Le patrimoine maudit du Québec

Le temps n’est pas au beau fixe pour le patrimoine. Il semble que nous soyons même entrés dans une spirale infernale. Mais quelle mouche a donc piqué les Québécois ? Parce que, oui, nous sommes tous coupables. Coupables d’inculture. Mais pourquoi diable démolir ce que nous avons de plus précieux, notre mémoire ?

Les bâtiments qui datent de la Nouvelle-France ne sont pas une espèce renouvelable. Ni les bâtiments du Régime anglais, ni ceux du XIXe siècle, ni même ceux d’avant la Seconde Guerre mondiale. Une fois que l’on a perdu une charpente ou une maçonnerie traditionnelle, c’est fini. Bien fini. Il n’y a pas de retour en arrière possible. Toute la richesse artisanale et la connaissance léguée par nos ancêtres disparaissent. D’un seul coup. On ne prend même pas le temps de les documenter. Notre devise « Je me souviens » est plus que jamais inappropriée. Je me souviens de quoi, au juste ?

Je suis abasourdie par la vague de démolitions, petites et grandes, qui déferle sur le Québec. Tous ont des responsabilités en matière de patrimoine : les propriétaires, les acheteurs, les citoyens, les promoteurs, les professionnels, les villes, les municipalités régionales de comté, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Régie du bâtiment, le Conseil du trésor, les autres ministères, les ministres, le premier ministre, et j’en passe. Chacun a son rôle à jouer dans ce cirque. Mais il faut hélas constater qu’aucun ne manifeste une volonté réelle à cet égard. Surtout pas de la volonté politique.

On voit bien comment, à toutes les histoires de démolition qui se succèdent, les municipalités et le ministère de la Culture se renvoient la balle. Peut-être devrait-on en revenir au texte de la Loi sur le patrimoine culturel et le lire attentivement ? On y parle de connaissance, de protection, de mise en valeur, de transmission, d’identité, d’intérêt public et de développement durable. On dirait que l’on a perdu le sens de tous ces mots. À quoi donc sert cette loi ?

Tout cela se vit à une époque d’urgence climatique où le développement durable dont on parle depuis plus de trente ans ne semble pas encore pris au sérieux. La conservation des bâtiments déjà construits, leur entretien et leur utilisation, c’est pourtant bien le meilleur exemple de développement durable possible !

Si l’on calculait de façon concrète, en incluant les coûts environnementaux, les coûts d’une démolition en comparaison avec ceux d’une nouvelle construction, nous serions étonnés. Mais aussi consternés devant le prix que nous payons collectivement à cause de notre manque de sensibilité à notre environnement bâti.

Ce n’est pas parce qu’un bâtiment a perdu des matériaux d’origine ou a été modifié au fil des années qu’il n’a automatiquement plus de valeur. Dans le cas de la maison Pasquier, une maison de plus de 300 ans démolie en catimini à Neufchâtel, sa valeur patrimoniale était réelle et non aléatoire, selon le bon vouloir d’une cotation municipale défaillante ou celui d’un classement qui n’existe pas et dont les critères, de toute façon, semblent flottants, au gré des circonstances et des têtes concernées dans chaque dossier.

J’aurais bien aimé avoir la chance de sonder la charpente de la maison Pasquier. Il aurait été amusant de démontrer qu’une poutre de bois équarrie à la hache au temps du Régime français était encore beaucoup plus solide aujourd’hui, toutes proportions gardées, que le béton du pont Champlain.