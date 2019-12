Noël politique

Les exégètes catholiques s’entendent là-dessus : les récits de l’enfance de Jésus, qu’on ne trouve que dans les évangiles de Matthieu et de Luc, sont « historiquement incertains, fortement marqués par la légende », comme le note Hans Küng dans son Credo (Points, 2016). C’est donc d’abord par leur sens théologique qu’ils s’imposent. Et ce sens, bien compris, contient « quelque chose comme le noyau d’une théologie de la libération », suggère le théologien suisse.

On pourrait ergoter longuement sur l’histoire de la virginité. Ce serait passer à côté de l’essentiel. Dans ses lettres, rédigées avant les évangiles, Paul n’en parle même pas et évoque plutôt la naissance de Jésus, « né d’une femme ». Jacques Duquesne, dans son indispensable Jésus (J’ai lu, 1996), affirme que « la croyance en la conception virginale n’est pas essentielle ».

Ce qui importe donc, ici, c’est le message. Ce que nous dit cette idée de virginité — qui se trouve « essentiellement dans l’âme », selon Thomas d’Aquin —, c’est que « l’humanité ne peut se donner un sauveur : elle ne peut que l’accueillir dans la foi », explique Normand Provencher dans Dieu ! (Novalis, 2003). Elle a besoin, pour ce commencement du monde vraiment nouveau, insiste Küng, de « l’action de Dieu ».

Et le Dieu « tout-puissant » surprend. Il manifeste sa force par la faiblesse en se faisant un enfant fragile qui arrive dans une mangeoire parce qu’il n’y a plus de place pour lui ailleurs. Küng est formel : il y a une « dimension politique de Noël ». Oubliez la douce nuit et le bébé rose des images d’Épinal. Dans les textes évangéliques, c’est l’atmosphère de petitesse et de pauvreté qui règne. « Le sauveur de ceux qui souffrent, né dans une étable, manifeste sans équivoque qu’il prend parti pour les sans-nom et les sans-pouvoir (les « bergers ») contre les détenteurs du pouvoir », écrit Küng.

La grande politique

Déjà, au moment de l’Annonciation, le Magnificat de Marie donne le ton. Le Dieu qui vient et qu’elle exalte n’est pas le père Noël du Conseil du patronat : « Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. / Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. / Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. »

Il faut être sourd, ou de mauvaise foi, pour ne pas entendre le message politique de ce cantique. Il s’agit, bien sûr, de la « grande politique » évoquée par le pape François dans Politique et société (Le livre de poche, 2018), celle qui est « orientée vers le bien commun de tous » et non de la « petite politique des partis », mais il est impossible de réduire le message à sa seule dimension spirituelle.

Dans le même livre, quand Dominique Wolton lui demande d’identifier la plus grande menace à la paix dans le monde, François répond sans hésiter : « L’argent. » Dans la nuit de Noël, Dieu a choisi son camp ; ce n’est pas celui des riches et des puissants.

Dans de très pénétrantes « Réflexions théologiques sur Noël » publiées en décembre 1997 dans la revue Relations, le regretté théologien Gregory Baum insistait lui aussi sur la dimension théologico-politique de la fête. À Noël, par l’Enfant Jésus, Dieu, écrivait-il, « intervient dans l’histoire à partir d’en bas ». Il se révèle lui-même « comme le “sans-pouvoir”», qui ne peut agir valablement qu’« à travers les coeurs et les esprits de gens qui luttent, dans la puissance de l’Esprit, pour créer un monde plus juste et plus en paix ».

Dieu, en d’autres termes, a absolument besoin des humains pour agir, mais ces derniers doivent comprendre, pour conjurer un orgueil délétère, qu’ils ont besoin de Dieu et des autres pour se libérer. Noël chante cette alliance des pauvres en quête de dignité, de justice et de vérité. Un Noël des repus et des consciences satisfaites est, en ce sens, un oxymore.

Un Dieu grincheux

En 1895, dans un amusant Conte de Noël, l’écrivain Alphonse Allais met en scène un bon Dieu de mauvaise humeur la nuit de Noël. « Ah ! s’exclame-t-il. J’en ai assez de tous ces humains ridicules et de leur sempiternel Noël, et de leurs sales gosses avec leurs sales godillots dans la cheminée. »

Dieu, frustré par le manque de reconnaissance des humains, entend annuler la distribution de cadeaux du bonhomme Noël. Il se fâche même quand il entend saint Patrick s’adresser à ce dernier en anglais. « Ce pochard de Paddy se croit encore à Dublin, sans doute ! dit-il. Il ne doit cependant pas ignorer que J’ai interdit l’usage de la langue anglaise dans tout le séjour des Bienheureux ! »

Quand le père Noël essaie de l’attendrir sur le sort des enfants pauvres, Dieu s’emballe : « Ah ! ne pleurniche pas, toi ! Les pauvres petits pauvres ! […] Voulez-vous savoir mon avis sur les victimes de l’Humanité Terrestre ? Eh bien ! ils me dégoûtent encore plus que les riches !… Quoi ! voilà des milliers et des milliers de robustes prolétaires qui, depuis des siècles, se laissent exploiter docilement par une minorité de fripouilles féodales, capitalistes ou pioupioutesques ! Et c’est à Moi qu’ils s’en prennent de leurs détresses ! »

Je l’aime bien, ce bon Dieu grincheux qui défend la loi 101 et qui incite son peuple à être à la hauteur de son élection.

Joyeux Noël !

