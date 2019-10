Graves reculs à prévoir avec les conservateurs, même minoritaires

Certains environnementalistes semblent considérer avec détachement la possibilité qu’un gouvernement conservateur soit élu, surtout s’il est minoritaire. Pour eux, la présence du Nouveau Parti démocratique, du Bloc et des verts serait alors suffisante pour nous préserver de graves reculs environnementaux, propres au Parti conservateur. Je veux rappeler quelques faits et enjeux juridiques qui démontrent que ce ne serait pas le cas.

C’est un gouvernement conservateur qui a retiré le Canada du Protocole de Kyoto et les tribunaux ont confirmé qu’il n’avait pas besoin de consulter le Parlement ou les provinces pour ce faire ni d’obtenir leur accord. Un simple avis du ministre des Affaires étrangères au secrétaire général de l’ONU suffisait. Andrew Scheer pourrait faire de même avec l’Accord de Paris ou tout autre traité international relatif à l’environnement, même si son parti était minoritaire.

Dans les Conférences des parties de la Convention-cadre sur les changements climatiques, ce ne sont pas les parlementaires des partis d’opposition qui discutent et négocient, mais les représentants des gouvernements des États souverains, soit les ministres des Affaires étrangères ou de l’Environnement, qui seraient des conservateurs, même dans un gouvernement minoritaire.

Les provinces de l’Ouest contestent présentement devant les tribunaux la validité constitutionnelle de la taxe carbone qui cherche à mettre un prix sur les GES et à faire en sorte que les provinces qui ont adopté d’autres types de mesures, comme le Québec avec son marché du carbone, ne soient pas pénalisées face à l’inaction des provinces productrices d’hydrocarbures.

Les cours d’appel de l’Ontario et de la Saskatchewan ont donné raison au procureur général du Canada et la cause sera entendue par la Cour suprême l’an prochain. Mais, comme Andrew Scheer veut annuler cette loi, quelle sera alors la position de son procureur général (le ou la ministre de la Justice) devant la Cour suprême ? Encore une fois, cette position ne dépend pas du caractère minoritaire ou majoritaire du gouvernement et les partis d’opposition n’auront rien à dire sur le sujet.

En février 2018, le Sénat canadien, dominé par les conservateurs, a adopté un projet de loi déclarant que le projet de pipeline Trans Mountain et les ouvrages connexes étaient d’intérêt général pour le Canada, en vertu de l’article 92 (10) c) de l’Acte constitutionnel de 1867, de façon à annihiler les compétences provinciales de la Colombie-Britannique qui s’oppose à ce projet. Heureusement, cela a été rejeté par la Chambre des communes. Cependant, les conservateurs sont passés maîtres dans l’art d’inclure dans des projets de loi d’ordre budgétaire d’autres projets de loi sur des sujets divers, comme leur projet « mammouth » de 2012. Un gouvernement conservateur minoritaire pourrait tenter de faire la même chose pour imposer son corridor énergétique, sous prétexte « d’intérêt national ».

Outre ces enjeux juridiques, il faut aussi se rappeler que les conservateurs minoritaires de Stephen Harper ont pu gouverner comme s’ils étaient majoritaires parce que les autres partis étaient engagés dans des courses à la chefferie et ne voulaient pas d’élection. M. Scheer était alors au Parlement et il sait très bien que, s’il se retrouve à la tête d’un gouvernement minoritaire, il aura devant lui des partis qui, sauf le Bloc, se retrouveront probablement avec des courses à la direction et n’oseront pas provoquer d’élection. Or, il y a une réelle urgence climatique et on ne peut perdre deux-trois ans et reculer plutôt que de prendre des mesures, même imparfaites. D’ailleurs, cette urgence climatique aurait dû inciter le mouvement environnemental à adopter une attitude de « désobéissance civile » en faisant ouvertement campagne contre l’élection de tout candidat conservateur au pays, au lieu de se contenter d’une « neutralité » de parade. Pour ma part, dire oui au futur exige de voter contre les conservateurs pour éviter tout gouvernement dirigé par ce parti, minoritaire ou pas.