Déclaration du Parti Québécois

Le Québec est une nation francophone ancrée en Amérique. Son peuple, formé de gens fiers et généreux, est l’héritier de plusieurs cultures — d’abord française et autochtones, puis anglaise et, enfin, de partout à travers le monde. Il se démarque par sa ténacité, sa force d’innovation, sa solidarité, son esprit entrepreneurial et sa manière de vivre que lui ont légués, au fil des siècles, ses bâtisseurs.

La pérennité du français est son défi permanent, auquel s’ajoutent, à présent, des écueils qui dépassent largement ses frontières : la crise climatique menace sa société, l’accroissement des inégalités divise sa population et la baisse de confiance envers la démocratie mine l’engagement citoyen.

Pour relever ces défis, la nation québécoise doit puiser dans ce qui la distingue pour agir, de concert avec les autres nations du monde. Elle doit se saisir de tous les pouvoirs nécessaires à son émancipation.

Le Parti Québécois y travaillera sans relâche avec, comme valeurs fondamentales :

La LIBERTÉ, qui s’incarne à travers le pouvoir de faire ses propres choix, l’accès universel à une éducation de qualité et l’atteinte de l’autonomie financière. Le Québec sera vraiment libre seulement lorsque ses citoyens le seront eux-mêmes.

La JUSTICE et l’ÉQUITÉ, car la santé d’une société se mesure à son niveau de bien-être et à sa qualité de vie. Ces valeurs donnent une chance à tous de s’épanouir pleinement et assurent l’équilibre entre les droits collectifs et individuels.

Le NATIONALISME, qui regroupe les individus en une collectivité plus forte que la somme de ses parties. L’affirmation fière de l’identité de chaque peuple est le fondement de la diversité culturelle mondiale. L’indépendance du Québec est l’aboutissement le plus logique et souhaitable du nationalisme.

La protection de l’ENVIRONNEMENT, parce que le territoire du Québec définit l’identité québécoise et en conditionne l’existence. Le développement et la mise en valeur de ce territoire doivent, d’une part, être réalisés en harmonie avec les communautés qui l’habitent et, d’autre part, en assurer la vitalité et la pérennité.

Notre action politique se concentrera sur la fondation d’un pays, non pas sur la gestion ordinaire d’une province. Elle aura pour objectifs de susciter l’adhésion et l’engagement, et de bâtir des consensus en valorisant le débat et la diversité des points de vue. Ultimement, le but est d’en arriver à des décisions rassembleuses et courageuses qui s’appuient sur les connaissances scientifiques.

Forts de nos valeurs et conscients de ces défis, nous sommes convaincus que l’indépendance de la nation québécoise est à la fois une nécessité, une destinée et une incontournable rencontre entre notre pragmatisme et nos plus profondes aspirations. Elle permettra au Québec :

- de tirer profit de tous les outils que lui procure sa langue comme vecteur de réussite, de rayonnement et d’intégration ;

- de contrôler pleinement son territoire afin d’être exemplaire dans la lutte contre les changements climatiques, en se tournant définitivement vers une économie verte, prospère et ambitieuse dont tous les Québécois tireront bénéfice ;

- d’exercer le plein contrôle sur les finances et les leviers économiques de son État et, ainsi, de créer davantage de richesse et de mieux la répartir ;

- de renforcer sa démocratie en proposant une gouvernance décentralisée dans les régions, ancrée dans la réalité des gens, déchargée de la monarchie et s’appuyant sur une participation citoyenne active ;

- de valoriser la culture, vitrine à la fois de ses repères collectifs, de sa mémoire et de sa projection, partout sur son territoire et dans le monde ;

- d’édifier son avenir avec les peuples autochtones, et de reconnaître leur droit à l’autodétermination ;

- de négocier des ententes internationales qui respectent ses valeurs et ses spécificités, au bénéfice de son peuple ;

- de décider de ce qui est bon pour lui, simplement.

Ce pays, porté par un peuple résilient et attaché à son histoire, entrera dans l’avenir en offrant aux générations qui suivent une terre de paix, de liberté, d’égalité et de prospérité.

À présent, le Parti Québécois porte ce projet, convaincu qu’un Québec indépendant prendra part avec dignité et audace au progrès de l’humanité.