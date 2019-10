Une vision apocalyptique qui exacerbe les mécanismes de défense

L’article « Faut-il instaurer une dictature environnementale ? », publié dans Le Devoir du 26 octobre dernier, s’ajoute à une longue série d’articles, tous médias confondus, rapportant un discours alarmiste au sujet des changements climatiques.

Certes, la menace climatique est réelle, n’en déplaise aux détracteurs d’une réalité défendue par une majorité écrasante de la communauté scientifique. Les discours publics, chiffres implacables à l’appui, s’élèvent plus que jamais pour décrier, dénoncer, exercer une pression politique, recourant le plus souvent à une rhétorique de guerre (Luttons ! Combattons !) et à une symbolique apocalyptique qui marque l’imaginaire, comme en témoigne la récente analogie que l’instigateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne, a faite entre la menace climatique et le fascisme hitlérien de la Seconde Guerre mondiale.

Or, si cette rhétorique trouve un certain écho, essentiellement chez ceux-là qui portent déjà en eux la flamme environnementale, elle se bute le plus souvent à une porte close chez les autres dont on cherche à éveiller les consciences et à pousser à l’action, et exacerbe les mécanismes de défense propres à l’humain qui se sent menacé et impuissant.

Si les appels à la menace et à la peur peuvent motiver des changements individuels dans certains domaines d’intervention sociale, cette stratégie est plutôt contre-productive pour motiver des comportements écoresponsables, notamment parce que les mécanismes que ces comportements mobilisent sous-tendent une dimension collective importante.

Pour plusieurs, il est utopique de croire au pouvoir de ses actions individuelles au regard du problème global et planétaire que représentent les changements climatiques, particulièrement face au constat de l’emprise d’une élite politique et économique, dont c’est la moindre des priorités.

De récentes études en communication et en psychologie environnementale montrent que l’espoir et l’optimisme seraient davantage porteurs de changement et d’action que la rhétorique hégémonique actuelle. Ces stratégies positives inhiberaient les réactions défensives, procureraient un sentiment de contrôle individuel et augmenteraient la perception d’avoir un effet collectif concret en additionnant ses actions individuelles à celles des autres.

D’autres études se sont penchées sur les normes sociales positives en montrant qu’elles ont non seulement le pouvoir d’induire des comportements écoresponsables, mais aussi — ultimement — d’instaurer tout un changement de culture. Ainsi, en recadrant une partie des messages sur les changements climatiques de manière positive, en montrant notamment ce que font les autres pour diminuer leur empreinte carbone, et en reconnaissant une réalité qui dépasse toute forme de partisanerie idéologique, le changement de culture qui s’impose pourrait survenir plus rapidement.