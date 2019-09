La culture qui fait le trottoir

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, veut « moderniser » la formation générale offerte dans les cégeps, mais aussi rendre celle-ci plus « attrayante », pour ne pas dire aguichante.

De quoi parle-t-on au juste? De la matière enseignée ou bien des méthodes pédagogiques utilisées pour transmettre ce contenu? Probablement des deux à la fois!

Moderniser un dialogue de Platon, une méditation de Descartes, un discours de Jean-Jacques Rousseau, un texte de Flaubert, de Zola ou de Réjean Ducharme consisterait, en fait, à vouloir rendre ces grandes oeuvres à la mode, à les adapter à notre époque dans tout ce qu’elle a de plus insignifiant, en somme, à faire faire le trottoir à cette grande dame qu’est la Culture dans le but d’attirer et de satisfaire un certain type de clients-étudiants qui accepteraient, non pas de se laisser séduire par elle, mais de la consommer en s’amusant à l’aide d’une panoplie d’écrans et d’applications numériques qu’on s’empresserait de leur mettre entre les mains. Car, comme le disent les réformateurs et technopédagogues de ce monde, l’éducation de demain se doit de compter sur la ludification des apprentissages…

Ainsi, moderniser les contenus de la culture générale consisterait à se mettre au niveau de l’étudiant, à lui donner ce qu’il veut bien recevoir, à lui parler de ce qu’il s’imagine déjà « connaître », de ce qui l’intéresse ici et maintenant à partir de son horizon personnel qui, à cet âge, est nécessairement assez limité.

« J’ai aimé l’école parce qu’elle n’a jamais répondu à mes attentes », affirme Fanny Capel dans son essai Qui a eu cette idée folle un jour de casser l’école? En effet, les cours de la formation générale offerts au cégep ont ou devraient avoir pour but de permettre aux élèves et aux étudiants de sortir de leur tribu, de décrocher de leur vision simpliste et naïve du monde, de s’élever, de prendre leur envol, d’atteindre des sommets dont ils n’ont jamais même imaginé l’existence. Telle devrait être la mission de l’éducation : surprendre l’étudiant, le décentrer de son petit moi, lui faire découvrir des univers insoupçonnés à l’aide desquels, à coup de travail et de discipline, il pourra devenir, non pas ce qu’il est déjà par nature, mais ce qu’il n’est pas encore et deviendra grâce à cette grande culture nourricière.

Diplômer à tout prix!

Mais je ne suis pas naïf. Je sais bien que si le ministre de l’Éducation ainsi que le président de la Fédération des cégeps parlent en ce moment sur toutes les tribunes de culture générale, de cours de français et de philosophie, c’est parce qu’ils ont un seul objectif en tête : augmenter les taux de diplomation au cégep dans le but de satisfaire les employeurs qui crient famine mais aussi d’atteindre leurs objectifs comptables. Car il s’avère que ces cours sont trop difficiles à leurs yeux, entraînent un certain taux d’échec, empêchent les étudiants « d’atteindre l’excellence », pour reprendre le langage tellement convenu et empreint d’hypocrisie des technocrates.

Toutefois, ce qu’on s’entête à ne pas comprendre, c’est que si certains étudiants éprouvent de la difficulté avec les cours de français et de philosophie au collège, ce n’est pas parce qu’ils ont des problèmes particuliers avec ces matières, mais plutôt parce qu’ils ont de la difficulté à lire et à écrire, que leur vocabulaire est anémique et leur culture générale plus que minimaliste. Tout ceci regroupé explique pourquoi une bonne partie d’entre eux ont tant de difficulté à comprendre et par le fait même à apprécier tout texte qui sort le moins du monde de leur quotidien.

Ainsi, au lieu de vouloir encore et toujours niveler par le bas pour répondre à la saveur du jour, j’inviterais le ministre à regarder dans son rétroviseur afin de véritablement mettre le doigt sur ce qu’il conviendrait d’améliorer au niveau de l’enseignement primaire et secondaire s’il a vraiment à coeur la réussite des étudiants dans nos cégeps.

Évidemment, cela demande du temps, de la distance et du courage, des denrées qui se font de plus en plus rares dans un monde qui carbure à la vitesse, aux résultats à court terme et à la facilité.