Haro sur les héros québécois!

La démolition des statues du passé est une activité très prisée chez nous. Le récent texte intitulé « Messe basse-canadienne » de Laurence Olivier et Xavier Philippe-Beauchamp, paru dans la page Idées du 17 décembre, contribue à grossir la meute qui se porte à la curée. Il n’est même pas étonnant qu’il émane du milieu universitaire.

Le suicide d’Hubert Aquin ne serait rien d’autre que l’illustration du mauvais oeil qui préside à tout acte revendicateur de la nation canadienne-française. Pour les auteurs du texte, il est bien évident que l’écrivain voulait faire de son geste un stigmate du Québec. A-t-on pensé qu’il ait pu avoir d’autres motifs ?

Des Ormeaux et Cavelier de La Salle passent aussi à l’abattoir. Nous savons que le premier, bien sûr, comme tous les lâches, est mort en combattant au Long-Sault. Mais sa mort ne suffit pas à nos braves iconoclastes pour qui il n’est qu’un loser. Conspuons donc en choeur tous ces illustres perdants : Hannibal a perdu la bataille de Zama, Napoléon, celle de Waterloo, les États-Unis, la guerre du Vietnam, et tutti quanti.

Or, il ne vient à personne l’idée d’en faire des lâches pour autant. Il s’agit là de la loi des armes : il y a des vainqueurs et des vaincus. Quant à Cavelier de La Salle, il n’a jamais été considéré comme un héros ici, bien qu’il ait contribué à la découverte du Mississippi. Qu’à cela ne tienne, on le convoque ici au procès, pour mieux grossir la masse de ceux qu’il faut abattre.

Non contents de cette brochette, on continue la chasse en ratissant du côté des patriotes de 1837-1838. Papineau et Chénier sont mis à contribution pour asseoir l’idée de cette malédiction de la défaite éternelle qui empoisonne toutes les actions de la nation canadienne-française. Et de citer à nouveau Aquin : « Les Canadiens français sont capables de tout, voire même de fomenter leur propre défaite… »

Et les auteurs enchaînent, sans imaginer un seul instant (est-ce possible ?) qu’ils se pointent eux-mêmes du doigt : « L’échec devient un parachèvement, un avènement à soi… La défaite est notre récit tragique, un destin — d’héroïsme, de mort — qui nous dépasse et se reconduit de siècle en siècle ». Et vous, que faites-vous donc ? Vous n’avez pas encore songé à écrire un mémoire sur le défaitisme des Québécois ? Hâtez-vous, la place sera bientôt submergée.

Chénier, évidemment, est écorché. Un fugitif, assiégé dans une église par une armée, et qui court en tentant d’échapper à son sort, de sauver sa vie ne doit-il pas obligatoirement être condamné ? Et on lui reproche « une bravade qui révèle au dernier moment son manque de conviction ». Le choix des mots est révélateur. Une « bravade », mais jamais de bravoure pour ceux qui pourtant sont morts en se battant.

De Lorimier, Daunais, Narcisse Cardinal, tous des pendus pour ces valeureux juges ! Ne méritent-ils pas pour autant un peu de notre mémoire ? Le métier d’iconoclaste trouve son opposé, encore plus détestable, chez les adorateurs fanatiques des Mao Tsé-toung, Staline, Donald Trump, John A. Macdonald, etc.

Le propos de l’article représente bien un état d’esprit, celui du Québec d’aujourd’hui. Ce Québec qui ne veut plus se souvenir de rien. Et pourtant, si on y songe un moment, il y a longtemps maintenant que les « abbés » qui avaient « dépoussiéré » nos anciens héros d’enfance, sont devenus eux-mêmes empoussiérés.

Certains croient que cette amnésie nous permettra de tout réinventer, de conjurer le mauvais oeil, ce qu’on appelle notre destin de perdants. Pour penser ainsi, il faut admettre d’abord que tous ceux qui nous ont précédés sont des perdants. Il faut même le clamer bien haut. C’est ce que font les auteurs, en choeur avec une tradition déjà presque centenaire.

Je connais assez bien l’histoire de mon pays. Sa fondation s’est faite dans la joie et dans l’épreuve. Les premiers arrivants avaient la joie de vivre dans un pays neuf. Ils l’ont fait dans des difficultés parfois très grandes et avec des efforts qui furent admirables.

Sur quelle échelle de temps doit-on se baser pour affirmer qu’une défaite est une défaite ? Ou qu’une victoire est une victoire ? Une société saine ne doit-elle pas veiller à conserver certains égards envers ceux qui l’ont précédée ? Il me semble que l’irrespect dont fait preuve l’article cité n’est pas à la hauteur de ce que furent les vies de ceux dont ils parlent avec tant de légèreté.

Voici une suggestion pour une future thèse universitaire. Ce joyeux acharnement à déboulonner les statues des personnages de notre histoire, pourrait-il n’être qu’une manière moderne de masquer notre propre incapacité à défendre l’aventure de la vie française en Amérique ?