Évitons les amalgames sur la Loi sur les langues officielles

Entrée en vigueur il y a 50 ans ce mois-ci, la Loi sur les langues officielles (LLO) a fait l’objet d’amalgames dans certaines représentations récentes. Quelques précisions et réflexions s’imposent.

Ce qu’elle accomplit

En 1969, la LLO est voulue par la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme et la majorité écrasante des Québécois.

Elle garantit aux citoyens l’accès aux services fédéraux en français et en anglais, la représentativité de la population canadienne dans la fonction publique fédérale et le droit pour les fonctionnaires de travailler dans la langue officielle de leur choix dans les bureaux fédéraux du Québec et des régions bilingues de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Des programmes parallèles complémentent la LLO pour dédommager les provinces pour le coût additionnel de l’instruction dans la langue de la minorité et soutenir les réseaux institutionnels des minorités francophones.

Les bureaux fédéraux au Québec fonctionnent déjà dans les deux langues en 1969, mais la LLO renforce le droit des fonctionnaires de travailler en français et élève le français au rang de première langue de travail, d’affichage et de services fédéraux au Québec.

Certes, le premier ministre Pierre Trudeau rejette la reconnaissance d’une société d’intégration francophone dans une fédération renouvelée et charcute la réconciliation substantielle imaginée par André Laurendeau.

Or, la LLO n’a jamais eu la prétention d’être un plan d’aménagement global pour la société canadienne-française.

Ce qu’elle n’accomplit pas

Agissant de façon complémentaire, les politiques fédérales et la Charte de la langue française ont fait qu’entre 1971 et 2016, c’est au Québec où le bilinguisme individuel a le plus progressé : il a doublé chez les francophones et triplé chez les anglophones sans déclencher un courant important de transferts culturels.

Si la secondarisation du français à Montréal et à Gatineau tout comme la stagnation dans la francisation des immigrants appellent à une actualisation de la Loi 101, le Québec vit déjà un certain équilibre linguistique.

Hors Québec, un équilibre n’a jamais été atteint : la fonction publique fédérale peine toujours à faire du français une langue normale de travail dans plusieurs ministères à Ottawa et le taux d’assimilation de la francophonie s’élève maintenant à 43 % ; c’est près d’un jeune francophone sur deux qui perd la capacité de s’exprimer dans sa langue maternelle.

La tragédie est réelle, mais la LLO n’en est pas la cause. Pour comprendre la situation, il faut regarder aux rapports de force subtils, dont le poids de la langue dans les affaires, les perceptions et comportements de la majorité, ainsi que les déficits démocratiques de la minorité.

Au Québec, la Loi 101 affronte ce déséquilibre social en reconnaissant le besoin pour les francophones de travailler et de vivre dans leur langue dans l’espace public ; sans elle, leurs occasions d’épanouissement seraient limitées.

Ce qu’on peut en faire

L’échec dont on peut parler, c’est l’incapacité du régime actuel à créer des milieux de vie adaptés aux besoins culturels, économiques et politiques de la francophonie canadienne. Et la tendance au Québec de tenir les minorités francophones dans les marges n’aide pas à renverser la situation.

Pourrait-on entrevoir une coopération pour que les minorités francophones obtiennent de nouveaux mécanismes d’autonomie et des politiques pour doter d’obligations linguistiques les villes et les grandes entreprises des régions bilingues ?

Puis, le Québec pourrait-il faire appel à ce million de francophones, dont la majorité habite près de sa frontière, pour renforcer son réseau d’éducation et combler ses pénuries de main-d’oeuvre dans les domaines où les Franco-Canadiens sont obligés de travailler en anglais et, bien souvent, de s’assimiler ?

Le gouvernement caquiste a la sage réserve de ne pas instrumentaliser la francophonie canadienne, c’est-à-dire de ne pas casser du sucre sur son dos pour justifier le projet de pays ou de ne pas invoquer son existence pour défendre le fédéralisme du statu quo.

L’autonomisme s’inscrit dans une tradition qui remonte au XVIIIe siècle et qui a apporté, au compte-gouttes, des gains sur lesquels les francophones comptent aujourd’hui.

Dans cette perspective, si le Sommet de rapprochement entre le Québec et les francophonies canadiennes prépare bien le terrain, il porte en lui le potentiel de dénouer des impasses.

La francophonie canadienne pourrait-elle être un peu moins le dommage collatéral d’un régime linguistique incomplet et un peu plus l’allié privilégié d’un Québec épanoui ?

La multiplication de rapports et de projets politiques mutuellement bénéfiques permettrait de mieux lutter contre les défis contemporains de notre petite société francophone en Amérique du Nord.