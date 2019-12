La puissante industrie de l’humour

On sait qu’environ 80 % des spectacles culturels au Québec sont du « domaine » de l’industrie de l’humour : des millions de dollars à la clé. Cette industrie, et les humoristes qui en font partie, s’est bien gardée de réfléchir sur le cas de Jérémy Gabriel, à deux exceptions près, si je ne fais pas erreur, soit François Massicotte et Peter MacLeod, dont je salue le courage. En 2016, Peter MacLeod a déclaré « que de rire de Jérémy Gabriel, comme l’a fait Mike Ward, est triste et “pathétique” ». Quant à François Massicotte, il a alors dit qu’il était « satisfait de savoir que si quelqu’un s’acharne à rire du handicap d’un de mes enfants, je vais pouvoir le poursuivre ».

La juge minoritaire de la Cour d’appel qualifie les propos de Ward de « désobligeants et choquants ». J’ose croire qu’il n’y a pas un seul humoriste qui considère que les propos de Ward, au sujet d’un adolescent handicapé, étaient acceptables et sans effet sur celui-ci alors qu’il avait droit à la sauvegarde de sa dignité à une étape cruciale de sa vie. Les humoristes pouvaient affirmer leur opinion, à savoir qu’ils considéraient que la liberté d’expression permettait les propos de Mike Ward sur Jérémy Gabriel, tout en ayant le courage de dire qu’ils considéraient ces propos inacceptables, ou désobligeants, ou choquants, ou tristes et « pathétiques ».

Comme l’ont rapporté les juges majoritaires de la Cour d’appel, dans son témoignage devant le Tribunal des droits de la personne, c’est ainsi que Mike Ward a dit avoir choisi M. Gabriel : son apparence physique résultant d’un implant lui permettant de pallier son handicap, le fait qu’il fausserait en chantant et que « […] y est pas tuable ». Ces juges précisent que « M. Ward pouvait très bien passer son message et même y inclure M. Gabriel sans que ses propos portent atteinte à sa dignité et à sa réputation ».

Les juges majoritaires de la Cour d’appel mentionnent également que la conclusion du Tribunal des droits de la personne, à savoir que « M. Ward ne pouvait ignorer les conséquences de ses blagues sur M. Gabriel, n’est pas déraisonnable. Il ne s’agit pas de paroles lancées sans réfléchir, mais, au contraire, de propos étudiés, planifiés et répétés pendant une longue période à des milliers de personnes. Il mentionne à la fin de son numéro sur les “Intouchables” : “J’savais pas jusqu’à ou je pouvais aller avec c’te gag là. J’me suis dit à un moment donné j’vais aller trop loin, ils vont arrêter de rire. Non, vous avez pas décroché… gang de […]” et reconnaît, lors d’une entrevue à l’émission Les francs-tireurs, alors qu’il perçoit la désapprobation de l’animateur, que ses propos dépassaient les limites ».

La juge minoritaire de la Cour d’appel dit : « Nul ne remet en question le fait que le plaignant (Jérémy Gabriel), qui mérite toute notre admiration, a été profondément blessé et humilié par les propos cinglants de l’appelant… Le plaignant a certes été ciblé par des propos désobligeants et choquants, mais qui ne portent pas atteinte à la reconnaissance, en pleine égalité, de son droit à la dignité sans égard à son handicap. »

La question est la suivante : est-ce que les propos de Ward étaient d’une gravité suffisante pour compromettre le droit de Jérémy à la sauvegarde de sa dignité ? Les juges majoritaires de la Cour d’appel viennent de répondre que oui. Pour le moment, c’est l’état du droit dans cette affaire. Si la Cour suprême décide d’entendre la cause, elle tranchera.

Dimanche, au gala Les Olivier, Mike Ward a continué sur sa lancée et cela était pitoyable. Et l’industrie de l’humour a applaudi, ce qui est tout aussi pitoyable. Quant à moi, que la liberté d’expression permette ou non les propos de Mike Ward sur Jérémy Gabriel, j’estime que ces propos sont pitoyables et choquants ! Je déplore que presque tous les humoristes n’aient pas eu le courage de se prononcer sur la teneur des propos de Mike Ward, ce qu’ils pouvaient faire tout en affirmant que la liberté d’expression permettait ces propos.