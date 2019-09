Environnement: recycler ou réutiliser le verre?

Il est réjouissant de constater que l’on parle davantage des « vraies affaires » en matière d’environnement. Il est question de pesticides, de zones inondables, d’étalement urbain, etc. La gestion de nos matières résiduelles, notamment le verre, est d’actualité et il faut dire qu’elle soulève plus de questions que de réponses. Nos ministres de l’Environnement et RECYC-QUÉBEC ont échoué en tant que chefs de file d’un mouvement qui n’a jamais pris son envol ; ils ont même entraîné le recyclage dans une impasse. Heureusement, des remises en question de nos habitudes et moyens semblent poindre. Il sera important de prendre les bonnes décisions, de s’assurer qu’elles seront à la hauteur des défis qui se dressent et de faire preuve de courage politique devant les différentes parties prenantes de cet enjeu.

Le verre est un matériau singulier de par sa nature. Il nécessite une importante quantité d’énergie et de matière première pour sa fabrication, mais en revanche, il offre un produit neutre, hygiénique et par-dessus tout réutilisable un nombre important de fois ; les bouteilles de bière et nos pots Mason en sont une preuve. Le verre représente un volume considérable de nos matières résiduelles et devrait non seulement être revalorisé, mais bonifié. Plusieurs boissons et produits alimentaires offerts dans des contenants de plastique pourraient être offerts dans du verre.

La présence de produits non durables en plastique est fortement remise en question en raison de l’omniprésence des résidus que l’on trouve aux quatre coins de la planète. De plus en plus de consommateurs réagissent au suremballage et à l’impact négatif de nos déchets. Ils exigent des contenants réutilisables pour leurs achats en alimentation, souvent en fournissant les leurs. Cette avenue, bien qu’elle lance un message clair aux détaillants, n’est pas la plus viable d’un point de vue pratique, sanitaire et hygiénique, mais le secteur agroalimentaire doit prendre acte de ces enjeux et viser à standardiser ses contenants qui pourraient ainsi être consignés et réutilisés. Plusieurs acteurs devront faire preuve d’inventivité, de clairvoyance et d’audace et poser des gestes concrets en matière de réutilisation de nos ressources. La SAQ, Loblaws, Metro, Couche-Tard et cie devront affronter ces défis et adopter des attitudes constructives. Le mode de gestion des contenants consignés n’a pas été revu depuis les caisses de Coke en bois… Des points de dépôt et de gestion des contenants consignés pourraient être implantés, comme il en existe chez nos voisins ontariens, ils pourraient être financés par l’industrie et en partie par RECYC-QUÉBEC. Ceci, en plus de libérer les détaillants d’un fardeau quotidien, ouvrirait la porte à une grande variété de contenants consignés. Il est urgent de hausser le montant des consignes ; parions qu’à un dollar le morceau, ils ne se retrouveront plus enfouis dans nos dépotoirs.

Le moment semble propice pour mettre la main à la pâte et profiter de cette période de remue-méninges pour instaurer de nouvelles balises véritablement appuyées sur un développement durable ; notre environnement l’exige.