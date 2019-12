Contestation sociale: de la France au Québec

Ce jeudi 5 décembre, la RATP (Régie autonome des transports parisiens) et la SNCF (Société nationale des chemins de fer français) seront en grève. Ce qui couve en France est ni plus ni moins qu’une convergence des luttes qui pourrait faire mal au gouvernement Macron puisque les cheminots seront rejoints par plusieurs employés du secteur public et par les étudiants. Il vaut la peine de revenir sur le bilan du gouvernement Macron, qui en sera bientôt à la moitié de son quinquennat.

Après avoir fait campagne en 2017 autour du barrage à l’extrême droite, le jeune banquier Rothschild n’en a pas moins affirmé avoir reçu de la part des Français un mandat clair de réformer les institutions jugées dépassées, pour faire entrer le pays dans le XXIe siècle. Plus fondamentalement, c’est la politique française elle-même que Macron entend changer. Se voulant « ni de gauche ni de droite », son mouvement, La République en marche (LREM), ne serait pas un parti politique, mais un « mouvement » capitalisant sur le besoin de renouveau de « jeunes progressistes » et de vieux libéraux qui voient en Macron « le candidat de la jeunesse ».

Ce mouvement qui se prétend post-politique a pourtant inscrit dès ses débuts son gouvernement à droite de l’échiquier politique, se livrant à une casse sociale (rebaptisée « progrès ») en imposant réforme sur réforme (droit du travail, éducation, chômage, retraites).

Ces réformateurs apolitiques gouvernent comme on l’attend désormais des libéraux, c’est-à-dire en imposant leurs lois à coup d’ordonnances et en dissimulant leurs politiques les plus inégalitaires sous un vocabulaire mélioratif nous parlant de progrès, de liberté et même — ironie suprême — de justice sociale. La dissension de la part du peuple (ces « Gaulois réfractaires ») est traitée comme une résistance au progrès, une peur bête et ignorante du changement.

Mais quelle est cette France « dépassée » qu’il faut à tout prix réformer pour son propre bien et malgré la grogne sociale ? Quel est ce XXIe siècle dans lequel tous les partenaires économiques seraient entrés avant la France (le 6e PIB mondial) ? Est-ce un XXIe siècle dont la priorité serait de finalement faire face à l’urgence climatique ? Est-ce un XXIe siècle qui souhaite en finir avec l’exploitation et les inégalités sociales sans cesse croissantes ?

Bien sûr que non. Il s’agit d’un XXIe siècle où la pérennité des acquis sociaux est remplacée par le mouvement jamais achevé de la libéralisation. On voit cette idéologie du progrès à l’oeuvre notamment dans le désir de privatisation des services publics. L’hôpital et l’éducation nationale ne sont en effet que les deux exemples les plus clairs de cette casse sociale entamée il y a longtemps — une casse continuée par le gouvernement « socialiste » de Hollande, et accélérée par Macron depuis deux ans.

Le mot d’ordre ici est de dévaluer les services publics. La réforme de l’éducation, par exemple, prévoit un ensemble de mesures qui, à coup sûr, nuiront aux conditions d’apprentissage des élèves et aux conditions de travail des enseignants. On note ainsi une augmentation du nombre « normal » d’élèves par classe, lequel passe à 35 ; comme il n’était déjà pas rare d’avoir des classes de 35 élèves, on ne peut qu’anticiper que cette révision de la norme aura pour conséquence pratique une augmentation du nombre réel d’effectifs jusqu’à 40 ou 41 par classe. Un seul professeur ne peut donner un enseignement « personnalisé » et de qualité à autant d’élèves.

Mixité sociale

Couplée avec l’invasion du système d’éducation par la logique gestionnaire et une volonté de réforme de la formation des maîtres qui relativise grandement l’importance de la connaissance de la discipline enseignée, ces nouvelles mesures envoient un message clair à tout parent investi dans l’éducation de son enfant : le système public ne dispose pas des ressources permettant de dispenser l’éducation nécessaire afin de réussir dans ce monde de plus en plus compétitif. Dans un tel contexte, tout parent de bonne volonté (et, surtout, bien en moyens) verra le réseau privé comme son seul salut.

Or, un réseau d’éducation public faible nuit à tout le monde : le peu de mixité sociale permis par le système actuel risque de disparaître complètement si est abandonné l’idéal républicain de procurer une éducation commune à tous les futurs citoyens. Si parents et élèves se transforment en clients, c’est la logique marchande qui présidera aux relations entre eux et le système d’éducation ; mais l’éducation n’est pas un bien de consommation et la quête de la satisfaction du « consommateur » est un mauvais fondement pour l’éducation en démocratie.

Les Québécois peuvent tirer des leçons de l’état de la société française ; l’abolition de la frontière entre le milieu des affaires et celui de la politique — de la distinction entre les domaines du politique et de l’économique —, que connaît notre époque, menace l’État social partout où il existe. Les arguments (partout les mêmes) qui tentent de nous convaincre qu’il faut se désinvestir du secteur public au nom de la « performance » et du « progrès » ne peuvent mener qu’à la destruction des conditions nécessaires à l’égalité dans la société. Or, « égalité » n’est réellement qu’un autre mot pour « démocratie », puisque c’est l’égalité (notamment économique) qui permet d’abolir les relations de pouvoir descendantes dépouillant le peuple d’une réelle liberté d’action politique.