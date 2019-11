En Bolivie, un coup d’État qui menace la démocratie

Dans les années 1960-1970, les militaires, les oligarchies locales et l’impérialisme américain avaient semé la mort et la destruction en Amérique latine. On les appelait les « gorilles » qui ont tout détruit : peuples, institutions, économie, renvoyant l’hémisphère à l’ère des pires exactions de la période coloniale et esclavagiste.

Dans les décennies subséquentes, le vent a tourné en Amérique latine. On a appelé cela la « vague rose », menée par Lula, Hugo Chávez et finalement, en 2006, par un leader paysan du nom d’Evo Morales. Cette vague, en fin de compte, était le résultat des luttes acharnées des peuples et des mouvements populaires qui ont réussi à déstabiliser le cercle de fer imposé par les droites.

Au départ, les changements proposés sont apparus comme plutôt modérés, proposant des réformes et surtout un réalignement des politiques de l’État en faveur des couches populaires. C’est ainsi qu’au Brésil, au Venezuela, en Bolivie et ailleurs, des millions de gens sont sortis de la pauvreté abjecte.

Les droits des peuples, y compris des Autochtones (majoritaires en Bolivie), ont été reconnus. La droite, partiellement, a pris son trou. Et Washington, engouffré dans les méandres de la guerre « sans fin » au Moyen-Orient, n’était pas en mesure de tout bousculer.

Contradictions

Pendant ces bonnes années de la vague rose sont apparues peu à peu les limites et les contradictions des politiques mises en place par Lula, Morales et Chávez. Une sorte de deal était proposé avec l’oligarchie : « vous nous laissez faire des réformes pour améliorer le sort du peuple, et nous vous laissons continuer dans vos opérations financières et extractivistes ».

Plus grave encore a été le choix des Lula et Morales d’élargir le pillage des ressources, sous prétexte qu’il fallait profiter de la montée des prix du pétrole et du gaz. Certes, l’argent est rentré, mais au détriment de l’environnement et des peuples. En Bolivie par exemple, le gouvernement Morales s’est enfoncé dans une série de conflits à l’encontre de la nouvelle Constitution qu’il avait lui-même pilotée.

C’est ainsi que la crise a lentement cheminé. Elle a frappé plus tôt le Venezuela, et elle a continué au Brésil, notamment lorsque le gouvernement s’est mis dans le pétrin avec des projets pharaoniques, expulsant des communautés autochtones et des habitants dans les fameuses favelas (bidonvilles).

Mécontentement

En Bolivie, l’équipe au pouvoir a dérivé quand Evo Morales a décidé de ne pas respecter le résultat du référendum sur le changement de la constitution, qui lui interdisait de se présenter pour un troisième mandat. Dans le sillon de pratiques autoritaires, il a décidé de se représenter, d’où la perte subséquente de prestige et le mécontentement d’une partie importante de la population, y compris dans les secteurs populaires qui avaient appuyé Morales au départ.

Tout cela s’est confirmé avec la dernière élection. La majorité relative remportée par Morales s’est produite dans le contexte d’une élection fragilisée par des manipulations. Maintenant, la population est divisée. Les appuis pour Morales sont encore très forts, notamment parmi les Autochtones (60 % de la population). D’autres sont critiques, y compris au sein de sa famille politique. Pensons notamment à Pablo Solon, qui a été l’ambassadeur de la nouvelle Bolivie à l’ONU pour défendre l’appel à faire de l’environnement la grande cause mondiale et qui maintenant affirme sa dissidence.

Chaos

On se retrouve aujourd’hui avec le chaos : Morales en exil, son gouvernement disloqué, des menaces très fortes contre des mouvements populaires et des personnalités associés à la gauche, un gouvernement de « transition » de plus en plus sous l’influence d’une ultra-droite liée à l’oligarchie terrienne, bref, une énorme dérive qui pourrait aboutir au retour de la droite et de l’ultradroite, comme ce qui s’est passé en 2018 au Brésil. On peut soupçonner l’opposition de droite en Bolivie de vouloir jeter le bébé avec l’eau du bain, en annihilant les avancées sociales des dernières années sous prétexte de rétablir un ordre constitutionnel.

Dans ce contexte, il faut noter le jeu hypocrite des États-Unis, toujours les premiers à dénoncer les violations de droits, mais, seulement si elles viennent de gouvernements de gauche. Quand cela vient des oligarchies et de leurs « gorilles », on trouve que c’est normal, sans doute parce que cela a si bien servi leurs intérêts dans le passé.

Le gouvernement canadien, par les énoncés de la ministre Chrystia Freeland, cultive l’ambiguïté. On n’a pas entendu madame Freeland dénoncer les énormes bourdes du président par Bolsanero au Brésil. On n’a pas entendu le gouvernement canadien dénoncer les coups d’État survenus il y a quelques années au Honduras et au Paraguay.

La Colombie, le pays où on observe le plus d’assassinats de syndicalistes au monde, est un grand partenaire commercial du Canada. On serait plus rassurés si la politique canadienne ne prenait pas la forme de « deux poids deux mesures ». Par rapport au coup d’État — il faut bien l’appeler par son nom — qui vient de sévir en Bolivie, une condamnation claire et forte serait de mise, comme viennent de l’affirmer le Mexique, l’Uruguay, l’Argentine et plusieurs autres pays.