Que faire pour endiguer la crise des médias?

Plusieurs experts et analystes ont, avec raison, largement insisté sur la coupe à blanc que vivent les médias depuis plusieurs années, de même que sur le cannibalisme des GAFA de ce monde, qui se nourrissent des contenus des médias, faisant fi de toute redevance tout en s’accaparant des revenus publicitaires qui autrefois les faisaient vivre. Je n’y reviendrai pas. Le diagnostic est clair. Que faire alors ?

L’action gouvernementale

Longtemps suspecte, l’intervention de l’État est désormais largement souhaitée par les médias québécois. Comment s’articulera-t-elle ? Sans doute autour de programmes normés, de crédit d’impôt relatif aux salaires, d’aide à la distribution, de la révision de la taxe sur le recyclage, de nouvelles stratégies de placement publicitaire pour les ministères et organismes relevant du gouvernement du Québec, et quoi encore ! Pour éviter toute ingérence politique, ce système d’aide doit être neutre, universel, axé sur des critères vérifiables et quantifiables, sans influence aucune sur les contenus. Compte tenu de la fragilité des médias régionaux et locaux, pourquoi ne pas calibrer différemment ces mesures d’aide à leur intention ?

Quant à la publicité gouvernementale, il faut réajuster le tir rapidement et, par une directive, forcer ministères et organismes à consacrer au moins les deux tiers de leurs placements publicitaires vers les médias québécois, tant écrits qu’électroniques. Pourquoi les municipalités n’emboîteraient-elles pas le pas ? Et les annonceurs privés ?

Enfin, il faudra bien s’attaquer un jour à la fiscalité sans attendre que la planète se concerte. Le gouvernement du Québec, mais aussi le gouvernement fédéral devront taxer les chiffres d’affaires des GAFA, ces grandes sociétés transnationales sans état d’âme qui s’activent sur notre territoire. La France vient d’oser. Pourquoi pas nous ?

La gratuité

L’information a un coût. Le modèle d’affaires axé sur la gratuité est un leurre et a manifestement échoué. Combien de temps faudra-t-il pour que l’OBNL, nouvelle mouture fédérale s’appliquant à La Presse+, passe l’arme à gauche ? Il apparaît essentiel de revenir aux abonnements payants et même d’en faire une condition pour avoir accès à l’aide gouvernementale. Les médias devront sans doute consacrer beaucoup d’efforts à cette cause, la culture de la gratuité ayant déjà beaucoup contaminé les esprits. Pourquoi ne pas rendre les abonnements admissibles à un crédit d’impôt, sur une période de trois ans, histoire d’ajouter un coup de pouce à la relance de nos médias.

À tous ces avantages, fiscaux ou autres, correspondent des devoirs et des responsabilités. C’est le revers. Comment s’articulent-ils ?

Définition et statut du journaliste

Le mythe de Sisyphe, vous connaissez ? C’est un peu le cas quand vient le temps d’accoucher d’une définition de ce qu’est un journaliste, d’une définition qui fasse consensus. Faudra bien y arriver un jour si l’on veut accrocher un crédit d’impôt à son salaire. La chose ne sera pas simple.

Au fait, la FPJQ devrait interchanger ses lettres pour devenir la FJPQ, les professionnels étant apparemment les journalistes plutôt que la fédération… Cela facilitera la définition.

Le Conseil de presse du Québec

Cet organisme autorégulé, tribunal d’honneur, regroupe à parité, sur une base volontaire, patrons de presse, journalistes et représentants du public. Le Conseil a pour fonction essentielle d’analyser les plaintes du public. Pour y avoir siégé pendant sept ans, et vécu des crises à répétition, certaines plus médiatisées que d’autres, je crois qu’une bonne cure de jouvence est devenue nécessaire, profitant des changements majeurs qui s’opèrent dans le monde des médias.

Organisme en apnée, constamment ballotté entre les menaces du retrait de l’un ou l’autre de ses membres qui appréhendent un jugement négatif à propos d’une plainte les concernant, il faut sortir le Conseil de ce psychodrame. La fonction de tribunal d’honneur pourrait très bien être confiée à un ombudsman relevant du Conseil pendant que la gouvernance et le mandat de ce dernier seraient radicalement revus. En faire un véritable organisme-conseil, avec mandat de recherche, d’éducation, de consultation et s’appuyant sur un large réseau, regroupant les acteurs multiples de la scène médiatique : départements de journalisme, Centre d’études sur les médias, etc. Bref, un chantier à harnacher rapidement.

La déontologie

Plusieurs codes, guides, normes déontologiques existent, recouvrant diverses réalités. Le Conseil de presse et la FPJQ ont fait un travail remarqué en ce sens. Mais le guide issu de cette concertation rejoint-il toute la profession, et médias écrits et électroniques y adhèrent-ils tous ? C’est sans doute illusoire de croire qu’un seul code de déontologie puisse rallier tous les joueurs, mais il y a des notions centrales qui devraient faire consensus. Ainsi, on a fait dire beaucoup de choses à la notion d’intérêt public, ces dernières années, pendant que bien des discours incantatoires ont résonné sur le droit du public à l’information. Ces notions ont le dos large. Il faut sans doute mieux les cerner et baliser les droits, mais aussi les devoirs des journalistes.

Et la concentration…

Peu d’observateurs ont relevé la concentration de la presse au moment où Power Corporation avait sous sa coupe sept quotidiens. Québecor se pointe et l’hallali repart. Je ne fais pas de plaidoyer pour Québecor, mais je n’en fais pas non plus pour toutes sortes de solutions bien sympathiques, mais parfois bancales qui risquent de maintenir nos médias sous perfusion permanente. La presse, tant écrite qu’électronique, est une industrie qui nécessite des moyens solides, des joueurs costauds et des lecteurs que l’on saura rejoindre par des contenus qui les attirent. Vaut-il mieux une presse concentrée, mais en vie qu’une presse indépendante, mais agonisante ?