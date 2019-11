Justin Trudeau n’est pas un défenseur du climat

Steven Guilbeault ne sera pas ministre de l’Environnement. Il ne sera pas non plus à l’oeuvre au sein d’un ministère où il pourra contribuer de façon significative à la lutte contre le réchauffement climatique. C’était pourtant toute la raison d’être de son engagement récent avec les libéraux. Passer du côté du pouvoir, pour continuer de faire avancer la cause de sa vie. Aujourd’hui, force est de constater qu’il a été instrumentalisé par Justin Trudeau. Et nous avec lui.

Rationnel et pragmatique, activiste modéré, de plus en plus enclin aux compromis, Steven Guilbeault incarnait la chance ultime de voir des politiques publiques minimalement courageuses répondre à l’urgence climatique. Visiblement, devant l’influence des puissants intérêts pétroliers, Justin Trudeau vient d’abdiquer ses responsabilités climatiques et, ce faisant, de confirmer le cynisme de tous ceux qui le condamnaient d’avance.

En toute franchise, je ne nourrissais pas beaucoup d’illusion sur la sincérité de Justin Trudeau de se poser en réel leader dans la lutte pour le climat. C’était difficile de donner le bénéfice du doute à celui qui, après avoir promis de réduire les GES, les subventions aux combustibles fossiles, la production et la consommation de pétrole en avait favorisé l’augmentation tout au long de son premier mandat.

La présence de Steven Guilbeault représentait à mes yeux la dernière chance au coureur. L’occasion, surtout dans les conditions d’un gouvernement minoritaire, de voir les choses pencher enfin résolument en faveur du climat. Non seulement Justin Trudeau n’arrive-t-il pas à s’appuyer sur le vote démocratique où une majorité de citoyens se sont exprimés clairement pour le climat, mais pour rassurer les intérêts de l’Ouest et de leurs financiers de Bay Street, il n’a pas le courage élémentaire de donner un peu de pouvoir au plus modéré des écologistes.

C’est non seulement une insulte à Steven Guilbeault lui-même et une insulte aux électeurs qui ont été dupés par la manoeuvre de sa candidature, mais c’est une insulte à l’intelligence collective d’avoir ainsi usurpé la lutte pour le climat par ce qui s’avère aujourd’hui une grossière fourberie.

Entre le pétrole et l’environnement, quoi qu’il en dise, Justin Trudeau a choisi son camp. Au moins, les conservateurs parlent franchement : ils sont aussi pro-pétrole et pro-pipeline, mais ils ne signent pas des traités qu’ils ne vont pas respecter par la suite tout en se posant en champion du climat ! Pour eux, la lutte contre le réchauffement demeure d’une importance relative, diamétralement opposée aux intérêts qu’ils défendent.

Peu importe le verdict démocratique de la dernière élection, cette vision-là continuera visiblement de mener résolument les affaires. Une vision où la prospérité est fondée sur l’exploitation du pétrole et du gaz. Une vision en totale contradiction avec ce que la science réclame et avec les engagements de l’Accord de Paris. La construction d’un nouveau pipeline va dans ce sens-là et la plantation de deux milliards d’arbres ne saura en compenser les méfaits.

Mode de vie

Pour les idéalistes dont je suis, la menace climatique existe et la première cause de ce danger, c’est la combustion du carbone. Nous croyons qu’il faut une réponse rapide et radicale de nos politiques publiques pour infléchir la trajectoire actuelle, soutenir un véritablement développement durable et une réduction de l’extraction, de la production et de la consommation là où ça s’impose. Même quand ces changements heurtent les intérêts économiques immédiats.

La transformation majeure de notre économie passe par un ensemble de mesures qui doivent traverser tous les secteurs d’activités de notre société. Des innovations technologiques, oui ; mais surtout un changement de nos modes de vie dans le sens d’une réduction de la consommation et d’un usage des ressources qui respectent les limites de la planète. Certaines choses doivent croître, et d’autres décroître.

Entre ces deux visions-là, il y avait, peut-être, celle de Steven Guilbeault. Il est de ceux qui sont prêts aux compromis, de ceux qui croient à une réduction progressive du pétrole, sur un plus long terme que celui exigé par la science.

J’étais prêt à entendre sa proposition, à envisager la mise en oeuvre par le Canada d’une série de mesures d’envergure, financées à même une taxe significative sur le carbone pour en réduire l’usage, sur la base des mécanismes du marché. Pour soutenir ce qui doit croître. Et en finir avec ce qui doit décroître.

Médiocrité

Est-il encore permis d’espérer qu’une telle proposition viendra ? Au lendemain de son élection, le gouvernement de Justin Trudeau a déclaré que la construction du pipeline n’était pas négociable avec les partis d’opposition. Hier, en annonçant le poste qu’il réserve à Steven Guilbeault, il vient de faire une autre concession majeure aux intérêts pétroliers. Il n’y aura pas de lune de miel avec ce gouvernement.

On a décidé de continuer de s’enfoncer dans la voie du pétrole en prétendant que c’est là celle de l’équilibre et du juste milieu. Mais, c’est la voie de la médiocrité. Celle qui nous tire vers le bas, vers la catastrophe et l’injustice.

Le gouvernement de Justin Trudeau vient de se couper toute marge de manoeuvre. On va le juger non plus sur ses intentions mais sur les résultats. Ceux d’un plan crédible de réduction d’au moins 50 % des émissions d’ici 2030 visant à la carboneutralité avant 2050, un plan qu’on attend toujours.

Pour le faire advenir, la société civile devra continuer de se mobiliser, en espérant que le cynisme ne l’emportera pas sur notre foi en nous-mêmes, quand la démocratie est à ce point malmenée.