Un acte de censure est un acte de censure

La décision d’une compagnie d’affichage privée de retirer de ses panneaux des affiches de soutien à Maxime Bernier et à son nouveau parti, alors que celles-ci ne contrevenaient en rien aux lois qui encadrent la liberté d’expression au Canada, a de quoi inquiéter.

Quel que soit en effet le bout par lequel on veut bien le prendre, le slogan « Dites NON à l’immigration de masse ! », qui apparaissait sur les affiches en question à côté du visage de Maxime Bernier, ne saurait être considéré comme outrepassant les limites légitimes imposées à cette liberté que sont la diffamation, les appels à commettre des actes criminels et le « discours haineux ». Jusqu’à preuve du contraire, la gestion de l’immigration relève encore dans nos démocraties des questions politiques dont tout un chacun peut discuter librement et dont, a fortiori, les candidats à l’élection fédérale ont le droit de débattre, qu’ils veuillent réduire, augmenter ou maintenir le nombre d’immigrants que le Canada accueille annuellement. Plus fondamentalement, il n’y a pas et il ne doit pas y avoir de tabous ni d’idées interdites en politique, du moins tant qu’aucun chef de parti ne réclame ou ne s’arroge le pouvoir de bafouer les droits fondamentaux de ses concitoyens ou encore ne menace explicitement les institutions sur lesquelles est fondé le régime démocratique.

Je n’irai pas jusqu’à dire, comme le principal intéressé, que le chef du nouveau Parti populaire a été victime de la « meute gauchiste totalitaire » (car ce serait céder à l’hystérisation du discours politique que je dénonce plus bas). En revanche, parler de censure à propos de cette affaire me semble parfaitement justifié, même si certains estimeront sans doute qu’il n’est nullement question ici de censure, puisque l’interdit ne provient pas de l’État. Une telle distinction entre censure étatique et censure privée apparaît cependant spécieuse. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer la situation pitoyable où se trouverait la liberté d’expression dans n’importe quel pays où l’État promulguerait à son sujet des lois extrêmement libérales, tandis que tous les médias, les réseaux sociaux, les institutions et les compagnies privées appliqueraient une censure multiforme et sans faille, tout en sanctionnant éventuellement les récalcitrants (parmi leurs usagers ou leurs employés) qui refuseraient de se plier à toutes ces limitations plus ou moins informelles de leur droit d’exprimer leurs idées.

Bien sûr, on n’en est pas encore là au Canada, mais il n’en reste pas moins que l’on assiste actuellement à une sérieuse érosion de la liberté d’expression, qui s’accompagne, au sein même de l’opinion publique ou du moins dans ses franges les plus militantes ou politisées, d’une intolérance de plus en plus grande pour les opinions divergentes, d’un manque de respect flagrant à l’égard de tous ceux qui apparaissent aux uns ou aux autres comme des adversaires politiques, ainsi que d’une profonde inaptitude à participer à un débat civilisé dans lequel on échange des arguments plutôt que des insultes. Or, la tolérance, un respect minimal à l’égard d’un adversaire politique que l’on ne doit en aucun cas transformer en ennemi et l’aptitude à débattre sereinement des différentes options qui s’offrent pour gouverner le pays sont des piliers de tout régime démocratique.

Défendre la liberté d’expression

Dans cette affaire de censure d’une affiche, la question n’est donc pas de savoir si M. Bernier et ses partisans ont raison ou tort. À ce propos, on peut d’ailleurs souligner que censurer des opinions qui déplaisent est toujours un très mauvais calcul. Loin de les faire disparaître, la censure accrédite en réalité les idées qu’elle prétend interdire. Elle conforte, autrement dit, ce qu’on a beau jeu ensuite de dénoncer sous le nom de populisme. Si on n’est pas d’accord avec de telles idées à propos de l’immigration ou d’autre chose, il est donc bien préférable de les convoquer dans un débat public et d’essayer de les contredire en les soumettant à une contre-argumentation.

Le problème en question ne provient pas non plus du fait que des gens réclament que l’on réprime la liberté d’expression d’autrui. Ce genre de demandes d’interdits émanant de groupes religieux ou politiques ont toujours existé. Et il ne résulte pas, enfin, de ce qu’une compagnie privée cède aux injonctions d’internautes excités parce qu’elle craint d’entacher son image de marque ou de faire un peu moins de profit.

Non, le véritable problème auquel nous sommes actuellement confrontés, c’est que cette liberté d’expression frontalement menacée ne trouve pas de défenseurs parmi les responsables politiques au pouvoir (dont ce serait clairement le devoir), tout comme elle en trouve bien peu parmi les intellectuels, les universitaires, les éditorialistes, les journalistes, etc., qui devraient pourtant — ne serait-ce que professionnellement — lui être particulièrement attachés. C’est bien regrettable, sans compter que ce n’est pas le signe d’une démocratie en santé.

C’est pourquoi je finirai sur cette citation stimulante de Noam Chomsky (que je dois au dernier livre dirigé par Normand Baillargeon, Liberté surveillée), dont le caractère d’évidence lance un défi pertinent à tous les défenseurs de la liberté : « Si vous n’êtes pas en faveur de la liberté d’expression pour les idées que vous détestez, vous n’êtes pas du tout en faveur de la liberté d’expression. »