Droits acquis! Droits perdus?

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec précise ceci :

«… le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix ;

Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles… la liberté d’expression… ;

Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation ».

Une loi, ce n’est pas la justice. La justice c’est le respect de tout un chacun. Et c’est ce que tente de faire vivre dans la vraie vie cette Charte des droits et libertés, cette loi qui devrait éclairer toutes les autres pour vivre heureux et en paix dans cette société québécoise juste et respectable. Nous sommes tous titulaires de cette loi et de son respect.

Le gouvernement Legault est maintenant confronté à la réalité de sa loi sur la laïcité de l’État du Québec. Il dit NON à des parents qui croyaient pouvoir changer de classe leur enfant soumis à une enseignante voilée. Il invoque à cette fin que sa loi 21 a prévu que, pour certaines personnes, il y aura jusqu’à leur retraite (ou leur décès), la reconnaissance de ce droit à la libre expression, mais que pour les nouvelles enseignantes, ce droit n’est plus acquis de facto : ces personnes ont perdu ce droit uniquement par leur choix professionnel.

Pourquoi ? Parce qu’elles sont en position d’autorité et que le petit enfant pourrait faire un amalgame entre celle-ci, sa religion et le bon savoir.

Quand un peuple se donne une loi phare pour « toute personne », et qu’on retire à certaines ces droits et libertés, c’est que ces personnes ont commis une faute grave. Ainsi, il faut prouver par des faits que la faute a bel et bien été commise. Sans ces faits, on bafoue la Charte, on bafoue le pays, on bafoue le peuple. C’est le retour à la barbarie.

Évidemment, une liberté d’expression peut aller loin ; elle peut diffamer une autre personne ou influencer un peuple entier dans ses convictions, ses croyances, ses modes, ses vérités ; peut-on imaginer retirer la liberté d’expression à un politicien ? Sans la liberté d’expression, c’est la fin d’une évolution dynamique. Au travail, on travaille : pas question de faire ouvertement de propagande ni de prosélytisme. Nos politiciens sont les premiers en autorité de nos lois, dont la première : la Charte !

On ne sait jamais si nous avons trouvé la vérité ; la vérité est toujours à chercher. Mais si au nom de la loi certains nous imposent leur vérité et la perte d’un droit reconnu universel depuis des siècles, assurément que l’évolution stagnera. C’est là le germe de l’autoritarisme.

La loi 21 est une erreur malgré son souci de bien faire ; il faut en être conscient. Rendre hors la loi des personnes parce qu’elles ont une foi religieuse, c’est condamner le droit à la différence, c’est étouffer l’évolution, c’est inventer des vérités absolues, c’est accuser de faute grave contre autrui sans aucun fait avéré, c’est juger coupable une personne que sur son apparence. Il faut plus qu’une apparence de délit pour condamner une personne d’un méfait : ça prend des faits reconnus en preuve.

Croire qu’un enfant sera irrémédiablement biaisé comme personne à la seule vue d’une enseignante voilée, c’est avoir la conviction qu’un enfant ne peut avoir de jugement. L’intelligence, la logique, la raison… tout ça évolue une vie durant et ça commence à 7 ans !

La politique tranche entre le noir et le blanc, mais la justice se vit toujours dans le gris et cherche la vérité dans les nuances. Il faut composer avec la Charte qui demande le respect de chacun à nos droits acquis dont nous sommes tous titulaires. La loi 21 doit s’amender.