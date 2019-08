Laïcité: en attendant la prochaine dérive

Le 18 avril dernier, lors de son point de presse annonçant les consultations au sujet du projet de loi 21 sur la « laïcité », le ministre Jolin-Barrette nous annonçait que ces dernières, d’une durée de six jours, « feraient le tour de la question ». Or, force est d’admettre que ce projet de loi causera bien plus de maux qu’il n’en réglera.

Dans un geste s’apparentant à de la magnanimité, le ministre a accordé une clause de droit acquis pour les personnes employées par l’État avant l’adoption de la loi : un geste de grâce qui devait servir à montrer la bonne foi du gouvernement. Or, dans les faits, cette clause créait un précédent où, dans un même corps d’emploi, une partie du personnel aurait plus de droits que l’autre.

En définitive, lors des trop brèves consultations, de nombreuses personnes ont prévenu le ministre que la loi allait causer une chasse aux sorcières. Ce dernier avait tenté de se faire rassurant. Il semble toutefois qu’on avait eu raison de craindre le pire. La semaine dernière, on apprenait qu’un père de Rosemont demandait le retrait de son enfant de la classe d’une enseignante portant le hidjab. Bien que cette demande lui fut refusée, un groupe de parents, mené par Nadia El-Mabrouk, persiste en demandant de « faire respecter [leur] droit à un service laïque ». Soulignons d’ailleurs ici que personne n’a pu prouver jusqu’à présent que le port de symboles religieux portés par des enseignantes violerait la liberté de conscience des élèves.

Si on en croit cette demande publiée par ce groupe, les parents devraient pouvoir sélectionner l’enseignant de leur enfant en fonction de son apparence, ouvrant ainsi la porte à des cafouillages sans nom. Le lendemain de la diffusion de cette lettre, M. Roberge s’est voulu lui aussi rassurant en indiquant que « ça n’appartient pas aux parents de choisir leur enseignant ». Pourtant, c’est la loi de son gouvernement qui a généré ce genre de dérives. Combien d’enseignantes et d’enseignants devront subir les intolérances qui découleront des décisions de ces apprentis sorciers ?

Doit-on lui rappeler les défis auxquels fait face notre système scolaire ? Le manque criant de personnel, la vétusté des installations, les difficultés importantes de certains de nos élèves, la complexification de la tâche enseignante et la défavorisation sont des problèmes suffisants sans qu’il faille y ajouter l’apparence vestimentaire des profs et l’intolérance. À titre de citoyens et citoyennes, de parents ou d’enseignants et enseignantes, nous demandons au gouvernement de se concentrer sur les enjeux qui comptent pour la réussite de notre jeunesse et de défendre le droit de tous et toutes de travailler sans craindre la discrimination. Les enseignantes et les enseignants ont le droit d’accomplir leur mission sans appréhender qu’on les cible sur la base de leur apparence. Quel climat sommes-nous en train de créer dans nos écoles ?

M. Jolin-Barrette, vous croyiez faire le tour de la question avec votre loi. Or, toutes les personnes enseignantes du Québec vous le confirmeront, pour faire le tour d’une question, il faut faire ses devoirs.

Ce texte est cosigné par le philosophe Charles Taylor, l’enseignant en adaptation scolaire à la CSDM Maxime Vinet-Béland et une quarantaine de citoyens, d’enseignants et de parents.

Autres signataires (nom et identification):

Martin Leclerc, enseignant à la CSDM

Nikolas Barry-Shaw, chercheur et parent

Adeline Branthonne, assistante d’enseignement et citoyenne

Marly Beauchamp, enseignante en arts à la CSDM

Sibel Ataogul, avocate en droit du travail et droits de la personne, cofondatrice de l’Association des juristes progressistes

Élyse Bourbeau, enseignante de mathématiques à la CSDM

Mario Jodoin, citoyen et ex-président d’un conseil d’établissement d’une école secondaire de la CSDM pendant 10 ans

Irina Badita Dragomir, citoyenne

Molly Alexander, parent, avocate, conseillère syndicale

Isabelle Vallée, citoyenne

Marianne Giguère, conseillère municipale, parent de la CSDM

Geneviève Labelle, parent, citoyenne

Karl Bernatchez, enseignant en univers social à la CSDM

Francis Breton, parent de la CSMV

Chantal Poulin, enseignante au primaire à la CSPI

Julie Robert, enseignante au secondaire CSSMI

Christine Bissonnette, enseignante en formation professionnelle à la CSDM et maman

Mathieu Marion, parent et professeur à l’Université du Québec à Montréal

Eric Charest, professeur à l’École nationale d’administration publique

Camélia Zaki, citoyenne

Denis Mehdi Duchesne, employé du réseau scolaire et parent

Alex Pelchat, enseignant au primaire à la CSDM

Roseline Rousseau-Gagnon, parent à la CSDM

Ellen Laplante, citoyenne

Andréanne Pâquet, parent de la CSDM

Chantal Montmorency, citoyenne

Camille Béland-Pomerleau, citoyenne

Benjamin Gingras, professeur, Collège de Maisonneuve

Siegfried L. Mathelet, parent d’une enfant à la CSDM

Marie Soleil Chrétien, citoyenne et parent

Camélie Boucher, avocate et citoyenne

Marie Brodeur Gélinas, parent de la CSDM

Sébastien Barraud, v.-p. du SEPB-579 et directeur régional FTQ Montréal métropolitain

Olivier Blanchard, enseignant au secondaire à la CSPI

Marcos Ancelovici, parent à la CSDM et professeur à l’UQAM

Julie Dénommée, parent à la CSDM

Linda Burgess, citoyenne

Laura Wills, parent à la CSDM