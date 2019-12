Que s’est-il passé avec les centres jeunesse?

La Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont des lois d’exception, car elles peuvent aller jusqu’à contraindre des enfants et leurs parents à recevoir des services sociaux et de réadaptation malgré leur refus de ces services. Ce pouvoir exceptionnel sur le plan légal aurait dû conférer aux centres jeunesse un statut particulier lors de la réforme de 2015, ce qui fut ignoré par le législateur.

Nous avons pourtant constamment reconnu que l’application de ces lois oblige les centres jeunesse à harmoniser leur compréhension et leur utilisation de la loi, à tenir compte de l’évolution des jurisprudences et à réviser et clarifier leurs pratiques de façon constante afin d’éviter toute forme de lésion de droits.

Ces lois peuvent limiter le droit parental, l’encadrer, parfois le suspendre, mais aussi priver des enfants de leur liberté et imposer leur placement dans un milieu d’accueil ou de réadaptation. On peut comprendre dès lors la très grande importance que tous les intervenants oeuvrant en protection de la jeunesse ou auprès des jeunes contrevenants reçoivent une formation continue, particulièrement au moment de leur intégration à un nouvel emploi.

Les centres jeunesse du Québec avaient développé avec des juristes spécialisés issus de leur contentieux des manuels de référence précis, constamment mis à jour, qui faisaient l’objet d’une formation continue. Tous les nouveaux intervenants recevaient jusqu’à neuf jours de formation lors de l’intégration à un service de protection ou en LSJPA (Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents).

Plusieurs centres jeunesse avaient développé des programmes d’accueil et d’intégration qui prévoyaient l’accompagnement de ces jeunes intervenants par des cadres d’expérience pendant leur première année de travail. Les contentieux des divers centres jeunesse se réunissaient de façon régulière afin de s’assurer de l’harmonisation de leurs pratiques sur le plan légal.

Les directeurs de la protection de la jeunesse se rencontraient de façon régulière, menaient des réflexions pour améliorer leurs pratiques et développaient des outils d’aide à la prise de décision. Les directeurs des services de réadaptation voyaient à ce que les mesures de privation de liberté soient appliquées avec rigueur, mais en s’assurant du respect des droits des usagers.

Conditions gagnantes

Depuis quatre ans, ces conditions gagnantes ont toutes été abandonnées. Les écarts dans les pratiques, parfois tragiques, apparaissent et suscitent de plus en plus l’incompréhension et la désapprobation de la classe politique, mais surtout d’une grande partie de la population.

Les centres jeunesse avaient développé des offres de services spécialisées qui avaient pour finalité de protéger le jeune et la société, d’accroître les compétences du jeune et de ses parents et de réduire les conséquences et parfois les séquelles des enfants confiés aux services offerts par les centres jeunesse. Ces services destinés aux enfants négligés, violentés, ayant des troubles d’adaptation ou de comportement permettaient d’offrir des programmes et des activités basés sur les meilleures pratiques et sur des données probantes, souvent en collaboration avec des chercheurs universitaires […].

Les intervenants sociaux et de réadaptation étaient formés pour favoriser le maintien en milieu familial grâce à l’approche orientée vers des solutions, à des programmes offrant l’intensité pour les jeunes hébergés en famille d’accueil (SOCCEN), à un programme de clarification des projets de vie des enfants hébergés et à des perfectionnements sur les théories de l’attachement parental.

Hélas, de grands pans de ces services ont été abandonnés, plusieurs intervenants ont été transférés vers le réseau de la santé et les plans de formation ont été retardés ou carrément mis au rancart. On a aussi délaissé les programmes d’intégration du nouveau personnel, supprimé les postes de cadre-superviseur.

Plusieurs programmes de prévention à la petite enfance ont été suspendus en première ligne. Le budget des centres jeunesse a été noyé dans un immense budget pour l’enfance, la jeunesse, la famille et plusieurs intervenants ont été transférés vers des cliniques médicales privées (supercliniques, GMF…).

Progressivement, l’ancien réseau des centres jeunesse est devenu dysfonctionnel, les listes d’attente pour l’évaluation, l’application des mesures, ont explosé, souvent multipliées par cinq ou six fois ce qu’elles étaient en 2014, donc avant la réforme de 2015 […].

Espérons que la commission Laurent saura redonner espoir à tous ces intervenants et cadres qui ont vécu dans les dernières années l’écroulement du système de protection de l’enfance au Québec.