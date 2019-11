Armes d'assaut: amener la létalité de la guerre dans la société civile

Le 19 novembre dernier, la Russie célébrait le 100e anniversaire de la naissance de Mikhaïl Kalachnikov, l’inventeur du AK-47. En 1947, personne n’avait remarqué le concours secret ayant mené à la création de l’Avtomat Kalachnikov, l’arme légère ayant probablement fait le plus de victimes au XXe siècle.

Selon la légende, Kalachnikov conçoit cette arme lors d’une convalescence après de rudes combats contre les armées nazies. Il avait remarqué que la majorité des combats se faisait à courte ou à moyenne portée et que les carabines semi-automatiques alliant un fort calibre à une grande précision étaient mal adaptées à ce type d’affrontements. Mieux valait sacrifier la puissance et la précision au profit de la rapidité de tir, de la facilité d’utilisation et de la capacité du soldat à transporter des munitions.

Kalachnikov s’inspire du Sturmgewehr 44, une arme allemande ayant toutes ces caractéristiques et dont le nom signifie fusil d’assaut, expression aujourd’hui utilisée pour désigner la plupart des armes militaires faisant un compromis entre la puissance de feu des armes automatiques et la précision des carabines.

Les fusils d’assaut ont plusieurs caractéristiques communes. D’un point de vue ergonomique, ceux-ci ont généralement une « poignée-pistolet », une crosse qui peut être ajustable, un canon assez long pouvant accueillir une variété d’accessoires, une baïonnette, un lance-grenade ou une poignée par exemple.

Les fusils d’assaut ont tous un chargeur détachable dont la capacité peut aller jusqu’à 100 cartouches. Aujourd’hui, plusieurs fusils d’assaut ont une configuration « bullpup » plaçant le chargeur et le système de tir derrière la poignée, ce qui réduit la taille totale de l’arme et répartit son poids vers l’arrière, augmentant ainsi sa stabilité et sa maniabilité.

Le système de tir des fusils d’assaut est quant à lui sélectif. Afin d’augmenter la puissance de feu des soldats, ils peuvent tirer en mode automatique (l’arme tire tant qu’on appuie sur la gâchette), semi-automatique (chaque fois qu’on appuie sur la gâchette) ou en rafales (un certain nombre de balles est tiré chaque fois que l’on appuie sur la gâchette). En mode automatique, l’AK-47 peut tirer 600 balles à la minute.

Classification

Dans la plupart des pays occidentaux, la possession de ces armes est réglementée. En Australie, elles sont prohibés alors qu’ailleurs, seules les versions semi-automatiques sont disponibles pour les civils. En mode semi-automatique, un chargeur de 30 balles peut être vidé en une quinzaine de secondes. Il est aussi possible d’augmenter la cadence de tir en les modifiant ou par des dispositifs comme celui utilisé à Las Vegas (2017).

Au Canada, les armes à feu sont essentiellement catégorisées selon la longueur du canon. Les armes trop courtes sont prohibées ; les armes de poing et certaines versions civiles de fusils d’assaut sont restreintes ; les armes « longues » sont non restreintes. Pour cette raison, plusieurs fusils d’assaut semi-automatiques sont catégorisés comme non restreints en fonction de la longueur de leur canon plutôt que des caractéristiques énumérées précédemment.

Puisque le permis pour ce type d’armes est lié à la personne plutôt qu’à l’arme, il est impossible pour les autorités de connaître le nombre d’armes d’assaut non restreintes en circulation au pays. Tout aussi absurde, certaines armes comme le Beretta CX4 Storm, utilisé au collège Dawson, sont non restreintes dans leur version longue, mais restreintes dans leur version courte (6,4 cm de moins). À la mosquée de Québec, le tireur avait en sa possession un VZ58, une arme non restreinte qui est une version modifiée de l’ancien fusil d’assaut tchèque, le CZ858, qui est quant à lui restreint.

Les fusils d’assaut sont rarement utilisés dans les crimes commis avec des armes à feu. Ils sont cependant prisés par les tueurs de masse comme l’ont démontré ici les tueries de Polytechnique (1989), Dawson (2006), l’attentat au Métropolis (2012) et à la mosquée de Québec (2017). Comme le fusil d’assaut M16 qui fut sélectionné par l’armée américaine pour sa létalité jugée « phénoménale », toutes les armes d’assaut ont été conçues pour tuer plus facilement et plus rapidement. Contrairement à ce qu’en disent certains militants pro-armes à feu, les caractéristiques de ces armes ne sont pas qu’esthétiques.

Si le gouvernement canadien entend mieux contrôler les armes d’assaut militaires, il doit modifier son système de classification. Dans sa nouvelle définition, il devra tenir compte de l’ensemble des caractéristiques qui ont guidé Kalachnikov afin d’y inclure la panoplie d’armes qui se trouve sur le marché, les fabricants contournant sans cesse les législations basées strictement sur une simple caractéristique physique.