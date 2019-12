Est-ce qu’une banane collée sur un mur par du ruban adhésif est une oeuvre d’art ? L’oeuvre Comedian de l’artiste italien Maurizio Cattelan a suscité un tollé général dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux. Par son prix de vente (120 000 $), son apparente simplicité, voire le coup d’éclat d’un spectateur qui décida de manger le fruit, l’histoire était la recette parfaite pour, encore une fois, critiquer le monde de l’art contemporain, vu comme une vaste supercherie. Mais comment en sommes-nous arrivés à juger une oeuvre comme celle-ci valable ? Est-il possible de défendre la pertinence de l’oeuvre de Cattelan ?

Pour répondre à ces questions, il faut remonter au début du XXe siècle avec l’artiste français Marcel Duchamp et la notion de ready-made. Avec des oeuvres comme Fontaine (1917) ou Roue de bicyclette (1913), Duchamp prend des objets préfabriqués et les expose comme des oeuvres d’art à part entière. Il fait passer l’art au niveau des concepts plutôt que de le laisser à celui de la simple matérialité.

Grâce à son geste, il est désormais possible de penser l’oeuvre comme un processus (ou une intention conceptuelle de la part de l’artiste) plutôt que comme un simple objet physique ou matériel. L’oeuvre d’art en est une dans la mesure où l’artiste a une démarche conceptuelle qui la justifie. L’art est une idée et non un objet. Dès lors, Duchamp oppose sa démarche, qu’on pourrait qualifier « d’art conceptuel » (même si le terme apparaît plus tard), à ce qu’il appelle « l’art rétinien », c’est-à-dire l’art nous étant accessible par la simple vue.

À titre d’exemple de cette approche dans la création artistique, nous pouvons étudier l’oeuvre My Bed (1998) de l’artiste britannique Tracey Emin. Dans une situation personnelle difficile, l’artiste a décidé d’exposer comme oeuvre son véritable lit défait entouré de ses effets personnels. D’un point de vue strictement matériel, ce n’est rien de plus qu’un lit souillé entouré de détritus. Par contre, d’un point de vue conceptuel, c’est une fenêtre sur la vie trouble d’une jeune femme britannique à la fin des années 1990 qui remet directement en question les normes imposées. Qu’on aime ou non, c’est à ce niveau que l’analyse et la critique doivent se faire.

Interprétation

Revenons donc à l’oeuvre de Cattelan. À la lumière de ce que nous venons de dire, comment est-ce possible de l’interpréter ? L’interprétation de l’art conceptuel est un problème philosophique en soi, mais un point de départ pourrait être de comprendre la démarche de l’artiste par ses oeuvres précédentes. En 2016, Cattelan remplace la toilette du musée Guggenheim à New York par une toilette en or. Le nom de cette oeuvre : America.

On voit bien comment le concept derrière l’oeuvre (attesté notamment par le titre) nous révèle tout de suite ce qu’elle est véritablement, à savoir une satire. Il est possible d’interpréter Comedian sur le même modèle, c’est-à-dire comme une oeuvre satirique, mais cette fois-ci sur le monde de l’art lui-même. Cattelan, par l’absurde, pousse à sa limite la notion même de l’art conceptuel. Il force le spectateur ou la spectatrice à s’interroger sur ce qu’est l’art.

On peut très bien trouver l’oeuvre un peu vide, critiquer la démarche de l’artiste, ou même juger mauvaise son exécution, mais la critique, pour être valable, doit toujours se faire au niveau du concept. Les réactions des dernières semaines qui visaient principalement la simplicité matérielle de l’oeuvre par rapport à son prix (« 120 000 $ pour une banane ») se trouvaient donc dans l’erreur.

L’acheteur de l’oeuvre ne paie pas pour une banane et un morceau de ruban adhésif, il achète de l’immatériel. Critiquer l’art conceptuel en restant du côté de sa matérialité, c’est tout simplement passer à côté de ce qui fait de l’oeuvre ce qu’elle est. C’est pourquoi l’art contemporain peut paraître confus. Ce n’est pas tout de visiter physiquement une exposition, encore faut-il savoir quelles étaient, notamment, les intentions de l’artiste pour interpréter pleinement ce qui nous est présenté.

Il est tout à fait sain de critiquer la relation trouble qu’entretient le monde de l’art contemporain avec l’économie et le marché. C’est peut-être même le but de Cattelan avec Comedian. Il est également tout à fait normal de critiquer le travail d’un artiste. Ce ne sont évidemment pas toutes les oeuvres qui sont intéressantes. Cependant, il faut garder en tête que la banane, le lit ou la toilette comme objets sont secondaires par rapport au concept dont ils sont le signe.