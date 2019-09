Une formation pédagogique et didactique pour enseigner au collégial

Denis Blondin - Abonné 7 septembre 2019 10 h 44

La pédagogie n'est pas une science, c'est un art.

Une formation en pédagogie et didactique pourrait sûrement être utile aux enseignants et à leurs étudiants, mais pas dans la forme actuelle que revêt cette formation dans les universités québécoises. C'est que la formation dispensée actuellement ne repose pas sur des fondements adéquats. On enseigne la pédagogie comme s'il s'agissait de l'ingénierie, c'est-à-dire comme un ensemble de connaissances de nature scientifiques susceptibles de supporter l'usage de techniques efficaces, alors que la pédagogie est d'abord un art, au même titre que le théâtre, par exemple, même si cet art vise en même temps à véhiculer des connaissances.

Par exemple, aucun programme de formation en pédagogie n'inclut des cours de pose de voix, des sessions d'improvisation, un entraînement à la communacation verbale en générale et à la communication non verbale, à l'animation, à la mise en scène, etc.

Les échecs à répétition de nos trop nombreuses réformes scolaires, au primaire et au secondaire, devraient suffire à démontrer que la prétendue science pédagogique est totalement inefficace, aussi bien pour le système d'éducation que pour les enseignants eux-mêmes et au premier chef pour les décrocheurs.