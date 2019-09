Changements climatiques: l’effort commun est de rigueur

J’ai récemment quitté mon cocon familial pour emménager à Montréal. Sensible aux enjeux écologiques, j’ai voulu profiter de cette « indépendance » pour adapter mon mode de vie et tendre vers le zéro plastique. Imaginez ma réaction quand je suis entrée pour la première fois dans un supermarché : suremballage, préemballage et barquettes en plastique à tous les rayons. Mais c’est en voyant des personnes une gourde dans une main et un gobelet en plastique dans l’autre que j’ai été la plus surprise.

C’est cette contradiction qui m’a amenée à prendre conscience d’un certain paradoxe dans les comportements des consommateurs se disant sensibles à la cause écologique. Combien ont sommé le gouvernement d’adapter sa politique climatique le 27 septembre sans même chercher à changer leurs propres habitudes ? Si les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur pétrolier et gazier ont explosé et expliquent en grande partie la hausse des GES du Canada, celles des ménages ne sont pas des moindres et représentaient 46 % en 2004 selon l’organisme Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

Selon un sondage de l’institut CROP, 9 Canadiens sur 10 disent être prêts à agir pour diminuer leur impact environnemental. Mais combien vont au (super)marché avec leur sac sans sachets à légumes et utilisent des sacs plastiques ? Combien ne sont toujours pas passés au vrac et rachètent des bidons de lessive par facilité, ou couvrent leur gobelet de café biodégradable d’un couvercle en plastique ? Les Canadiens jettent chaque année plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques. La moitié sont des emballages (ECCC), soit 23 % des déchets plastiques qui finissent dans les océans chaque année. Si l’on regarde ce même sondage, c’est finalement 1 Canadien sur 3 qui agirait concrètement.

Et qu’en est-il de ceux qui utilisent encore des VUS, les véhicules les plus vendus au Canada, pour se rendre au travail ? L’Agence internationale de l’énergie révèle que c’est au Canada que les véhicules émettent le plus de CO2 par kilomètre. Le secteur du transport représente près de 25 % des émissions des GES du Canada, dont 48 % s’expliquent par la conduite des ménages. Si les grandes distances sont souvent prétextées, il s’avère que 80 % des Canadiens vivent en milieu urbain, où des transports en commun existent et où l’usage de petites voitures à plus faible consommation suffit.

Écoblanchiment

Les plus condamnables sont certainement les grandes entreprises qui profitent de la détresse environnementale pour augmenter leurs chiffres. On assiste aujourd’hui à une explosion des démarches « d’écoblanchiment » pour attirer le consommateur : conditionnements et labels « écologiques » ornent aujourd’hui les produits du quotidien. Mais beaucoup sont trompeurs et exigent du consommateur une certaine vigilance. Starbucks, l’entreprise aux 4 milliards de gobelets non recyclables utilisés par an, nous rassure par exemple avec ses cafés certifiés « 99 % d’origine éthique ». Mais un reportage Arte nous apprend que l’entreprise a en fait créé son propre label et défini ses règles éthiques.

On assiste aussi à un engouement pour le numérique au nom de la protection de l’Amazonie, comme pour l’envoi de factures. Mais l’envoi d’un simple courriel rejette 10 grammes de CO2par an, et son stockage requiert 10 grammes de plus alors qu’un arbre ne peut en moyenne absorber que 10 kilogrammes par année. Notre tendance à stocker nos courriels, dont 80 % ne sont jamais ouverts, n’est donc pas sans effets. Il suffirait de supprimer une trentaine de courriels pour compenser la consommation d’une ampoule allumée pendant 24 heures. En France, cette « pollution numérique » représente autant que l’aviation civile, selon Cleanfox.

Si la responsabilité environnementale des entreprises et gouvernements est indéniable, l’effort commun est de rigueur. La rigidité de nos sociétés est contraignante, mais nous, marcheurs, ne sommes pas totalement démunis face aux changements climatiques. Des solutions simples existent et c’est en adaptant nos habitudes et notre consommation, en devenant nous aussi écoresponsables, que nos revendications seront entendues. Il est de la responsabilité des gouvernements de nous donner les moyens d’agir, et de la nôtre de les saisir.