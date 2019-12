Haro sur la juge en chef

En observant la cabale orchestrée par l’historien Frédéric Bastien contre la juge en chef Nicole Duval Hesler, à laquelle se sont joints des journalistes patentés et des constitutionnalistes vedettes, je n’ai pu que songer à la fable de La Fontaine Les animaux malades de la peste : « À ces mots, on cria haro sur le baudet ! »

On reproche à la juge de violer un principe constitutionnel fondamental, celui de l’impartialité judiciaire. Or que dit notre droit public sur la question ? Dans ce droit canadien et québécois, les juges bénéficient d’une forte présomption d’impartialité. La jurisprudence est très claire sur ce sujet.

Ainsi l’énonçait la Cour suprême en 2003 : « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire. […] Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée. […] Cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge. »

La Cour d’appel, en 2016, en rajoute : « La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c’est-à-dire une crainte logique et sérieuse. »

Partialité

Certains ont écrit que le juge doit éviter même l’apparence de partialité. Or, dans le cas des juges, le critère pour obtenir une récusation ou une condamnation n’est pas la simple apparence. Selon la Cour d’appel, « le fardeau de prouver la partialité d’un juge est très élevé » ; une allégation de la sorte « ne doit pas être faite à la légère puisqu’elle va au coeur du système judiciaire ».

Une autre cour d’appel écrivait : « les motifs qui sous-tendent la crainte de partialité doivent être d’une gravité telle qu’ils réfutent la forte présomption que le ou la juge respectera son serment d’office et [tranchera] le litige équitablement à la lumière de ses circonstances propres ». Avec ce niveau d’exigence, il nous semble que l’idée d’apparence ne correspond plus au critère approprié pour les juges, même si on voit cette notion apparaître dans certains arrêts.

Quant au comportement des juges qui pourraient donner lieu à une crainte raisonnable de partialité, la jurisprudence distingue les événements antérieurs au procès et les attitudes ou comportements en l’instance. Il faut que ce que l’on reproche au juge soit nettement caractérisé. Ainsi, la Cour suprême a considéré que le juge Binnie n’avait pas à se récuser, dans un litige concernant les Autochtones, parce qu’antérieurement, à titre de sous-ministre associé, il avait traité d’affaires autochtones.

Implication

La juge Duval Hesler s’est dans le passé intéressée au multiculturalisme, ce qui ne peut lui être reproché parce que la Constitution de 1982 même en traite spécialement, même si c’est peu populaire au Québec […].

La juge a accepté une invitation d’une association de juristes juifs qui se sont prononcés contre la Loi sur la laïcité ; or on ignore ce qu’elle s’apprêtait à leur dire ; on ne peut présumer qu’elle est d’accord avec cette association. Depuis quelques décennies, on encourage les juges à participer aux activités de la société civile pour savoir ce qui s’y passe, plutôt que de rester cloîtrés dans leurs palais.

Certains ont mentionné le fait que la Cour d’appel a dans le passé mandaté des cabinets d’avocats qui ne sont pas favorables à la loi 21. Certes, la juge en chef est solidaire de cette décision de la Cour, mais la jurisprudence de la Cour suprême a rejeté la théorie de la contamination. Par ailleurs, les cabinets en cause ont une éthique professionnelle, sous l’oeil vigilant du Barreau.

Au cours d’un procès, la Cour d’appel a souligné que le rôle proactif du juge est souhaitable : « le juge se devait d’intervenir. Le juge sphinx d’antan est disparu ; aujourd’hui le juge doit s’impliquer, poser des questions, souligner les lacunes dans la preuve, se soucier des témoins ».

Allergies aux signes religieux

En l’espèce, la juge est intervenue à quelques reprises, comme elle a le droit de le faire pour clarifier le dossier. Elle semble s’inquiéter du fait que certains Québécois auraient « des allergies visuelles aux signes religieux ». Question extrêmement pertinente dans le contexte dans lequel nous vivons au Québec depuis quelques années !

Depuis la commission Bouchard-Taylor, de nombreux partisans de la laïcité intégrale ont revendiqué la disparition non seulement de la prière au conseil municipal, mais des signes religieux de toutes sortes, qu’il s’agisse de vêtements, de crucifix. Certains ont réclamé l’abolition du cours Éthique et culture religieuse, des privilèges fiscaux accordés aux institutions religieuses, voire des subventions au patrimoine religieux.

Des parents montréalais ont même demandé que leurs enfants soient transférés d’école pour ne pas qu’ils soient exposés à la vue d’une enseignante musulmane voilée… C’est un secret de Polichinelle que bon nombre de Québécois ont, depuis la Révolution tranquille, une allergie galopante à tout ce qui est religieux. Ce n’est pas une maladie, c’est un fait.

Que séance tenante la juge ait mentionné l’article 28 de la Constitution (égalité entre les sexes) ne devrait surprendre personne, puisque les premières personnes qui seront affectées par la loi 21 seront manifestement les musulmanes voilées. À ce stade du processus judiciaire, la Cour d’appel doit se demander si l’intérêt public justifie ou non la suspension momentanée de l’application de la loi. La Cour a à se demander si le juge Yergeau de la Cour supérieure a mal appliqué la règle.

Ayant lu sur la question des milliers d’arrêts, je suis convaincu, en appliquant les critères retenus par la jurisprudence, que la juge en chef n’a pas violé le principe d’impartialité judiciaire. Je vois donc mal pourquoi elle devrait se récuser ou encore en quoi elle aurait commis une faute déontologique susceptible de sanction par le Conseil de la magistrature. Elle aura, avec les deux autres juges du quorum, à juger selon la preuve et le droit.