La Semaine de la culture scientifique au Canada, qui se déroule jusqu’au 22 septembre, est une belle occasion de renforcer les liens entre la communauté scientifique et le grand public, qu’il soit jeune ou moins jeune. Les Fonds de recherche du Québec que je dirige à titre de scientifique en chef du Québec soutiennent l’excellence de la recherche et de la formation à la recherche depuis plusieurs décennies. Comme l’excellence se nourrit de la créativité, les Fonds veulent aussi reconnaître celles et ceux qui sortent des sentiers battus, sur le plan de la recherche ou sur le plan de sa diffusion.

D’une part, les Fonds entendent stimuler la prise de risque en recherche et encourager les scientifiques de toutes les disciplines à travailler ensemble et à faire preuve d’audace ! Ils veulent également stimuler l’engagement de la communauté scientifique et de la société civile autour de projets communs. D’autre part, les Fonds veulent encourager le dialogue entre la science et la société, surtout dans le contexte des médias sociaux et de la multiplication des sources d’information et de désinformation. Bref, ils veulent rapprocher la population de la science, et la science de la population, pour que la connaissance scientifique soit une source d’information de premier plan pour tous les citoyens.

Pour répondre à cette volonté de changement, les Fonds offrent aujourd’hui trois programmes : Audace, Engagement et Dialogue, trois initiatives pour faire et communiquer la recherche différemment. Si Audace a été lancé en 2017, Engagement et Dialogue viennent tout juste d’être annoncés.

Audace offre un soutien à des projets de recherche de type haut risque / haut rendement, qui se placent en rupture avec les cadres et les schèmes de pensées établis. Des projets audacieux à fort potentiel de retombées, qui explorent de nouveaux territoires de connaissance, qui établissent des collaborations inusitées, tel l’historien avec la mathématicienne, le neuroscientifique avec la physicienne, voire l’agricultrice ou l’artiste-peintre ! Somme toute, Audace permet à la communauté scientifique de réaliser ses projets les plus fous !

Parmi les 37 projets soutenus à ce jour, mentionnons celui sur la production de foie gras éthique basée sur des biomarqueurs et des considérations écologiques, en réponse aux nouvelles exigences sociétales en matière de bien-être animal et d’agriculture ; le e-scapel pour la détection de cellules cancéreuses, qui vise l’optimisation des chirurgies avec une réduction des coûts de traitement et de la période de convalescence ; l’impression 3D de biomatériaux innovants, à partir de ressources forestières jusque-là sous-exploitées… Quels seront les projets qui passeront le cap de la découverte, de l’innovation ? Le potentiel ne manque pas…

De son côté, Engagement vise à impliquer les citoyennes et les citoyens dans une démarche de recherche. Ce programme permet à des personnes n’exerçant aucune activité professionnelle en recherche scientifique, mais reconnues pour leur savoir expérientiel, de participer activement à un projet de recherche. Toute personne ayant une bonne idée de projet pourra même le codiriger avec une équipe de recherche, et ce, en suivant les normes de qualité et d’éthique reconnues par les Fonds. Ce type d’engagement contribuera à démystifier la démarche de recherche et à stimuler l’intérêt de la population pour la chose scientifique. Si ces formes de recherche sont déjà présentes en Amérique du Nord et en Europe, le programme Engagement a pour but de repousser les frontières de la participation citoyenne en science.

Enfin, Dialogue offre à la communauté scientifique la possibilité d’interagir avec le grand public à propos de ses travaux, de ses résultats, de sa démarche de recherche, afin de susciter de l’intérêt et une meilleure compréhension de la science. Avec Dialogue, les Fonds visent à reconnaître et à soutenir les chercheuses et les chercheurs ainsi que les étudiantes-chercheuses et les étudiants-chercheurs qui désirent investir l’espace public, les médias et les réseaux sociaux. Il faut accroître la présence de nos scientifiques en sciences de la santé, en sciences naturelles et génie ainsi qu’en sciences sociales et humaines dans l’espace public pour stimuler la pensée critique de nos concitoyennes et concitoyens, et développer le goût de la science chez nos jeunes. Les projets de communication Dialogue mettront très certainement à mal le mythe des scientifiques dans leur tour d’ivoire !

Par la triade Audace, Engagement et Dialogue, les Fonds entendent ouvrir des voies non traditionnelles dans la façon de faire de la recherche et de la communication scientifique, et ce, au plus grand bénéfice des citoyennes et citoyens du Québec.