élites et peuples.

5. En conséquence, il est nécessaire de reformuler un projet socialiste qui repose sur une radicalisation démocratique fondée sur la création du « peuple » comme stratégie discursive intégrant la pluralité des demandes et des acteurs.

En résumé, l’argument est le suivant : nous sommes présentement dans un « moment populiste » que la gauche socialiste doit saisir afin de contrer le spectre d’une « droitisation du monde » (selon l’expression de François Cusset) qui plane au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Pour ce faire, nous devons voir la crise de l’hégémonie néolibérale comme une ouverture à de nouvelles possibilités démocratiques.

Dès lors, il importe de saisir cette occasion afin de transformer notre conception libérale et consensualiste du politique en lui réintégrant sa dimension agonistique fondée sur le rapport conflictuel entre adversaires […].

Toutefois, afin de redéfinir un projet socialiste radical et de reformuler une démocratie plurielle qui sied à notre époque de crise généralisée, il est avant toute chose nécessaire de produire discursivement ce qu’est le « peuple », et ce, afin d’y inclure « la pluralité des agents sociaux et leurs combats », pour reprendre les mots de Chantal Mouffe. Cette production du peuple est une stratégie discursive qui permettrait alors de refonder la démocratie en rétablissant une nouvelle frontière politique située entre « le peuple » et « l’oligarchie ». […]

Populisme de gauche et « droitisation » du monde

Dans l’espoir de revitaliser une démocratie à bout de souffle, Laclau et Mouffe présentent une théorie politique du populisme de gauche qui a une visée pratique en ce qu’elle cherche à dépasser, dans les discours militants comme sur le terrain des luttes, les limites auxquelles fait face la gauche traditionnelle au tournant du millénaire.

Bien que les deux auteurs soient critiqués d’un côté par des courants plus radicaux, car ils n’appellent pas à dépasser le capitalisme, la démocratie et l’État, et de l’autre côté par des courants libéraux, car ils placent le conflit idéologique au coeur du politique, notre époque semble toutefois donner raison à Chantal Mouffe lorsqu’elle affirme qu’on ne doit pas laisser les partis de droite et d’extrême droite accaparer les passions et les affects politiques. […]



Des commentaires ou des suggestions pour Des Idées en revues ? Écrivez à rdutrisac@ledevoir.com.