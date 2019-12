La Bolivie n’a pas connu un coup d’État classique

Pour de nombreux analystes, tout a commencé quelques jours avant le 10 novembre, date de la démission d’Evo Morales à la présidence de la Bolivie. Cette démission visait l’évitement de nouvelles violences et la pacification du pays. Surtout, elle répondait à une suggestion des forces armées, qui demandaient à Morales de se retirer. Ce qui, toujours selon plusieurs chroniqueurs, serait inadmissible en démocratie et constituerait donc un coup d’État.

Les tenants de la thèse du coup d’État, en se référant aux actes de violence, ne parlent que de ceux qui émanent du camp de l’opposition à Morales. C’est ce que fait Claude Morin, lorsqu’il écrit dans Le Devoir du 22 novembre : « Les protestations se sont transformées en actions violentes. Des hordes paramilitaires ont assailli les partisans de Morales et de son parti (MAS). Un climat de terreur s’est installé. » Il est vrai que, les 9 et 10 novembre, plusieurs maisons de dirigeants du Mouvement pour le socialisme (MAS), dans les villes d’Oruro et de Potosi, ont été incendiées et que leurs propriétaires et proches ont été menacés. Cependant, certaines personnes qui dénoncent la violence occultent celle des adeptes de Morales, qui ont mené ces mêmes jours des attaques brutales contre les autobus qui filaient vers La Paz en provenance de Potosí et Sucre. Ces attaques ont fait des dizaines de blessés, dont certains par balle, lorsque la caravane des mineurs des coopératives de Potosí a été attaquée par des francs-tireurs.

Le plus grave, c’est qu’on ne reconnaisse pas que des millions de Boliviens avaient, depuis le 20 octobre, jour du scrutin, manifesté pacifiquement contre la fraude électorale du gouvernement du MAS qui cherchait, avec la complicité du Tribunal électoral, à consolider son vote. Pendant les 21 jours précédant la démission de Morales, les habitants des principales villes du pays ont manifesté presque tous les jours, bloqué les rues et paralysé le pays. C’était une révolte populaire impressionnante, qui s’amplifiait chaque jour. Quelques heures avant la démission de Morales, la légendaire Centrale ouvrière bolivienne (COB) ainsi que la courageuse Fédération des syndicats des travailleurs des mines de Bolivie (FSTMB) ont rejoint le camp des acteurs qui demandaient la démission de Morales.

On banalise aussi le fait que Morales, en se présentant aux élections du 20 octobre, agissait à l’encontre de sa Constitution de 2009 et des résultats du référendum du 21 février 2016, qui lui interdisaient de briguer un quatrième mandat d’affilée. En agissant ainsi, c’est Morales lui-même qui a fait un coup de force, et c’est plutôt l’opposition qui a permis d’éviter le coup de force en défendant les vrais résultats du vote.

Si on examine la chaîne des événements, on constate que, dans les jours qui ont suivi la démission de Morales, le MAS a appliqué une consigne de non-participation au gouvernement de transition. Ainsi, la démission d’Evo à la présidence a été suivie d’une série d’autres démissions, dont celles du vice-président Garcia Linera, de la présidente du Sénat, du premier vice-président du Sénat, du président de la Chambre des députés et d’autres membres du MAS occupant des postes-clés dans l’appareil d’État. En agissant ainsi, le MAS a créé un vide de pouvoir et une situation de chaos, en pensant que cela pourrait inciter la population à demander le retour au pouvoir d’Evo Morales. Cette façon d’agir du camp Morales fut une erreur. C’est ce qui a permis que la succession constitutionnelle à la présidence aille vers la sénatrice Jeanine Añez qui était la deuxième vice-présidente du Sénat. De plus, en acceptant l’exil au Mexique, Morales a ouvert la porte à une succession constitutionnelle immédiate et permis à la Cour constitutionnelle de déclarer légalement que Jeanine Añez accédait à la présidence par intérim de l’État plurinational de Bolivie à partir du 12 novembre. Le respect de la succession constitutionnelle remet en cause la théorie du coup d’État, puisque aucun membre des forces armées n’a pris le pouvoir exécutif.

À la suite de la démission de Morales et de sa garde rapprochée, le contrôle du MAS est passé entre les mains d’éléments modérés, qui ont décidé d’abandonner la politique de la chaise vide et de participer au nouveau jeu politique. Majoritaires dans les deux chambres du Parlement, les élus du MAS à l’Assemblée législative ont reconnu la présidente Jeanine Añez. Ils et elles ont négocié un accord concernant la tenue de nouvelles élections qui devraient avoir lieu d’ici avril 2020. Cet accord, négocié les 23 et 24 novembre, a été adopté à l’unanimité par le Sénat et la Chambre des députés.

En ce qui concerne les mouvements sociaux liés au MAS, le bon sens s’est imposé pour qu’ils résistent aux appels au boycottage et à la guerre civile. Les accords entre le nouveau gouvernement, la COB et d’autres organisations populaires ont eu pour effet de pacifier le pays. Les blocages de routes à plusieurs endroits du pays et dans certains quartiers de la Ville d’Alto ont été levés. Malheureusement, avant que cette collaboration s’établisse, il y a eu des affrontements entre les forces de l’ordre et les partisans du MAS, qui ont causé des dizaines de morts et des centaines de blessés. Ces incidents devront faire l’objet d’enquêtes et les coupables devront être punis.

En somme, la conjoncture politique bolivienne depuis novembre est très mouvante. Au lendemain de la démission d’Evo Morales le 10 novembre à la « suggestion » de l’armée, nombre d’analystes ont pu parler d’un coup d’État. Mais à mesure que les semaines passent, les événements nous invitent à reconnaître qu’on n’est pas en présence d’un coup d’État classique avec des généraux au pouvoir, un Parlement fermé, le MAS bâillonné, etc. De nouvelles élections se présentent à l’horizon. L’avenir est ouvert. Nul ne peut le prédire.