La journaliste Michelle Lang est décédée en Afghanistan il y a 10 ans

Informer a un prix. La mort de la journaliste Michelle Lang a constitué le plus lourd tribut du reportage de guerre canadien en Afghanistan. Couvrir la guerre comporte des risques que chaque journaliste connaît. Statistiques alarmantes de journalistes blessés ou tués à la clé, les médias forment maintenant leur personnel à travailler et à naviguer dans les zones hostiles, mais une fois sur le terrain, on n’est jamais bien préparé au pire.

Le 30 décembre 2009, lors d’une journée ensoleillée, l’explosion d’une bombe artisanale a littéralement soufflé le blindé léger dans les airs en créant un cratère géant au milieu d’une route que les militaires canadiens désignaient sous le nom de code MOLSON ICE. En un instant, l’onde de choc de la déflagration a dévasté l’intérieur du blindé de type LAV et a mis sens dessus dessous ses dix occupants, militaires et civils.

Le bilan est lourd. En pleine conversation, la journaliste Michelle Lang subit l’explosion de plein fouet et meurt sur le coup. Les sergents George Miok et Kirk Taylor, le caporal Zachery McCormack et le soldat Garrett Chidley sont également tués. Quatre autres soldats et Bushra Saeed, une analyste civile du ministère des Affaires étrangères, sont grièvement blessés.

Lang revenait d’une visite dans un village du district de Dand où elle avait accompagné un convoi de l’Équipe de reconstruction provinciale basée à Kandahar. Les gilets pare-balles et les casques de protection des soldats, de la journaliste et de l’analyste se sont avérés dérisoires par rapport à la force brutale de la bombe dissimulée sous terre.

Couvrir la guerre

La route empruntée par le convoi militaire de Michelle Lang était connue par l’armée pour être propice à la dissimulation des engins explosifs artisanaux ou IED (Improvized Explosive Device). Avec la multiplication des attaques à partir de 2007, l’armée canadienne et les forces de la coalition essayaient de surveiller les routes et les planteurs d’explosifs.

Les équipes de démineurs étaient constamment sollicitées pour détoner les charges débusquées. Seulement, le nombre de sites à inspecter était trop grand pour prévenir tous les attentats. Les patrouilles militaires et les convois devaient continuer à emprunter les routes infestées d’IED.

L’armée canadienne croit que le convoi était observé et qu’un guetteur avait reçu le signal que la patrouille avait quitté le district de Dand avant qu’il n’actionne un détonateur à distance au passage du blindé. En Afghanistan, les engins explosifs artisanaux ont causé la mort de la grande majorité des soldats canadiens tués au front.

Correspondante du Calgary Herald, Michelle Lang séjournait à la tente des médias à Kandahar pour sa première accréditation comme journaliste intégrée (embedded) avec l’armée canadienne pour le groupe Canwest News, qui est devenu par la suite Postmedia. C’était sa première sortie en dehors de KAF, la base militaire de Kandahar.

Jusque-là, il y avait eu d’autres incidents impliquant des journalistes canadiens, dont le plus grave avait coûté une jambe au caméraman Charles Dubois et secoué Patrice Roy de Radio-Canada. Mellissa Fung de la CBC avait été kidnappée, violentée et séquestrée dans un trou pendant 28 jours par ses ravisseurs.

Haut risque

Après la mort de Lang, la conversation sur les risques du journalisme en temps de guerre était tout autre. La mort des soldats, l’armée connaissait ; la mort d’une journaliste, c’était la première fois. C’est le jeune officier d’affaires publiques Yves Desbiens qui a ramassé les effets personnels de Lang sous les yeux de collègues atterrés. La cérémonie d’adieu à Kandahar maintes fois couverte par les médias au son des cornemuses était cette fois-ci particulière. À 34 ans, à la veille de son mariage, Michelle Lang a été fauchée trop jeune.

Le programme des médias intégrés qui a été mis en place par l’armée canadienne en Afghanistan a accueilli des centaines de journalistes sur plusieurs années. Somme toute, il est surprenant qu’il n’y ait eu qu’une seule journaliste tuée considérant le nombre de sorties opérationnelles effectuées en compagnie des soldats canadiens sur les routes dangereuses en permanence minées par les talibans.

Le conflit afghan a quand même pris la vie de plusieurs autres journalistes étrangers, dont la photographe allemande Anja Niedringhaus, la correspondante de l’agence AP qui avait été à un moment intégrée par l’armée canadienne.

Couvrir la guerre est un métier à haut risque. Les médias doivent préparer leurs journalistes à toute éventualité. La formation et la préparation peuvent atténuer les risques, mais ne peuvent pas les supprimer. La jeune Michelle Lang a eu le courage d’aller raconter la guerre des soldats canadiens et a payé le sacrifice suprême au métier essentiel d’informer. Même si aucune information ne vaut la vie d’une journaliste, il y aura toujours un prix personnel et collectif à payer pour rapporter les nouvelles en zones de guerre.