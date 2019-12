«Antigone», l’occasion manquée

Quand j’ai su que le film de Sophie Deraspe avait été inspiré par l’histoire de la mort de Fredy Villanueva, mon enthousiasme initial s’est transformé en profond malaise.

À l’occasion des entrevues qu’elle a données à propos de son film, la réalisatrice avoue elle-même n’avoir jamais eu de contact avec la famille Villanueva. Pire encore, la famille Villanueva ne savait même pas qu’une fiction inspirée par son histoire allait sortir en salle.

Est-ce qu’on aurait eu cette sensibilité pour les familles victimes de Polytechnique, de Dawson ou autres ? Qui raconte ? Pour qui est-ce écrit ? Qui en profite ? Le fait que le film soit librement inspiré d’une histoire réelle bonifie-t-il l’oeuvre ? Est-ce un moyen de faire la promotion du film ?

Soyons clair : la famille Villanueva, en plus d’avoir perdu un membre aux mains de la police de manière complètement injuste, s’est vue calomniée dans les médias. Son histoire est constamment reprise comme matériau artistique, sans son consentement, alors que tous les stratagèmes ont été utilisés pour la dissuader d’avoir sa propre oeuvre artistique en mémoire de son proche disparu.

Lorsqu’on décide de faire référence à cette histoire, il y a immanquablement un devoir de mémoire. On peut se demander si la fiction est le meilleur véhicule pour le faire. Surtout quand cette fiction provient d’une personne blanche, aisée, n’ayant aucun contact direct avec les communautés concernées par cette histoire.

Je suis allé voir le film. Peut-être que, malgré tout, il y avait des choses positives à tirer de cette oeuvre. Après tout, les critiques ont pratiquement toutes été élogieuses.

La projection terminée, j’en suis sorti amer. J’ai trouvé l’actrice principale très bonne. Mais le film pose plusieurs problèmes sur le fond. Le plus sérieux est la façon dont l’élément déclencheur du film, l’intervention policière, est représenté dans le film.

On voit la police qui intervient pour arrêter le plus jeune frère d’Antigone qui joue aux dés. L’aîné semble vouloir intervenir, car il conteste l’arrestation de son frère. Puis, on entend un coup de feu et c’est fini. Son grand frère est mort et Antigone fera tout pour protéger sa famille.

Jamais, durant le film, l’intervention policière ne sera remise en question. Ça donne presque l’impression que c’est normal. Le film banalise l’utilisation mortelle des armes à feu dans le cadre des interventions policières contre les personnes racisées. Faut-il rappeler que ces armes sont censées n’être utilisées qu’en cas de légitime défense ? Bien que le film suive une Antigone qui se fait l’avocate de la réalité des personnes immigrantes, son plaidoyer est faible et complètement dépolitisé. Ne reste que l’impression de constater une réalité triste. L’oeuvre rejoint ainsi la grande catégorie des films écrits par des personnes blanches qui parlent de racisme.

La professeure Angela Pelster-Wiebe explique que les personnes blanches reprennent presque systématiquement les histoires marginalisées des personnes racisées lorsqu’il s’agit de parler de racisme. C’est simple, ça permet de ne pas remettre en question le rôle des personnes blanches qui reproduisent le racisme et en bénéficient.

Faire un film sur l’oppression que perpétuent les personnes blanches est beaucoup trop confrontant. Ce film est donc une énième occasion ratée de parler des privilèges des Blancs, de racisme, de brutalité policière et de faire un travail de mémoire sur la mort de Fredy Villanueva. Une énième occasion ratée d’offrir à la famille Villanueva un espace de guérison.

À combien d’autres occasions ratées aurons-nous droit ? Pouvons-nous laisser le soin de la responsabilité de la narration à ceux qui ont vécu leurs histoires ? Quand est-ce que les institutions culturelles et cinématographiques reconnaîtront les idées, l’expertise et les réflexions de l’art de certains quartiers que l’on défavorise ?