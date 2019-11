Jean Talon, une mémoire à réviser?

Jean Talon, le premier intendant nommé par Louis XIV à exercer sa fonction en Nouvelle-France, fait assurément partie de l’élite des personnages célèbres de notre histoire. En témoignent une abondante toponymie municipale et, consécration ultime, une statue occupant une des niches de la façade de l’hôtel du Parlement à Québec, sorte de panthéon des gloires nationales.

Ces marques mémorielles sont appuyées depuis longtemps sur un jugement extrêmement positif des historiens sur celui que plusieurs ont surnommé « le grand intendant ». Le 325e anniversaire de son décès, le 24 novembre 1694, nous donne l’occasion de faire le point sur son rôle historique et sa renommée persistante.

Il convient d’abord de signaler que Talon n’a pas toujours suscité l’unanimité. Au XIXe siècle, la plupart des historiens ecclésiastiques adoptaient une attitude très critique à son endroit en raison de ses relations tendues avec l’Église et de son implication dans le retour des récollets au Canada en 1670 comme contrepoids à l’influence des jésuites.

Malgré cela, on finissait par reconnaître son encouragement incessant de l’immigration et ses multiples initiatives dans le domaine économique comme des éléments marquants du développement de la Nouvelle-France. La publication de la biographie de Talon par Thomas Chapais en 1904 vint cristalliser définitivement la vision dithyrambique de son rôle dans la colonie.

Mirage

La renommée de Talon est en grande partie fondée sur le fait qu’il arrive à un moment critique dans l’histoire de la Nouvelle-France. En effet, l’année 1663 est depuis longtemps considérée par les historiens comme le début d’une ère nouvelle de changements marquant la rupture entre le temps de la Compagnie des Cent-Associés dépositaire d’une colonie mal peuplée, mal administrée et économiquement moribonde et l’avènement d’une colonie « royale » sauvée par le jeune Louis XIV sous plusieurs aspects.

C’est comme personne de confiance du Roi-Soleil qu’arrive Talon en 1665. Dès lors, ses actions seront perçues comme des manifestations directes de l’implication royale dans le développement de la colonie. Talon est ainsi le bénéficiaire principal de la faveur de ces années fastes dans l’historiographie, phénomène accentué par le fait que le départ définitif de l’intendant en 1672 correspond très exactement à l’arrêt des subventions royales après le début des guerres de Hollande la même année et qui vont accaparer l’attention de Louis XIV pour un bon moment.

La bienveillance accordée à Talon dans l’histoire tient également à ce que l’on pourrait appeler un mirage documentaire. À partir de 1663 débute en effet la mise en archives de la correspondance échangée entre l’administration coloniale et le ministre responsable des colonies dans la métropole. Il est donc possible de savoir ce que Talon a fait durant son séjour au Canada et les historiens ne s’en sont pas privés, profitant de la documentation prolifique laissée par l’intendant.

Révisionnisme

Le mirage vient de ce que Talon a une tendance très forte à longuement discourir de projets, idées et actions de toutes sortes, et surtout à s’en attribuer tous les mérites, notamment en matière économique. La bonne réputation de Talon serait donc le résultat de sa capacité à convaincre les historiens de tout ce qu’il avance dans les documents. Si l’on peut croire à une telle séduction pour les historiens d’une certaine époque, on se doit de se demander comment diable des historiens formés plus tard, au XXe siècle, ont pu ainsi laisser tomber la critique de sources…

La faveur dont jouit Talon dans l’historiographie n’est plus aussi unanime de nos jours. Il en est de même pour la décennie 1663-1672. Le caractère artificiel des initiatives économiques enthousiastes de Talon est maintenant largement reconnu et les mérites de l’intendant ont ainsi pu être relativisés et même revus à la baisse. Cela inclut la mise au jour de sa propension à profiter de sa position pour mener un commerce personnel, une tendance commune à la plupart des intendants de la Nouvelle-France jusqu’à Bigot !

On doit attribuer ce révisionnisme à l’historien Marcel Trudel, le même qui a d’ailleurs permis de nuancer la sévérité du jugement sur la période des Cent-Associés. Aujourd’hui, on se rend compte que la contribution principale de Talon à l’histoire de cette période se situe surtout dans sa capacité et sa détermination à favoriser l’implantation de l’autorité royale dans la colonie. L’administration coloniale dans les décennies suivantes va ainsi profiter des actions posées par Talon à cet égard durant son séjour ici.