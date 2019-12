Noël d’hier à aujourd’hui

Chaque année, à l’approche de Noël, nous sommes happés par la frénésie des préparatifs et du magasinage, ce qui laisse certains d’entre nous en proie à la nostalgie d’une époque moins consumériste. « Noël n’est plus ce qu’il était ! », est-on tenté de se dire… Mais… est-ce réellement le cas ? Et si les racines des Noëls d’aujourd’hui remontaient déjà à plus d’un siècle ?

La fête de Noël est fascinante, car ses traditions sont le fruit de multiples influences culturelles, notamment à la suite de la Conquête et de l’immigration en provenance des îles britanniques au XIXe siècle. Prenons par exemple les traditions culinaires. Sous le Régime britannique, les produits importés changent et, peu à peu, la culture britannique influence autant les mets servis que les usages entourant les repas. Plusieurs mets du réveillon sont ainsi issus des traditions culinaires britanniques.

Pour le dessert, pensons au gâteau aux fruits et aux biscuits sablés et, pour le repas principal, aux pâtés à la viande de porc, qui font leur apparition à cette époque. Idem pour les marinades, inconnues des habitants en Nouvelle-France. Ce sont les Anglais qui popularisent cornichons, ketchups et autres marinades vinaigrées. Le réveillon lui-même est une tradition plus récente qu’on pourrait le croire.

À l’époque de la Nouvelle-France et jusqu’au XIXe siècle, les Canadiens se contentaient de prendre une collation ou une boisson chaude au retour de la messe de minuit. Le repas de Noël était souvent servi le lendemain au dîner ou au souper. Ce n’est que dans la seconde moitié du XIXe siècle que cette collation nocturne se transforme en un repas copieux où l’on sert des plats hors de l’ordinaire.

Sapin

D’autres rituels aujourd’hui inséparables de la fête de Noël sont parvenus jusqu’à nous avec l’influence de la Grande-Bretagne et des États-Unis, non sans avoir voyagé au préalable. En 1841, le mari de la reine Victoria, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, d’origine germanique, fait décorer un sapin pour la demeure royale. Popularisée par les familles de la royauté, la tradition se répand à grande échelle grâce à la publication de représentations de la famille royale autour du sapin dans les journaux anglais, puis dans les colonies au cours des années 1850.

D’autres coutumes originaires d’Allemagne traverseront éventuellement l’Atlantique, comme les boules ou la couronne de Noël. Les journaux illustrés jouent un rôle important dans la transmission de ces rituels, mais aussi dans le développement d’une imagerie de Noël. Loin d’avoir été inventé par Coca-Cola, le père Noël tel que nous le connaissons doit ainsi plusieurs de ses caractéristiques à l’illustrateur américain d’origine allemande Thomas Nast, qui a publié de nombreux dessins de Santa Claus dans le magazine américain Harper’s Weekly des années 1860 à 1880.

Traîneau tiré par des rennes, passage par la cheminée, atelier de jouets et pôle Nord… ces éléments sont peu à peu repris dans les journaux québécois, en particulier dans les publicités des grands magasins, qui voient dans ce personnage le parfait allié pour mousser les ventes ! À Québec, le magasin Paquet, sur la rue Saint-Joseph, organise dès 1906 un premier défilé de Santa Claus : les enfants sont invités à accueillir à la gare le père Noël, qui parcourt ensuite les rues de la ville jusqu’au magasin, où se trouve le Paradis des jouets !

Changement sociaux

Mélange de cultures, la fête de Noël est également révélatrice des changements sociaux et économiques en cours. À l’époque victorienne (1837-1901), marquée par l’industrialisation, la famille devient un refuge et on assiste au développement des concepts de privacy et de home sweet home. De strictement religieuse qu’elle était jusqu’alors, la fête de Noël devient également une fête familiale, et l’enfant devient progressivement le centre de la fête et de sa commercialisation.

Par ailleurs, certains symboles religieux investissent l’espace privé, comme la crèche, réservée naguère aux églises. Remontant au Moyen Âge, cette coutume s’est implantée ici dès les débuts du Régime français, tant pour le culte dans les églises et les couvents que chez les missionnaires à des fins d’évangélisation.

La tradition de la crèche est d’ailleurs à l’origine de ce qui pourrait bien être le plus ancien objet lié à la fête de Noël au Québec : un Enfant Jésus de cire que les Augustines ont emporté dans leurs bagages en 1639 pour leur premier Noël en Nouvelle-France. Ce précieux objet est aujourd’hui exposé au Monastère des Augustines, à Québec.

Il faut également remonter au Régime français pour trouver l’origine de nombreux cantiques qui résonnent aujourd’hui encore dans les églises. À la différence de nombreuses traditions des Fêtes, notamment en cuisine, les Christmas carols britanniques n’ont guère été adoptés par les Canadiens français, qui sont demeurés très attachés à leurs noëls chantés en français.

Auteur du recueil Cantiques populaires du Canada français (1897), Ernest Gagnon raconte que la chanson Dans cette étable était même chantée toute l’année en guise de berceuse. Comme quoi les cantiques de Noël sont un patrimoine qui se transmet dans les maisons autant que dans les églises !

Festif

Si Noël est aujourd’hui le coeur des festivités du temps des Fêtes, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, sous le Régime français, et encore au XIXe siècle, Noël est surtout un jour religieux marqué par la prière, et le véritable jour de fête est le Premier de l’an, où on rend visite à ses voisins et à la famille pour échanger ses voeux et s’offrir des étrennes.

Chez les anglophones, c’est plutôt Noël qui est le jour de la distribution des cadeaux. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on assiste au déplacement du jour de l’An vers Noël. Cette transformation s’opère durant une période de grande prospérité, marquée notamment par l’apparition des grands magasins tant à Montréal qu’à Québec.

Les publicités dans les journaux témoignent de la cohabitation des traditions francophone et anglophone et du changement en cours : pour s’adresser à tous, les commerçants se mettent à faire de la publicité pour les cadeaux pendant une plus longue période, comme on peut le constater dans les publicités où l’on annonce des « cadeaux de Noël et du jour de l’An » !

S’il est difficile de dater l’aboutissement de cette évolution, on peut dire qu’au XXe siècle, Noël a bel et bien pris le pas sur le jour de l’An, qui revêt maintenant un caractère surtout festif, loin des visites de la parenté et de la distribution des étrennes d’antan.

Bien loin d’être figée dans le temps, la fête de Noël est encore en mouvement, comme en témoignent l’apparition récente de la tradition des lutins, les remises en question actuelles sur la surconsommation et la multiplication des marchés de Noël. Renouvelant sans cesse sa féérie, la fête de Noël a encore de beaux jours devant elle !