Pour de joyeuses Fêtes... vertes

Dans les années 1950, le jour des « vidanges » était un jour de puanteur. Toutes les ordures étaient jetées pêle-mêle dans de grosses « canisses » en fer que les éboueurs transvidaient dans les boîtes ouvertes de leurs camions. Maintenant, ça n’est pas parfait, mais c’est infiniment mieux.

En ce temps-là, les égouts aboutissaient directement dans le fleuve et il n’était pas question de s’y baigner. Maintenant, chaque année, la mairesse de Montréal saute en riant aux éclats dans les eaux du Saint-Laurent.

La question de la qualité de l’air s’est aussi imposée très vite. Les voitures étaient incroyablement lourdes et l’essence contenait du plomb. On a éliminé le plomb et on a allégé les voitures. Maintenant, la voiture électrique s’implante à grands pas. Il y a encore des villes dans le monde où respirer équivaut à fumer, c’est vrai, mais où en serions-nous si rien n’avait été fait ?

Pas le temps de souffler que le trou dans la couche d’ozone s’agrandissait. Après le protocole de Montréal, les chlorofluorocarbones ont été interdits. Maintenant, la couche d’ozone serait en train de se reconstituer. Ouf !

Sauf que le climat continue de se réchauffer ! À part quelques négationnistes impénitents, hélas ! encore trop près de certains gouvernements, nous sommes bien conscients du phénomène. On essaie de les réduire, les GES, on fixe des cibles… qu’on rate à peu près systématiquement. C’est que ça n’est pas facile. Nous devrons tous coordonner nos efforts.

Le problème est que nous serons incessamment huit milliards. De ce nombre d’humains, beaucoup trop n’ont pas encore ce qu’il faut pour satisfaire leurs besoins de base. Comment augmenter le niveau de vie d’une part énorme de l’humanité tout en limitant la croissance ? Il y a sûrement moyen d’y arriver, mais il y a tout un paquet de conflits à résoudre.

Il n’y a pas de Terre promise, il n’y en a jamais eu. Les enfants de nos enfants de nos enfants vivront avec ce genre de problèmes. Même s’ils retournaient au mode de vie des chasseurs-cueilleurs, à huit milliards et plus, il y aurait toujours péril en la demeure. Les enfants, cependant, peuvent devenir des adultes capables de réflexion et d’action. Ils seront mieux informés et mieux outillés que nous, et on peut espérer qu’ils réussiront mieux.

Ce survol en diagonale de l’histoire de la crise climatique suggère deux attitudes. D’abord, cessons d’accuser les générations passées de ne pas avoir été conscientes des problèmes et de n’avoir rien fait. Certes, dès la révolution industrielle, on aurait dû constater que ces machines dégagent de la cochonnerie. Mais nous n’y étions pas !

Probablement que nous aussi, nous n’aurions eu d’yeux que pour le progrès. Et même si, aurions-nous imaginé que ça allait arriver tellement vite ? En 1920, il n’y avait pas encore deux milliards d’humains sur la Terre. Durant le siècle écoulé depuis, la population a d’abord doublé dans les six premières décennies, et encore doublé dans les quatre dernières.

Quant au réchauffement climatique, c’est à partir de 1980, à peu près, que le phénomène s’est emballé. De 1980 à aujourd’hui, il s’est écoulé une quarantaine d’années ; grosso modo, ce n’est que la moitié d’une vie humaine occidentale. Qui prétendra sérieusement qu’il aurait pu faire virer sur un dix cennes cette chose lourde et complexe qu’est l’humanité en marche ?

Ensuite, il serait contre-productif de se lancer dans des procès publics. Bien sûr, il y a des comportements qui devraient être sanctionnés, tel le gaspillage éhonté d’essence, tel l’appât du gain démesuré et inconscient. Mais, pour de vrai, rêvez-vous encore d’une humanité exclusivement constituée de saintes personnes ? Et il se trouve que les bons qui fabriquent les voitures électriques sont aussi les méchants qui fabriquent les voitures à essence ! Comment est-ce possible ? Eh bien, on appelle ça le système !

Et selon plusieurs, c’est le système, le coupable. Évidemment, il n’y a que ça, après nous, le système ! Alors logiquement, les progrès qu’on a faits, on les doit aussi au système. C’est qu’il est ouvert, le système. Il fabrique ce qu’on lui demande. Si on veut vraiment se débarrasser du plastique, il va produire des moyens de le remplacer.Eh oui ! Notre monde en est un de contradictions, et c’est probablement ce qui fait qu’il est vivable.

Oui, bon, j’ai l’air de dire que c’est bien simple. Pas du tout ! C’est long, archicompliqué et plein d’embûches. C’est pourquoi il faut garder la tête froide et éviter de nous dresser les uns contre les autres. Quand on y pense bien, la plus grande menace qui pèse sur nous demeure notre propre difficulté à nous entendre.

Ce qui m’amène à ce petit être légendaire qui était censé apporter la paix dans le monde. Beaucoup de gens y ont cru, beaucoup y ont consacré ou sacrifié leur vie. Pourtant, on n’y est pas encore arrivé, à la paix. C’est peut-être pour demain, je ne sais pas. C’est archicompliqué. Et nous n’avons guère que notre bonne volonté, sinon pour y arriver, du moins pour avancer dans la bonne direction.

Souhaitons-nous donc de joyeuses Fêtes… vertes !