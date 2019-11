Chez nous, c’est ici

Je suis Française. Je suis au Québec depuis cinq ans pour poursuivre un doctorat en sciences sociales dont je compte soutenir la thèse dans un an. Afin de réaliser ce projet de vie, j’ai beaucoup investi, notamment pour les frais de scolarité et pour les dépenses courantes.

Bien que l’aspect économique soit un facteur, ce n’est pas ce qui me choque le plus dans le changement des règles du Programme de l’expérience québécoise. Ce qui me choque, c’est le message qui est diffusé. Ce que j’entends, c’est que nous ne correspondons pas à ce dont le Québec a besoin. Pourtant, depuis que je suis ici, j’ai vraiment le sentiment de contribuer à cette société. J’ai un emploi. Je suis bénévole dans un centre communautaire depuis deux ans au sein de programmes interculturels.

Ma recherche doctorale porte sur un sujet totalement intégré dans la société québécoise, ce qui veut dire que je produis et diffuse de la connaissance pour le Québec. Cette activité me comble, justement, car j’ai le sentiment de m’investir pour la société. Ce qui me donne ce sentiment, ce sont les gens, leurs sourires, leur reconnaissance, quelle que soit leur origine, immigrante comme québécoise.

Bref, ce sont de vraies personnes, bien différentes du caractère impersonnel de ces nouvelles règles. À la suite de l’obtention de mon doctorat, je projetais de continuer à m’investir dans la société québécoise, entre autres en devenant professeure-chercheuse à l’université afin de transmettre du savoir aux générations futures du Québec. Mais ceci semble compromis…

Bassin d’innovation

Au-delà de mon histoire personnelle, c’est aussi la position macrosociale de ces nouvelles règles que je ne saisis pas. Quelle société québécoise est envisagée avec ces restrictions ? Ici, je parle d’une vision à moyen et à long terme. Les nouveaux diplômés et les étudiants d’aujourd’hui représentent un bassin pour l’innovation et l’économie de demain. Certes, eux ont investi beaucoup d’argent et d’énergie pour acquérir leur diplôme, mais tous les contribuables québécois ont participé à leur formation.

Par exemple, me concernant, en vertu d’accords entre le Québec et la France, mes droits de scolarité sont à la même hauteur que ceux d’un Québécois, ce qui fait que les impôts de tous les Québécois ont contribué à ma formation, sans compter quelques bourses d’excellence qui m’ont été attribuées. Je reconnais mon privilège et c’est en partie pour cela que je souhaite exprimer ma reconnaissance à la société québécoise par mon (éventuelle, si on me l’accorde) installation et travail futur.

C’est à travers des échanges comme ceci que l’on construit des sentiments d’appartenance et une société. Les Québécois ne veulent-ils pas recevoir un retour sur investissement ? Je pense que si. Et c’est pour cela que je soutiens que ces nouvelles restrictions à la résidence au Québec ne sont pas soutenables, pour qui que ce soit.

Bien que je sois étudiante, je pense également aux travailleurs touchés par ces restrictions. Les défenseurs des nouvelles règles expliquent qu’elles découlent d’une décision pragmatique qui privilégie la pénurie de main-d’oeuvre dans les régions. Je ne contesterai pas cet argument, mais je le pense incomplet.

Offres d’emploi

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (anciennement le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, notons le changement d’intitulé qui n’est déjà pas anodin) justifie la nouvelle liste des domaines admissibles au Programme de l’expérience québécoise par une collaboration avec le ministère du Travail.

Si une recherche sérieuse a été faite dans le cadre de cette collaboration, je pense que tous les Québécois sont en droit de demander d’où viennent les sources de telles décisions (cela va de soi pour n’importe quelle loi ; la crédibilité d’un gouvernement devrait dépendre de cela).

Quelle fut la méthode appliquée ? D’où proviennent les chiffres ? Quelles sont les limites à cette méthode ? Par exemple, à ma connaissance, moins de la moitié des offres d’emploi au Québec sont publiées et de nombreux emplois sont pourvus grâce à un recrutement par réseau social informel. Autrement dit, le fait qu’il n’y ait pas d’offres d’emploi publiées dans certains domaines veut-il dire que le Québec n’a pas besoin de nous ?

Le jour où le gouvernement répondra à mes questions, alors peut-être que je me rangerai derrière les nouvelles règles du Programme de l’expérience québécoise. Mais, en attendant, je resterai critique. Un jour, une personne m’a dit : « Si tu n’es pas totalement satisfaite de la situation au Québec, tu n’as qu’à partir. » J’ai répondu par cette question : « Se montrer critique parce qu’on veut des améliorations sociales pour une nation n’est-il pas une preuve d’un sentiment d’appartenance ? »

Chez nous, c’est ici. Et cela, aucun changement dans les règles ne nous l’enlèvera. Gardons confiance !