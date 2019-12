Lire, ou le refus du «parce qu’on est en 2019»

Samedi dernier, on apprenait par l’Agence Science-Presse que malgré la performance enviable des élèves québécois de 15 ans en compréhension de la lecture, seulement un élève sur sept au Canada saurait distinguer un fait d’une opinion, une lacune partagée par les adolescents du monde entier, selon le Programme international pour le suivi des acquis (PISA).

Je me donne le luxe d’être alarmiste « pour la suite du monde », pour citer l’ami Perrault. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la lecture : l’étude PISA révèle que « les étudiants semblent lire moins pour leur plaisir et lisent moins de livres de fiction, de magazines et de journaux par choix… Ils lisent plutôt pour des besoins pratiques. »

Cette session, au début de ma séquence didactique sur Carmen de Prosper Mérimée, je me suis permis de titrer la diapositive sur l’auteur « Mérimée ou le refus du “Parce qu’on est en 2019 !” ». Sans insister sur celui-ci, j’entendais suggérer aux étudiants que l’argument de la modernité n’était pas suffisant pour justifier un point de vue prétendument progressiste et que le passé et la fiction, chers aux romantiques comme Mérimée, décelaient un potentiel de vérité et d’inspiration qu’il convenait de ne pas reléguer aux calendes grecques. On se souvient de cette maison d’opéra de Florence qui, en janvier 2018, a sommé le metteur en scène de changer la fin de la version chantée de Bizet : plutôt que de décider volontairement de mourir des mains de son amant, Carmen trouait la peau de son assassin à l’aide d’un revolver qu’elle dissimulait sous sa jupe. Exit la femme libre au-delà de toute frontière, même de la mort, la femme fatale qui emploie son pouvoir de séduction comme contre-pouvoir à la force coercitive de l’homme qui croit tout régler par la violence ? Mais on était en 2018.

Dans le pays post-national du « parce qu’on est le 9 décembre 2019 à 20 h 30 », il semblerait que le sentiment de l’immédiateté l’emporte en justesse et en pertinence sur la lenteur des faits qu’il faut analyser, confronter et soupeser ; témoin le dernier sondage Léger dans lequel 40 % des Québécois disent percevoir le Québec comme une province « comme les autres ». Soyons sérieux : comment le seul territoire majoritairement francophone en Amérique du Nord pourrait-il être « comme les autres » ? Le sondage a-t-il été mené par Guy Nantel ? Mais j’oubliais : les sondages mesurent l’opinion des gens.

Un autre expert sondeur est notre glorieux premier ministre provincial qui croit tellement en son discernement qu’il substitue sa cote de popularité Facebook à la science et aux observateurs de terrain. Une posture qui sent son homme trop sûr de lui, cet étudiant typique de première session collégiale, plutôt doué en calcul, qui, au secondaire, réussissait en français sans travailler et qui n’a pas à lire le livre imposé parce qu’il a décidé qu’un roman devrait se résumer en deux ou trois mots sur lesquels il est inutile de pinailler pendant quatre semaines : il y a de la séduction, la relation des personnages est toxique, c’est ça, le romantisme dans l’histoire. Mon idée est faite, monsieur : est-ce que je peux réussir ma session et passer à autre chose ?

Une personne ne peut pas apprendre à comprendre le sens d’un texte complexe si elle part de l’a priori selon lequel la lecture, ce n’est pas fait pour elle parce que ce n’est fait pour personne, sauf pour des profs qui sont payés pour remplir un horaire (préjugé qui me semble largement répandu même en dehors des cohortes estudiantines). Dans l’apprentissage, tout est affaire d’attitude : donnez-moi un jeune qui a lu avec ses parents et qui a vu ses parents lire, j’en fais un lecteur de littérature ; donnez-m’en un autre qui a grandi dans une maison dans laquelle aucun livre ne traînait et je suis devant un mur de briques. Parce que l’école n’a pas à être un bulldozer : elle ne peut pas détruire ; elle ne peut que construire. Comment détruire 17 ans de non-relation affective avec la lecture ? Autant apprendre à un moine à aimer la guerre.

« Me voici comme un homme dans une maison qui s’est faite en son absence », écrivait notre poète national, Gaston Miron. La lecture ne ralentit pas le présent : elle nous en libère pour nous permettre de nous construire à l’abri de la bêtise, et nous voici déjà adulte sans qu’on s’en soit rendu compte, libre d’esprit et avide de vérité.

N’attendez pas de miracle de l’école ; lisez avec vos enfants : ils vous rendront les rêves que vous leur aurez donnés.