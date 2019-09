Pour un véritable recyclage des matières

Greta Thunberg a raison d’être furieuse : elle nous reproche à nous, les adultes, décideurs et électeurs (ce sont ces derniers qui font les décideurs), de parler beaucoup et d’agir peu. Il nous faut donc un projet de société concret, qui sera mis en place rapidement, et qu’on y consacre le financement nécessaire.

En 1962, quand le président John F. Kennedy a lancé la course à la Lune, il a fixé un échéancier serré et il a eu le courage politique de lui assurer un financement. La technologie n’existait pas encore pour réaliser le projet. Presque tout était à faire et plusieurs ingénieurs de la NASA étaient convaincus que le délai était trop court. Pourtant, le défi a été relevé.

Au Québec, en 2019, la situation de la gestion des matières résiduelles n’est pas reluisante : échec du recyclage, crise très peu médiatisée, mais non moins réelle, de l’enfouissement.

Mais on parle de sauver la planète des changements climatiques, de l’implantation du zéro déchet, du bannissement des plastiques et du suremballage tout en expédiant des centaines de conteneurs en Asie à des fins de « recyclage », et ce, sans faire quelque vérification que ce soit sur la nature des opérations. Il va de soi qu’on ne peut être contre la vertu et qu’il faut réduire considérablement le volume de nos déchets. Il faut également se soucier de l’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique planétaire. Toutefois, il y a un coup de barre majeur et urgent à donner : il faut mettre fin à l’enfouissement pour assurer l’émergence d’un recyclage systémique efficace, qui non seulement aura des bénéfices environnementaux, mais qui favorisera aussi l’économie du Québec.

Le Québec bénéficie d’un avantage dont Kennedy ne jouissait pas : les technologies pour parvenir à « l’enfouissement zéro » existent depuis plus de vingt ans et sont appliquées dans sept régions du Japon. Deux missions québécoises ont pu le constater en 2008 et en 2011. L’enfouissement est donc un mal évitable.

Il existe plusieurs technologies qui peuvent nous permettre d’atteindre l’enfouissement zéro, dont au moins une qui consiste en un recycleur ultime. Il s’agit de la gazéification à haute température avec vitrification des résidus ultimes. Pas de cheminée, pas de déversement dans l’eau ni dans le sol, pas d’odeurs, et tous les déchets municipaux non recyclables sont traités. Des statistiques annuelles provenant d’une étude citée par Eurostats visant 31 pays européens indiquent que plus on enfouit des déchets, moins on recycle ! Il s’avère que la crainte que les municipalités se sentent obligées de « nourrir le monstre » et réduisent le recyclage est non fondée.

Chaque année, ce sont 5,2 millions de tonnes de déchets municipaux qui sont enfouies au Québec. Imaginez un obélisque de 200 mètres de façade, aussi haut que la Place Ville-Marie ! Malgré toutes les précautions prises, il y a des fuites vers la nappe phréatique, des émanations de GES, des odeurs et d’autres nuisances. En outre, la vaste majorité des sites hors d’usage sont orphelins et occasionnent des frais importants de suivi et de remédiation au gouvernement du Québec.

Qui plus est, les épisodes météorologiques extrêmes (inondations, canicules, etc.), qui s’annoncent plus fréquents et plus violents, rendent ces terrains plus susceptibles de débordements et de dégradations, et entraînent la contamination de l’environnement. Cette gestion surannée des matières résiduelles entraîne des dépenses faramineuses ; les millions de dollars injectés dans ces trous sans fond pourraient demeurer dans le trésor public si on osait considérer ces matières en produits transformables, utiles et réutilisables.

En combinant différentes technologies de recyclage, de biométhanisation, de compostage, de réutilisation et de gazéification à haute température avec vitrification des résidus ultimes, on peut atteindre le zéro enfouissement. Les technologies existent depuis une vingtaine d’années au Japon. Les résultats ont démontré qu’il est possible d’atteindre l’enfouissement zéro. II n’est pas nécessaire d’effectuer d’études pilotes supplémentaires. Ces éléments sont facilement vérifiables sans nécessiter de connaissances poussées dans le domaine. Dès cette année, le gouvernement pourrait lancer un appel de propositions de technologies en indiquant son intention d’encourager la fin de l’enfouissement.

Les coûts sont nuls pour le gouvernement. La gestion des matières résiduelles est de responsabilité municipale.

La redevance actuelle à l’enfouissement devrait être renommée taxe au recyclage. Cette taxe devrait être augmentée significativement et haussée chaque année afin de financer les organisations qui atteignent l’enfouissement zéro. Une partie de cette taxe pourrait être versée à des groupes tels Recyc-Québec.

Ce projet de zéro enfouissement sera très bien perçu par la population, sera bénéfique par rapport au gaspillage actuel et ne coûte rien au gouvernement.

Exigeons de nos députés qu’ils réclament la fin de l’enfouissement, exigeons des mesures concrètes et un échéancier serré commençant dès l’an prochain. On pourrait aussi envisager cette mesure comme un élément essentiel dans la concrétisation du Pacte pour la transition, qui sait ?