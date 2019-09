Le Québec, une destination de calibre mondial

Tandis que nous célébrons aujourd’hui, le 27 septembre, la 30e Journée mondiale du tourisme, je tiens à rendre hommage aux 400 000 travailleurs de notre industrie touristique qui, dans toutes nos régions, sont de véritables créateurs d’expériences et de richesse.

En effet, le tourisme au Québec, en plus d’être une locomotive de notre développement économique et social, c’est d’abord et avant tout des milliers d’hommes et de femmes passionnés qui, grâce à leur créativité et à leur travail acharné, font vivre aux visiteurs d’ici et d’ailleurs des moments inoubliables.

En tant que fournisseurs officiels d’émotions, les professionnels de notre industrie contribuent à son incroyable succès quotidiennement, suscitant ainsi la fierté et l’admiration de tous les Québécois. Pour cela, je leur lève mon chapeau et les remercie du fond du coeur.

Le plus beau terrain de jeu au monde

Plus que jamais, le Québec a tout ce qu’il faut pour rayonner à l’international et pour consolider sa position en tant que destination de calibre mondial. En effet, notre territoire possède des richesses uniques qui lui permettent de se démarquer dans un contexte de vive concurrence partout dans le monde, générant ainsi d’importantes retombées pour l’économie québécoise.

De la Gaspésie à l’Outaouais, en passant par le Saguenay–Lac-Saint-Jean et les Cantons-de-l’Est, le Québec propose l’un des plus beaux et plus vastes terrains de jeu du globe. Nos paysages majestueux et contrastés, notre culture authentique et festive, ainsi que le légendaire accueil chaleureux des Québécois comptent parmi les innombrables atouts qui nous permettent d’offrir aux touristes des expériences incomparables, et ce, au gré de nos quatre magnifiques saisons.

Gastronomie et produits du terroir, sports hivernaux, activités nautiques, nature et plein air, festivals et événements culturels en tous genres : grâce à notre offre des plus diversifiées d’activités et d’attraits touristiques dans toutes nos régions, le Québec n’a vraiment rien à envier aux autres destinations.

Façonner ensemble l’industrie touristique de demain

En pleine expansion dans le monde, le tourisme évolue à un rythme effréné. Pour notre industrie, il demeure primordial d’être sans cesse en mesure d’innover afin de se réinventer, de se renouveler.

Pour répondre à ces nombreux défis, mon équipe et moi avons sillonné le Québec au cours des derniers mois, à l’occasion d’une grande tournée de consultation, afin de rencontrer plus de 1400 entrepreneurs et représentants de l’industrie touristique et de constater ce qui se fait de mieux chez nous. Ces échanges nous ont permis de mieux comprendre la réalité et les besoins sur le terrain en vue de l’élaboration de notre nouvelle Stratégie de croissance économique de l’industrie touristique 2020-2025, qui sera dévoilée au printemps prochain. Nous y proposerons une vision audacieuse, des choix stratégiques novateurs et les orientations nécessaires afin que le Québec et ses régions tirent le maximum de ce secteur d’activité névralgique.

En vue d’assurer la bonne mise en oeuvre de cette stratégie ambitieuse, nous avons la chance de pouvoir compter sur l’étroite collaboration d’artisans dévoués et de partenaires engagés, lesquels ont à coeur de conjuguer leurs efforts à ceux du personnel compétent de mon ministère pour assurer le succès de nos actions. Cette synergie permet de faire de notre industrie touristique un puissant moteur de notre économie, au bénéfice de tous les Québécois.

La longue tradition d’excellence du Québec en matière d’accueil et d’offre touristiques contribue à renforcer notre enviable réputation à l’international. Je suis convaincue qu’en continuant à mettre nos forces en commun et à travailler tous ensemble, notre destination pourra atteindre de nouveaux sommets, contribuant ainsi à la prospérité de notre nation.