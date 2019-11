Le piège de la nouvelle gauche écologiste au Québec

Le mois de novembre politique a été marqué par les congrès du Parti québécois et de Québec solidaire. Bien que l’identité, les traditions et les façons de faire des deux formations politiques soient bien différentes, ces frères ennemis semblent arriver aux mêmes conclusions : le mouvement indépendantiste sera de gauche et écologiste ou ne sera pas. Il s’agit d’une erreur stratégique grave qui ne mènera nulle part.

En effet, en se tournant vers une extrémité du spectre politique, le PQ et QS risquent de marginaliser leurs démarches et ainsi de s’isoler des électeurs modérés à la recherche d’une solution progressiste mais pragmatique aux défis du monde d’aujourd’hui. Il est à mon avis trop tard pour QS, qui a déjà fait son lit au sein de la nouvelle gauche populiste. Peut-être le PQ retrouvera-t-il la raison à temps pour se remettre de ses défaites électorales.

La présence de la question nationale au Québec a permis il y a cinquante ans l’émergence d’un parti de gouvernement social-démocrate (le Parti québécois), mais a aussi obligé son principal adversaire (le Parti libéral) à développer une sympathie pour l’État providence ou du moins une hésitation à s’y attaquer.

Aujourd’hui, la Coalition avenir Québec et le Parti libéral dominent l’Assemblée nationale. Les deux partis s’opposent certes sur certains enjeux liés aux valeurs et aux droits individuels, mais un consensus clair existe quant au rôle plus limité que l’État québécois doit jouer. Ce sont également deux partis fédéralistes.

Une comparaison avec notre voisin ontarien est ici particulièrement éclairante. Les citoyens du Québec ne sont pas plus progressistes que ceux de l’Ontario. En fait, sur la plupart des enjeux économiques et sociaux, les deux provinces se ressemblent. Il faut regarder du côté des systèmes de partis pour expliquer la présence de politiques publiques plus généreuses au Québec depuis les années 1960.

En effet, si on exclut l’unique mandat néo-démocrate entre 1990 et 1995, les progressistes ontariens ont été condamnés aux bancs de l’opposition. Il n’y a donc pas eu d’occasions pour établir une assurance médicaments, des services à la petite enfance ou encore des mesures d’accessibilité aux études supérieures. Le nouveau duopole CAQ-PLQ ouvre la possibilité que le Québec devienne aussi frileux que son voisin ontarien en matière de politiques publiques.

Pourtant, le Parti québécois est toujours tétanisé par sa défaite de 2018. La réaction de sa base militante correspond exactement à ce que la science politique prédit à un parti en difficulté : elle durcit ses positions. À la suite du congrès de refondation, le PQ s’éloigne encore plus d’un parti de gouvernement pour se définir comme un parti de niche, indépendantiste et écologiste. Ce faisant, il abandonne un espace électoral conséquent situé quelque part entre le centre et le centre gauche de l’échiquier politique et se met en compétition avec la nouvelle gauche populiste. Le PQ, tout comme QS d’ailleurs, commet aussi l’erreur de redéfinir son projet indépendantiste en une sorte d’utopie progressiste et écologiste qui éloigne les indépendantistes de centre et de droite pourtant essentiels à l’atteinte d’une majorité référendaire. Le PQ risque finalement de s’aliéner l’énorme électorat de banlieues, intéressé par la question environnementale, mais se méfiant des politiques écologistes dont il est souvent le bouc émissaire.

Les progressistes québécois doivent évidemment s’ajuster aux transformations politiques et démographiques du moment. Deux stratégies sont possibles. Ils peuvent se braquer idéologiquement, radicaliser leur programme et tenter d’exister dans l’opposition avec beaucoup de batailles perdues et quelques coups de gueule médiatiques. Cela semble être la stratégie de Québec solidaire. Ils peuvent aussi se montrer pragmatiques et proposer un message différent de celui de leurs adversaires plus à droite sans pour autant renoncer à leurs valeurs politiques fondamentales d’égalité et de justice. C’est toujours agréable d’avoir raison en politique. Mais n’est-ce pas encore mieux de gouverner en plus ?