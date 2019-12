Projet Royalmount: un manque de planification

La mairesse de Montréal reconnaissait récemment que son pouvoir d’intervenir sur le projet Royalmount était restreint. Je partage malheureusement cet avis. Toutefois, il est de son devoir de réclamer de nouveaux pouvoirs auprès du gouvernement du Québec afin de s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise pas.

Dans son rapport de février dernier, la commission sur le développement économique et urbain de l’agglomération de Montréal avait d’ailleurs demandé des modifications législatives au gouvernement du Québec « afin de prévoir l’ajout d’un nouvel outil urbanistique visant à assurer la cohésion de tout développement d’envergure régionale, avec les objectifs inscrits au Schéma d’aménagement et de développement de Montréal » en lien avec les consultations sur le Royalmount. Ce nouvel outil, à mon avis, ce devra être l’urbanisme commercial.

Urbanisme commercial

D’un point de vue législatif, l’urbanisme commercial renvoie à l’encadrement des développements commerciaux par les pouvoirs publics. Le but ici est de mieux arrimer l’activité commerciale avec les autres composantes de la ville (habitations, bureaux, institution, etc.). Cet outil sert également à trouver un équilibre entre l’offre et la demande commerciale, ce qui veut dire que la croissance du développement commercial doit se faire au même rythme que la croissance de la population.

Une étude du groupe Altus en 2009 estimait les besoins commerciaux pour l’ensemble de l’île de Montréal à un peu plus de 1,8 million de pieds carrés pour la période 2016-2021. C’est donc dire que le Royalmount, avec ses 1,3 million de pieds carrés d’espaces commerciaux, viendrait accaparer à lui seul la quasi-entièreté de la demande commerciale de l’ensemble des Montréalais, et ce, pour une période de 5 ans.

L’offre commerciale doit également se diffuser dans des endroits qui le justifient. Or, le Royalmount ajoutera plus d’un million de pieds carrés de surfaces commerciales dans un secteur qui en compte déjà 4 millions (Marché Central, Rockland, Place Vertu, etc.) Le problème, c’est qu’il ne répondra pas à une nouvelle demande commerciale. Il va plutôt chercher à faire ces gains au détriment de ces concurrents.

Le cas français

À cet égard, la France est un bon modèle à suivre en matière d’urbanisme commercial. En effet, ces derniers ont créé un Schéma de développement commercial (SDC), un document qui rassemble des objectifs clairs en matière d’aménagement commercial (densification, transport, qualité environnementale, etc.), tout en délimitant des zones pour le développement commercial à l’échelle métropolitaine.

Afin de veiller au respect de ces critères, la France a créé les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), une entité qui est responsable d’analyser et de réviser tous les projets commerciaux de plus de 20 000 pieds carrés sur son territoire, ce qui correspond à la taille moyenne d’un Walmart. Ces documents de planification sont donc directement opposables aux projets commerciaux, ce qui n’est malheureusement pas le cas au Québec.

Seule la réglementation actuellement permet d’encadrer les développements commerciaux, mais comme nous avons pu le voir avec le Royalmount, ces pouvoirs sont limités et sont détenus par la ville de Mont-Royal. Montréal ne peut donc pas intervenir actuellement dans ce projet, malgré le fait que les répercussions se feront sentir sur l’ensemble de son territoire.

Sans nouveaux pouvoirs et sans urbanisme commercial, les nouveaux développements commerciaux continueront malheureusement à se développer dans la même voie que le Royalmount.